Challenger Porto Alegre: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Porto Alegre – Tabellone Principale – terra

(1) Hemery, Calvin vs Qualifier

Boscardin Dias, Pedro vs Aboian, Valerio

Mena, Facundo vs Qualifier

Qualifier vs (5) Reis Da Silva, Joao Lucas

(4) Oliveira, Gonzalo vs Qualifier

(WC) Miguel, Luis vs Villanueva, Gonzalo

Midon, Lautaro vs Sakamoto, Pedro

Cid Subervi, Roberto vs (6) Habib, Hady

(7) Guillen Meza, Alvaro vs Bueno, Gonzalo

Zanellato, Nicolas vs Sakellaridis, Stefanos

(WC) De Almeida, Gustavo Ribeiro vs Alves, Mateus

Qualifier vs (3) Popko, Dmitry

(8) Kirkin, Ergi vs Vallejo, Adolfo Daniel

Qualifier vs (Alt) Kuzuhara, Bruno

(Alt) Torres, Juan Bautista vs (WC) Clezar, Guilherme

Ambrogi, Luciano Emanuel vs (2) Dellien, Murkel

(1) Dutra da Silva, Danielvs Hilderbrand, TreyBrumm, Jacobvs (12) Gimenez, Igor

(2) Prado Angelo, Juan Carlos vs Tosetto, Rafael

(Alt) Ribero, Franco vs (8) Pereira, Jose

(3) Sell, Karue vs Ouakaa, Aziz

(WC) Remondy Pagotto, Victor Hugo vs (11) Decamps, Gabriel

(4) Uchida, Kaichi vs (WC) Freda, Vicente

(WC) Oliveira, Nicolas vs (10) Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo

(5) Justo, Guido Ivan vs Carou, Ignacio

(WC) Camargo Lima, Enzo vs (7) Gomez, Emilio

(6) Leite, Wilson vs (Alt) Sheyngezikht, Leonid

(Alt) Bogo, Enrique vs (9) Aboian, Leonardo

QUADRA CENTRAL – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Kaichi Uchida vs [WC] Vicente Freda

2. [WC] Enzo Camargo Lima vs [7] Emilio Gomez

3. [1] Daniel Dutra da Silva vs Trey Hilderbrand

4. [Alt] Franco Ribero vs [8] Jose Pereira (non prima ore: 21:00)

QUADRA 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Nicolas Oliveira vs [10] Alejo Lorenzo Lingua Lavallen

2. [6] Wilson Leite vs [Alt] Leonid Sheyngezikht

3. Jacob Brumm vs [12] Igor Gimenez

4. [2] Juan Carlos Prado Angelo vs Rafael Tosetto

QUADRA 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Guido Ivan Justo vs Ignacio Carou

2. [Alt] Enrique Bogo vs [9] Leonardo Aboian

3. [3] Karue Sell vs Aziz Ouakaa

4. [WC] Victor Hugo Remondy Pagotto vs [11] Gabriel Decamps