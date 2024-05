Atp 250 Ginevra: Cobolli supera Karatsev e vola al secondo turno. Wta 250 Rabat 2024: Cocciaretto avanza, Brancaccio lotta ma cede a Wang

Flavio Cobolli ha esordito con una vittoria convincente nel torneo ATP 250 di Ginevra, superando in due set il russo Aslan Karatsev, numero 82 del ranking mondiale, con il punteggio di 7-5 6-1. Il romano si è imposto grazie a un gioco solido e a una maggiore efficacia al servizio rispetto all’avversario.

Nonostante un inizio di match in salita, con Karatsev che ha ottenuto il break nel terzo gioco, Cobolli è riuscito a recuperare il break di svantaggio e a portarsi anche sul 5-2. Karatsev ha dimostrato tenacia, annullando ben cinque set point nel decimo gioco, ma Cobolli non si è fatto scoraggiare e ha trovato un altro break decisivo nel dodicesimo gioco, chiudendo il primo set sul 7-5.

Nel secondo parziale, l’azzurro ha dominato il gioco, volando subito sul 4-0 grazie a due break ottenuti nel secondo e nel quarto gioco. Karatsev non è riuscito a reagire e Cobolli ha chiuso agevolmente il set con il punteggio di 6-1.

Grazie a questa vittoria, Cobolli si prepara ad affrontare una sfida stimolante al secondo turno contro l’americano Ben Shelton, quarta testa di serie del torneo. L’azzurro, attualmente numero 56 del ranking ATP, cercherà di sfruttare il momento positivo per ottenere un risultato di prestigio nel torneo svizzero.

ATP Geneva Aslan Karatsev Aslan Karatsev 5 1 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 7 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Karatsev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-3 → 0-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 2-4 → 2-5 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

Nel WTA 250 di Rabat 2024, Elisabetta Cocciaretto ha conquistato l’accesso al secondo turno grazie a una solida vittoria contro la wild card marocchina Yasmine Kabbaj. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-3 6-4 in un incontro durato un’ora e 44 minuti. Nonostante qualche break subito di troppo, Cocciaretto ha gestito con autorità la partita contro una giovane avversaria di livello ITF. Al prossimo turno, l’anconetana affronterà la cinese Zhuoxuan Bai, che ha superato in due set la statunitense Day.

Meno fortunata è stata Nuria Brancaccio, che dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, è stata sconfitta al primo turno dalla cinese Wang Xiyu, sesta testa di serie del torneo, con il punteggio di 7-6(5) 7-5 dopo una battaglia di due ore e 13 minuti. Nonostante la lotta messa in campo dalla classe 2000, l’esperienza a questo livello della sua avversaria, numero 62 del ranking mondiale, ha fatto la differenza nel punteggio finale.

WTA 250 Rabat – terra

1T Kabbaj – Cocciaretto 2 incontro dalle 13:00



WTA Rabat Yasmine Kabbaj Yasmine Kabbaj 0 3 4 0 Elisabetta Cocciaretto [7] • Elisabetta Cocciaretto [7] 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Yasmine Kabbaj 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Yasmine Kabbaj 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Yasmine Kabbaj 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Yasmine Kabbaj 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Yasmine Kabbaj 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Yasmine Kabbaj 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Yasmine Kabbaj 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Yasmine Kabbaj 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Yasmine Kabbaj 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1T Yuan – Rosatello ore 14:00



WTA Rabat Yue Yuan [1] Yue Yuan [1] 6 6 4 Camilla Rosatello Camilla Rosatello 7 1 6 Vincitore: Rosatello Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Camilla Rosatello 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Camilla Rosatello 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6*-6 6*-7 7-7* 7-8* 6-6 → 6-7 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Camilla Rosatello 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Camilla Rosatello 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Camilla Rosatello 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1T Wang – Brancaccio ore 13:00



WTA Rabat Xiyu Wang [6] Xiyu Wang [6] 0 7 7 0 Nuria Brancaccio Nuria Brancaccio 0 6 5 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 4-1* 4*-2 4*-3 5-3* 6-3* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1T Murray Sharan /Piter – Bronzetti /Wang ore 14:00