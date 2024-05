Roland Garros: Ecco le teste di serie del singolare maschile e femminile

Il tabellone maschile del Roland Garros 2024 si preannuncia ricco di incognite e possibili sorprese. In testa alle teste di serie troviamo il campione in carica Novak Djokovic, seguito a ruota da Jannik Sinner. Proprio quest’ultimo rappresenta una delle principali incognite del torneo: dopo un’ottima stagione, Sinner punta a confermarsi ad alti livelli e a lottare per la conquista del suo secondo Slam ma reduce dal problema all’anca le incognite sono tante.

Subito dietro di lui si posizionano Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev, tutti potenziali outsider per la vittoria finale. Non vanno sottovalutati nemmeno Andrey Rublev, Casper Ruud e Hubert Hurkacz, giocatori di grande esperienza e solidità.

In casa Italia, oltre a Sinner, spicca la presenza di Lorenzo Musetti come 29° testa di serie. Il toscano, dopo un’annata turbolenta, cerca il definitivo salto di qualità nel torneo parigino.

Nel tabellone femminile, la polacca Iga Swiatek guida il seeding, seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka e dalla statunitense Coco Gauff. Occhi puntati anche su Elena Rybakina, Jessica Pegula e Marketa Vondrousova, giocatrici potenziali per vincere il titolo.

L’Italia può contare sulla presenza di Jasmine Paolini come 13° testa di serie. La tennista toscana, reduce da una stagione positiva, cerca il definitivo salto di qualità in uno Slam.

Il sorteggio del tabellone principale del Rolanda Garros verrà effettuato alle ore 14.00 di giovedì 23 maggio

Teste di serie Maschili

1. 🇷🇸 Novak Djokovic

2. 🇮🇹 Jannik Sinner

3. 🇪🇸 Carlos Alcaraz

4. 🇩🇪 Alexander Zverev

5. 🇷🇺 Daniil Medvedev

6. 🇷🇺 Andrey Rublev

7. 🇳🇴 Casper Ruud

8. 🇵🇱 Hubert Hurkacz

9. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas

10. 🇧🇬 Grigor Dimitrov

11. 🇦🇺 Alex de Minaur

12. 🇺🇸 Taylor Fritz

13. 🇩🇰 Holger Rune

14. 🇺🇸 Tommy Paul

15. 🇺🇸 Ben Shelton

16. 🇫🇷 Ugo Humbert

17. 🇨🇱 Nicolas Jarry

18. 🇷🇺 Karen Khachanov

19. 🇰🇿 Alexander Bublik

20. 🇦🇷 Sebastian Baez

21. 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime

22. 🇫🇷 Adrian Mannarino

23. 🇦🇷 Francisco Cerundolo

24. 🇨🇱 Alejandro Tabilo

25. 🇺🇸 Frances Tiafoe

26. 🇳🇱 Tallon Griekspoor

27. 🇺🇸 Sebastian Korda

28. 🇦🇷 Tomas Martin Etcheverry

29. 🇮🇹 Lorenzo Musetti

30. 🇫🇷 Arthur Fils

31. 🇦🇷 Mariano Navone

32. 🇬🇧 Cameron Norrie

1. 🇵🇱 Iga Swiatek2. 🇧🇾 Aryna Sabalenka3. 🇺🇸 Coco Gauff4. 🇰🇿 Elena Rybakina5. 🇺🇸 Jessica Pegula6. 🇨🇿 Marketa Vondrousova7. 🇬🇷 Maria Sakkari8. 🇨🇳 Qinwen Zheng9. 🇹🇳 Ons Jabeur10. 🇱🇻 Jelena Ostapenko11. 🇷🇺 Daria Kasatkina12. 🇺🇸 Danielle Collins14. 🇧🇷 Beatriz Haddad Maia15. 🇺🇸 Madison Keys16. 🇺🇦 Elina Svitolina17. 🇷🇺 Ekaterina Alexandrova18. 🇷🇺 Liudmila Samsonova19. 🇺🇦 Marta Kostyuk20. 🇧🇾 Victoria Azarenka21. 🇷🇺 Anastasia Pavlyuchenkova22. 🇺🇸 Emma Navarro23. 🇫🇷 Caroline Garcia24. 🇷🇺 Anna Kalinskaya25. 🇨🇿 Barbora Krejcikova26. 🇬🇧 Katie Boulter27. 🇨🇿 Linda Noskova28. 🇷🇴 Sorana Cirstea29. 🇧🇪 Elise Mertens30. 🇺🇦 Dayana Yastremska31. 🇺🇸 Sloane Stephens32. 🇨🇦 Leylah Fernandez