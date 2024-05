Protesta degli ambientalisti interrompe il match al Foro Italico. Poi tutto ritorna alla normalità

Una manifestazione degli attivisti di Ultima Generazione ha momentaneamente sospeso il match degli ottavi di finale femminili tra Madison Keys (USA) e Sorana Cirstea (ROU) sul campo “Pietrangeli” del Foro Italico. La partita, che vedeva Keys in vantaggio per 6-2, 3-1, è stata interrotta quando due manifestanti hanno scavalcato le barriere, sono entrati in campo indossando gilet arancioni e hanno lanciato coriandoli, mentre altri si sono incollati alle tribune.

Le giocatrici sono state costrette a rientrare negli spogliatoi, mentre il pubblico ha espresso il proprio disappunto verso i manifestanti. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per fermare i protestanti, tra cui uno che si era spostato sul prato sotto il maxischermo del “Pietrangeli”.

Gli ambientalisti di Ultima Generazione, riuniti a Roma in questi giorni per discutere alcune proposte, chiedono l’istituzione di un fondo per la riparazione dei danni causati dalle catastrofi climatiche. Una protesta simile ha avuto luogo anche sul Court 12, durante un incontro di doppio maschile tra le coppie Gonzalez/Roger-Vasselin e Arevalo/Pavic.





Marco Rossi