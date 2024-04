Alcaraz avanza a Madrid: il terzo titolo consecutivo è nel mirino (sintesi video della partita)

Carlos Alcaraz continua la sua marcia verso un possibile terzo titolo consecutivo al Mutua Madrid Open. Il giovane fuoriclasse spagnolo, seconda testa di serie del torneo, ha sconfitto il brasiliano Thiago Seyboth Wild con un netto 6-3, 6-3, raggiungendo così gli ottavi di finale.

Alcaraz ha spesso espresso il suo miglior tennis a Madrid, vincendo il titolo sia nel 2022 che nel 2023. Se dovesse trionfare anche quest’anno, diventerebbe il primo giocatore nella storia a conquistare tre titoli consecutivi nella capitale spagnola.

Dopo aver battuto Alexander Shevchenko nel match d’esordio, il ventenne ha offerto una prestazione positiva contro Seyboth Wild, nel primo incontro tra i due nel circuito ATP. “Penso di aver giocato a un livello davvero alto”, ha dichiarato Alcaraz. “Prima di questo match ero un po’ nervoso perché non sapevo come sarebbe andato con il mio avambraccio. Thiago ha colpi potenti ed è molto forte. Sono davvero felice della mia prestazione. È stato un po’ difficile sul finale, sul 5-0 e poi al servizio sul 5-3, ma sono contento di averla portata a casa”.

Alcaraz ha ottenuto il break nel settimo gioco del primo set, quando Seyboth Wild ha mandato in rete un dritto. Poi ha piazzato un nuovo break nel nono game chiudendo la frazione per 6 a 3.

Il numero 3 del ranking ATP ha poi consolidato il vantaggio con un break in apertura di secondo set, dopo che il brasiliano ha sbagliato una volée di dritto portandosi avanti per 5 a 0. L’iberico però perdeva un po’ di concentrazione e anche un servizio, ma quando ha servito per la seconda volta per vincere la partita sul 5 a 3 ha tenuto a 15 la battuta chiudendo la partita per 6 a 3.

Il giovane spagnolo ha saltato i tornei sulla terra battuta di Monte-Carlo e Barcellona a causa di un infortunio al braccio destro e ha giocato con una fasciatura anche contro Seyboth Wild. Tuttavia, è apparso a suo agio per tutta la partita, colpendo potenti dritti che hanno costretto il ventiquattrenne brasiliano a rimanere lontano dalla rete durante i 76 minuti di gioco. Alcaraz ha chiuso con un bilancio di 20 vincenti e 18 errori non forzati, secondo le statistiche ATP.

Il due volte campione Slam è ora a caccia del suo sesto titolo in un Masters 1000 e del secondo in questa stagione, dopo aver trionfato a Indian Wells. Al prossimo turno affronterà Jan-Lennard Struff, che lo scorso anno perse proprio contro Alcaraz nella finale di Madrid.

“Spero che il risultato sia come quello della finale dell’anno scorso”, ha detto Alcaraz guardando avanti al match con Struff. “Conosco il suo livello, il suo gioco e so che dovrò giocare al mio meglio se vorrò batterlo. Dovrò essere molto concentrato sulla risposta, mettendo in campo più palle possibili e restando negli scambi”.

ATP Madrid Thiago Seyboth Wild Thiago Seyboth Wild 3 3 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico