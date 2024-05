Impresa di Camilla Rosatello al WTA 250 di Rabat: elimina la testa di serie n.1 Yue Yuan dopo aver annullato nel primo set ben 12 set point

Camilla Rosatello, attualmente numero 294 del ranking WTA, ha ottenuto la vittoria più prestigiosa della sua carriera al WTA 250 di Rabat. L’azzurra ha eliminato la testa di serie numero 1 e 36a nel ranking, Yue Yuan, con il punteggio di 7-6(7), 1-6, 6-4 dopo oltre due ore e mezza di battaglia.

Il primo set è stato un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, con Rosatello che ha annullato ben 12 set point prima di imporsi al tie-break per 9-7. La cinese ha reagito con determinazione nel secondo parziale, dominando per 6-1 grazie a un tennis più aggressivo e incisivo.

Nella terza frazione Camilla Rosatello è ripartita con la giusta concentrazione, ha stretto i denti e dopo una serie di break reciproci ha trovato colpi e coraggio nel decimo gioco affrontato al servizio. Ha chiuso con un meritato 6-4, mulinando diritti e servizi di ottima fattura salendo negli ottavi dove troverà la russa Rakhimova. Non c’era modo migliore per festeggiare l’ingresso nel main draw del Roland Garros in doppio a fianco di Angelica Moratelli. Al termine un po’ di commozione per Camilla che è corsa ad abbracciare il coach e fidanzato Francesco Bessire e l’amica e collega palermitana Dalila Spiteri.

La freddezza nei momenti cruciali ha premiato l’azzurra, capace di sfruttare 5 palle break su 8, contro le 7 su 16 della sua avversaria.

WTA Rabat Yue Yuan [1] Yue Yuan [1] 6 6 4 Camilla Rosatello Camilla Rosatello 7 1 6 Vincitore: Rosatello Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Camilla Rosatello 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Camilla Rosatello 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6*-6 6*-7 7-7* 7-8* 6-6 → 6-7 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Camilla Rosatello 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Camilla Rosatello 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Camilla Rosatello 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi