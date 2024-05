Nadal non illude i suoi tifosi: “Giocherò a Roland Garros solo se avrò una minima chance di essere competitivo

Rafael Nadal andrà a Parigi solo se sente di aver una chance di essere competitivo, altrimenti preferisce rinunciare e tenere vivo nella sua mente il ricordo di se stesso vincente. Così si è espresso il campione spagnolo In un’intervista alla tv France Sport Tv.

“Non voglio giocare al Roland Garros se devo procedere con cautela e senza poter dare il massimo, come è successo a Barcellona e Madrid. È stato un torneo così speciale nella mia carriera e di così grande valore sentimentale per me, che preferirei conservare un altro ricordo. Sarà dura se non ci sarò, ma giocherò solo se mi sentirò competitivo”, ha dichiarato Rafael.

“Giocherò solo se sento di poter dare il 100% delle mie possibilità. Se questo non mi aiuta a vincere una sola partita, lo accetterò, ma non mi vedo entrare in campo sapendo di non avere alcuna possibilità Se c’è solo 0,01 di possibilità voglio provare, ma se non ne ho assolutamente nessuna, preferisco non giocare”.

Nadal ha ribadito il suo entusiasmo per speranza di poter partecipare all’evento olimpico. “Ci sono sensazioni che puoi provare solo ai Giochi, è l’essenza dello sport. Quest’anno i giochi sono ancor più speciali visto che disputano proprio a Parigi, quindi sarei entusiasta di gareggiare, è una cosa che mi renderebbe felice” conclude Rafael.