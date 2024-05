Roland Garros: Ecco tutte le wild card Main Draw e Qualificazioni. Niente invito a Dominic Thiem

Il secondo Slam della stagione ha già distribuito gli otto inviti (nove per le quali) per ciascun tabellone di singolare e non ci sono grandi sorprese. Molti si aspettavano che al Roland Garros 2024 si rompesse la tendenza di invitare solo tennisti francesi e un australiano e un americano, facendo valere l’accordo reciproco con Tennis Australia e la USTA, ma non è stato così. Adam Walton e Alja Tomljanovic, così come Nicolás Moreno de Alborán e Sachia Vickery, sono gli unici destinatari internazionali delle wild card, tra le quali spiccano quelle di Richard Gasquet e Alizé Cornet, che diranno addio al tennis giocato nei prossimi mesi (la Cornet già a Parigi).

🇫🇷 Wild Card – Md F

🇫🇷 Alizé CORNET

🇫🇷 Fiona FERRO

🇫🇷 Elsa JACQUEMOT

🇫🇷 Kristina MLADENOVIC

🇫🇷 Chloé PAQUET

🇫🇷 Jessika PONCHET

🇦🇺 Ajla TOMLJANOVIC

🇺🇸 Sachia VICKERY

🇫🇷 Wild Card – Md M

🇫🇷 Terence ATMANE

🇫🇷 Richard GASQUET

🇫🇷 Pierre-Hugues HERBERT

🇫🇷 Harold MAYOT

🇺🇸 Nicolas MORENO DE ALBORAN

🇫🇷 Giovanni MPETSHI PERRICARD

🇫🇷 Alexandre MULLER

🇦🇺 Adam WALTON

🇫🇷 Wild Card – Quali F

🇫🇷 Sarah ILIEV

🇫🇷 Séléna JANICIJEVIC

🇫🇷 Manon LEONARD

🇫🇷 Astrid LEW YAN FOON

🇫🇷 Jenny LIM

🇫🇷 Daphnée MPETSHI PERRICARD

🇫🇷 Tiantsoa Sarah RAKOTOMANGA RAJAONAH

🇫🇷 Margaux ROUVROY

🇫🇷 Alice TUBELLO

🇫🇷 Wild Card – Quali M

🇫🇷 Clément CHIDEKH

🇫🇷 Gabriel DEBRU

🇫🇷 Mathys ERHARD

🇫🇷 Antoine ESCOFFIER

🇫🇷 Thomas FAUREL

🇫🇷 Arthur GEA

🇫🇷 Sascha GUEYMARD WAYENBURG

🇫🇷 Maé MALIGE

🇫🇷 Théo PAPAMALAMIS