Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Lunedì 29 Aprile 2024. Jannik Sinner in prima serata. In campo anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini

1. [9] Jelena Ostapenkovs [8] Ons Jabeur2. [1] Iga Swiatekvs Sara Sorribes Tormo3. [PR] Rafael Nadalvs Pedro Cachin(non prima ore: 16:00)4.vs Pavel Kotov (non prima ore: 20:00)5. D. Collinsor J. Cristianvs R. Montgomeryor A. Sabalenka

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [17] Alexander Bublik vs [14] Ben Shelton

2. [3] Daniil Medvedev vs [25] Sebastian Korda

3. [3] Coco Gauff vs [18] Madison Keys (non prima ore: 16:00)

4. [Q] Sara Bejlek vs [4] Elena Rybakina

5. Flavio Cobolli vs [16] Karen Khachanov

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Beatriz Haddad Maia vs [5] Maria Sakkari

2. [30] Jiri Lehecka vs [Q] Thiago Monteiro (non prima ore: 13:00)

3. Mirra Andreeva vs [12] Jasmine Paolini

4. [29] Cameron Norrie vs [5] Casper Ruud

5. Yulia Putintseva vs [10] Daria Kasatkina

Court 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs Heather Watson / Yifan Xu

2. Jakub Mensik vs Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 17:00)

Court 5 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [OSE] Xinyu Wang / Saisai Zheng vs [3] Demi Schuurs / Luisa Stefani

2. [OSE] Mirra Andreeva / Vera Zvonareva vs [6] Barbora Krejcikova / Laura Siegemund (non prima ore: After Suitable Rest)