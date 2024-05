Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Domenica 12 Maggio 2024. In campo due azzurri in singolare e 6 in doppio

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Maria Sakkari vs [30] Anhelina Kalinina

2. [32] Dayana Yastremska vs [2] Aryna Sabalenka

3. [1] Novak Djokovic vs [29] Alejandro Tabilo (non prima ore: 14:00)

4. [16] Elina Svitolina vs [23] Anna Kalinskaya (non prima ore: 19:00)

5. [3] Alexander Zverev vs Luciano Darderi (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Francesco Passaro vs Nuno Borges

2. [Q] Terence Atmane vs [8] Grigor Dimitrov

3. Sara Sorribes Tormo vs [9] Jelena Ostapenko (non prima ore: 15:00)

4. [13] Danielle Collins vs [22] Caroline Garcia

5. [12] Ben Shelton vs Zhizhen Zhang

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Thiago Monteiro vs Miomir Kecmanovic

2. [20] Francisco Cerundolo vs [16] Karen Khachanov

3. [11] Taylor Fritz vs [24] Sebastian Korda

4. [24] Victoria Azarenka vs Mayar Sherif

5. [WC] Matteo Arnaldi / Francesco Passaro vs [2] Rohan Bopanna / Matthew Ebden

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [27] Elise Mertens vs Irina-Camelia Begu

2. Sofia Kenin vs [Q] Rebecca Sramkova

3. Jamie Murray / Michael Venus vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

4. Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Alejandro Davidovich Fokina / Arthur Fils

2. [7] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs [Alt] Sebastian Baez / Thiago Seyboth Wild

3. [8] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs [OSE] Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sander Gille / Joran Vliegen vs [8] Hugo Nys / Jan Zielinski

2. [3] Coco Gauff / Erin Routliffe vs [OSE] Mirra Andreeva / Vera Zvonareva (non prima ore: 13:00)

3. [WC] Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi vs S. Errani / J. Paolini

4. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands (non prima ore: After Suitable Rest)