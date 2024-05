Masters e WTA 1000 Roma: Il programma di Mercoledì 15 Maggio 2024

Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [9] Jelena Ostapenko vs [2] Aryna Sabalenka

2. [29] Alejandro Tabilo vs Zhizhen Zhang (non prima ore: 15:00)

3. [24] Victoria Azarenka vs [13] Danielle Collins (non prima ore: 19:00)

4. [3] Alexander Zverev vs [11] Taylor Fritz (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Alexander Bublik / Ben Shelton vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry

2. Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury (non prima ore: 14:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Coco Gauff / Erin Routliffe vs [5] Katerina Siniakova / Taylor Townsend

2. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs Xinyu Wang / Saisai Zheng