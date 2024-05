Roland Garros – Qualificazioni Italiani: I risultati con il dettaglio del Day 1. Bella vittoria di Stefano Napolitano. Avanza Zeppieri nel derby con Travaglia. Thiem batte Agamenone. Oggi in campo altri 2 azzurri (LIVE)

Stefano Napolitano ha centrato una splendida vittoria nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. L’azzurro ha superato un avvio di partita in salita, dimostrando grande carattere e determinazione.

L’azzurro ha sconfitto all’esordio Dino Prizmic classe 2005 e n.199 ATP con il risultato di 76 (1) 63.

Nel primo set, Napolitano si è trovato sotto per 1-4, ma non si è dato per vinto. Con grinta e tenacia, è riuscito a recuperare il break di svantaggio, riportandosi in parità. La frazione si è decisa al tie-break, dove l’italiano ha dominato, imponendosi per 7 punti a 1.

Nel secondo set, Napolitano ha dovuto ancora una volta fare i conti con un inizio difficile, ritrovandosi in svantaggio per 1-3. Tuttavia, proprio nel momento di maggiore difficoltà, l’azzurro ha cambiato marcia. Con un parziale impressionante di cinque giochi consecutivi, ha ribaltato l’inerzia del match, chiudendo il set con il punteggio di 6-3.

Grazie a questa vittoria, Stefano Napolitano si è guadagnato l’accesso al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros. Al secondo turno, l’azzurro se la vedrà con il giapponese Shintaro Mochizuki, vittorioso in rimonta al terzo set contro il dominicano Hardt.

Avanza nel tabellone anche Giulio Zeppieri, che nel derby tutto italiano ha avuto la meglio su Stefano Travaglia. Il mancino classe 2001 si è imposto nettamente con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 14 minuti di gioco. Zeppieri attende ora il vincente della sfida tra il bulgaro Andreev e il kazako Yevseyev.

Si ferma, invece, il cammino di Franco Agamenone, sconfitto in rimonta da Dominic Thiem. L’ex numero 3 del mondo e campione dello Us Open 2020, due volte finalista sul Philippe Chatrier, ha prevalso con il punteggio di 3-6 6-3 6-2, dimostrando di essere un osso duro sulla terra rossa parigina nonostante il ranking attuale non lo veda tra i favoriti.

