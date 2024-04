Già si conosce quando giocherà Jannik Sinner a Roma. Venerdì 10 Maggio e poi Domenica 12 in sessione serale (in caso di vittoria)

Gli Internazionali BNL d’Italia, uno dei tornei più attesi del circuito tennistico, si svolgeranno al Foro Italico di Roma dal 10 al 21 maggio. Grande interesse ruota attorno alla partecipazione di Jannik Sinner, il tennista italiano con la miglior classifica di sempre nel ranking ATP, attualmente impegnato nel Masters 1000 di Madrid.

Sinner, testa di serie numero 1 nella Caja Magica, esordirà agli Internazionali direttamente al secondo turno nella sessione diurna di venerdì 10 maggio, grazie alla sua posizione nel main draw. In caso di vittoria, l’altoatesino scenderà nuovamente in campo nella sessione serale di domenica 12 maggio.

Nonostante l’indubbio talento di Sinner e la sua corsa verso la vetta del ranking mondiale, sembra che la vendita dei biglietti per le sessioni del 10 e del 12 maggio non abbia ancora raggiunto i livelli sperati. È possibile che molti appassionati di tennis stiano attendendo proprio l’ultimo momento per acquistare i tagliandi, nella speranza di assistere a un match clou del giovane fuoriclasse italiano.

Tuttavia, il torneo romano rappresenta un’occasione imperdibile per ammirare dal vivo le gesta di Sinner e degli altri campioni del tennis internazionale.

Gli Internazionali BNL d’Italia si preannunciano comunque ricchi di emozioni e colpi di scena, con Jannik Sinner pronto a dare il massimo per conquistare il titolo e avvicinarsi al traguardo di diventare il primo italiano numero 1 del mondo nella classifica ATP.





Francesco Paolo Villarico