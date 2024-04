Tallon Griekspoor vince una grande partita e mette a dura prova la pazienza di Holger Rune al Mutua Madrid Open (sintesi video della partita)

Tallon Griekspoor ha conquistato una grande vittoria e ha messo a dura prova la pazienza di Holger Rune, molto irascibile per quasi tutto l’incontro. L’olandese ha vinto una partita molto combattuta e si è qualificato per gli ottavi di finale del Mutua Madrid Open dopo aver trionfato per 6-4, 4-6 6-3 in 2 ore e 14 minuti. Griekspoor si è dimostrato solido dall’inizio alla fine, anche dopo aver sprecato 10 palle break, mentre Rune è stato in preda alla frustrazione sin dall’inizio del match, con strani rimbalzi sulla terra battuta, discussioni con il suo team e lancio della racchetta.

Nonostante queste situazioni, molto comuni per il danese, Rune ha disputato una grande partita che si è decisa per dettagli e ha saputo difendere quelle 10 palle break contro, molto nello stile del suo primo incontro contro Navone. Tuttavia, Rune continua a non fare quel passo avanti e si congeda da Madrid al secondo turno. Nel frattempo, Griekspoor affronterà negli ottavi di finale il vincitore del match tra Andrey Rublev e Alejandro Davidovich.

ATP Madrid Tallon Griekspoor [24] Tallon Griekspoor [24] 6 4 6 Holger Rune [11] Holger Rune [11] 4 6 3 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Griekspoor 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 H. Rune 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 H. Rune 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi