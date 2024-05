Francesco Passaro, la rivelazione degli Internazionali d’Italia 2024. L’azzurro è al terzo turno dopo aver battuto Tallon Griekspoor (Sintesi video della partita)

Francesco Passaro, il 23enne tennista di Perugia, sta scrivendo la favola degli Internazionali d’Italia 2024. Dopo aver superato le qualificazioni e il primo turno contro il francese Rinderknech, entrambi al tie-break del terzo set, Passaro ha compiuto un’altra impresa, sconfiggendo l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 23, in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 7-6 dopo 2 ore e 22 minuti di partita

Al terzo turno, Passaro affronterà il portoghese Nuno Borges, un match alla sua portata che potrebbe regalargli un clamoroso approdo agli ottavi di finale. Nonostante la stanchezza accumulata, il tennista umbro, partito da numero 240 del ranking mondiale, non vuole smettere di sognare.

Francesco ha affrontato ogni match con il cuore e con la mente, lottando su ogni punto e non perdendo mai la concentrazione, nemmeno nei momenti più difficili. La sua capacità di vincere tre incontri consecutivi al tie-break del terzo set è la testimonianza di un carattere forte e di una maturità tennistica notevole.

Ora, indipendentemente da come si concluderà il suo percorso in questo torneo, Francesco Passaro può guardare al futuro con rinnovata fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. La sua avventura agli Internazionali d’Italia 2024 rimarrà comunque impressa nella memoria degli appassionati di tennis come una delle più belle sorprese degli ultimi anni per i colori italiani qui al Foro.

Nella partita contro Griekspoor, Passaro ha realizzato più vincenti (29 contro 21) e commesso meno errori non forzati (23 contro 31) rispetto all’olandese. Dopo aver perso il primo set 6-4, cedendo il servizio in apertura e non sfruttando due palle break nell’ottavo gioco, l’azzurro ha reagito nel secondo set. Passaro ha conquistato il break al sesto gioco, approfittando di un errore di dritto dell’avversario, e ha chiuso il parziale sul 6-3.

Il terzo set è stato un equilibrio totale, con entrambi i giocatori che hanno tenuto agevolmente i propri turni di servizio, portando il match al tie-break. Passaro si è portato sul 4-2, ma Griekspoor ha pareggiato i conti sul 5-5. Grazie a un ace e a un passante di dritto sul match point, Passaro ha chiuso l’incontro tra il boato del pubblico del Foro Italico, regalandosi un’altra impresa e tenendo viva la sua favola nel torneo romano.

ATP Rome Tallon Griekspoor [23] Tallon Griekspoor [23] 6 3 6 Francesco Passaro Francesco Passaro 4 6 7 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Passaro 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 F. Passaro 0-15 0-30 df 0-40 df df 0-0 → 1-0

🇳🇱 Tallon Griekspoor vs 🇮🇹 Francesco Passaro

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇳🇱 Griekspoor | 🇮🇹 Passaro |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 284 | **295** |

| Aces | **9** | 7 |

| Double Faults | **4** | 6 |

| First Serve % | **61% (57/94)** | 59% (56/95) |

| 1st Serve Points Won % | **88% (50/57)** | 80% (45/56) |

| 2nd Serve Points Won % | 41% (15/37) | **62% (24/39)** |

| Break Points Saved % | **86% (6/7)** | 67% (2/3) |

| Service Games Played | 15 | **16** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇳🇱 Griekspoor | 🇮🇹 Passaro |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **98** | 93 |

| 1st Serve Return Points Won %| **20% (11/56)** | 12% (7/57) |

| 2nd Serve Return Points Won %| 38% (15/39) | **59% (22/37)** |

| Break Points Converted % | **33% (1/3)** | 14% (1/7) |

| Return Games Played | **16** | 15 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇳🇱 Griekspoor | 🇮🇹 Passaro |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 68% (13/19) | **86% (12/14)** |

| Winners | 21 | **29** |

| Unforced Errors | 31 | **23** |

| Service Points Won % | 69% (65/94) | **73% (69/95)** |

| Return Points Won % | 27% (26/95) | **31% (29/94)** |

| Total Points Won % | 48% (91/189) | **52% (98/189)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇳🇱 Griekspoor | 🇮🇹 Passaro |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **219km/h (136mph)** | 217km/h (134mph) |

| 1st Serve Average Speed | **208km/h (129mph)** | 188km/h (116mph) |

| 2nd Serve Average Speed | 197km/h (122mph)| **186km/h (115mph)** |

Le statistiche mostrano una partita equilibrata tra Griekspoor e Passaro, con l’italiano che ha ottenuto una vittoria di misura. Passaro ha servito leggermente meglio, con una percentuale più alta di punti vinti sulla seconda di servizio (62% vs 41%), nonostante una percentuale inferiore di prime di servizio (59% vs 61%) e più doppi falli (6 vs 4). Griekspoor, invece, è stato più efficace sulla prima di servizio (88% vs 80%) e nel salvare le palle break (86% vs 67%). In risposta, Passaro è stato più incisivo, vincendo il 31% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Griekspoor (59%), mentre l’olandese ha convertito una percentuale più alta di palle break (33% vs 14%). Passaro è stato anche più efficace a rete (86% vs 68%) e ha messo a segno più vincenti (29 vs 21), commettendo meno errori non forzati (23 vs 31). Nel complesso, Passaro si è aggiudicato il 52% dei punti totali contro il 48% di Griekspoor.





Francesco Paolo Villarico