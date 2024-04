WTA 125 Lleida: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Emma Navarro

WTA 125 Lleida – Tabellone Principale – terra

(1) Emma Navarro vs Bernarda Pera

Elizabeth Mandlik vs Claire Liu

Aliaksandra Sasnovich vs Mayar Sherif

Nuria Parrizas Diaz vs (8) Ana Bogdan

(3) Arantxa Rus vs Kamilla Rakhimova

Rebeka Masarova vs Erika Andreeva

Nao Hibino vs (WC) Guiomar Maristany Zuleta De Reales

Dejana Radanovic vs (5) Xiyu Wang

(7) Camila Osorio vs Qualifier

Lucija Ciric Bagaric vs Oceane Dodin

Qualifier vs Lea Boskovic

Qualifier vs (4) Magdalena Frech

(WC/6) Sofia Kenin vs (WC) Irene Burillo Escorihuela

Ashlyn Krueger vs Qualifier

Lina Gjorcheska vs (WC) Carlota Martinez Cirez

Alycia Parks vs (2) Katerina Siniakova