I risultati completi dei giocatori italiani nei tornei Masters e WTA 1000 di Roma (10 Maggio 2024): In campo Jasmine Paolini. Eliminati al secondo turno Matteo Gigante, Fabio Fognini, Flavio Cobolli, Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto (Video)

Niente da fare per Matteo Gigante, che esce di scena al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024. Il 22enne romano si è arreso all’argentino Francisco Cerundolo, numero 22 del mondo, in due set con il punteggio di 6-1 6-3 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco.

L’incontro è stato a senso unico, con Cerundolo che ha dominato la partita, mettendo in grande difficoltà Gigante al servizio. L’azzurro ha concesso ben quattordici palle break e ha ottenuto solo il 48% dei punti con la prima di servizio.

La partita ha messo in luce la differenza di esperienza e di ranking tra i due giocatori. Nonostante la giovane età, Gigante ha dimostrato di avere talento e determinazione, ma non è stato sufficiente per contrastare la solidità e la qualità di gioco dell’argentino.

Cerundolo ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, mettendo costantemente pressione al servizio di Gigante e non concedendo praticamente nulla nei propri turni di battuta. L’italiano ha provato a reagire, lottando con tenacia soprattutto nel secondo set, ma la superiorità dell’avversario è emersa nei momenti chiave del match.

Nel primo set, Cerundolo ha strappato subito il servizio a Gigante, che ha avuto tre opportunità di controbreak consecutive senza riuscire a sfruttarle. L’italiano ha perso nuovamente il servizio, trovandosi sotto per 3-0. Nonostante abbia recuperato uno dei due break di svantaggio, Gigante ha ceduto ancora il servizio nel quinto e nel settimo gioco, permettendo a Cerundolo di chiudere il set sul 6-1.

Nel secondo parziale, Gigante ha lottato con maggior tenacia, annullando tre palle break nei primi game. Tuttavia, sul 4-3 in favore di Cerundolo, l’argentino ha alzato il livello in risposta, procurandosi due palle break. La seconda si è rivelata decisiva, consentendo a Cerundolo di tenere a zero il servizio nel game successivo e chiudere la partita per 6 a 3.

Con questa vittoria, Francisco Cerundolo si qualifica per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024, mentre per Matteo Gigante l’avventura romana si conclude al secondo ostacolo.

Fabio Fognini esce di scena agli Internazionali d’Italia dopo una sconfitta in due set contro l’americano Taylor Fritz, numero 13 del mondo. Nonostante il punteggio di 6-3 6-4 in favore di Fritz, l’azzurro ha mostrato un buon livello di tennis durante gli ottanta minuti di gioco.

Il primo set è stato equilibrato, con scambi brevi e giochi combattuti che si sono chiusi in favore del giocatore al servizio. Purtroppo per Fognini, un episodio sfortunato ha fatto girare il set a favore dell’americano: un cattivo rimbalzo ha regalato la palla break a Fritz, che ha convertito con un lungolinea vincente, chiudendo poi il set a zero per 6 a 3.

Nella seconda frazione, Fognini ha iniziato in difficoltà, riuscendo a salvare una palla break grazie al suo talento. Tuttavia, la solidità di Fritz ha avuto la meglio e l’azzurro ha concesso il break nel nono gioco con una serie di errori, permettendo all’americano di servire per il match.

Fognini ha regalato alcuni colpi di classe, come il punto dello 0-30 e le due palle break procurate con un rovescio lungolinea e una palla corta deliziosa. Tuttavia, Fritz ha annullato le chance di break con due prime di servizio, chiudendo poi l’incontro al termine di uno scambio prolungato per 6 a 4

L’unico neo nella prestazione di Fognini è stato il rendimento con la seconda di servizio (10/21), ma nel complesso ha concesso solo tre palle break, di cui due convertite da Fritz.

Al prossimo turno, Taylor Fritz affronterà Sebastian Korda, che in precedenza aveva sconfitto Flavio Cobolli.

L’americano Sebastian Korda ha superato il secondo turno del Masters 1000 di Roma, sconfiggendo l’italiano Flavio Cobolli in una partita combattuta durata quasi due ore e tre quarti. Il punteggio finale è stato di 7-6(6), 4-6, 6-4 in favore di Korda, nonostante Cobolli fosse avanti 3-1 nel set decisivo.

L’inizio del match è stato caratterizzato da tensione da entrambe le parti, con errori e scambi brevi. Nella parte centrale del primo set, Cobolli ha avuto due palle break, ma Korda si è salvato con il servizio. A sua volta, l’americano ha avuto due chance per strappare il servizio all’italiano, ma Cobolli ha reagito con il dritto, infiammando il pubblico. Il set si è deciso al tiebreak, dove Korda ha prevalso per 8-6.

Nel secondo set, Cobolli ha trovato il primo break del match nel nono gioco (sul 4 pari), grazie a un passante in corsa, un pallonetto e un dritto a sventaglio. L’azzurro ha poi servito per il set, portando il match al terzo per 6 a 4.

Korda è partito meglio nel set decisivo, procurandosi due palle break, ma Cobolli si è salvato con il servizio. L’italiano ha poi brekkato Korda con un rovescio lungolinea e una risposta di dritto pazzesca, portandosi sul 3-1. Tuttavia, Cobolli ha commesso troppi errori, permettendo a Korda di recuperare il break. Sul 5-4, l’americano ha sfruttato il primo match point utile dopo che l’azzurro ha mancato tre palle per il 5 pari, piazzando il break nel decimo gioco.e vincendo la partita per 6 a 4.

La tennista italiana Elisabetta Cocciaretto è stata sconfitta al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 dalla francese Caroline Garcia, numero 23 del ranking mondiale. Il match si è concluso in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco.

Nonostante un inizio difficile, con Cocciaretto che ha dovuto annullare tre palle break, l’azzurra è riuscita a tenere il servizio. Tuttavia, Garcia ha ottenuto il break nel terzo gioco e ha consolidato il vantaggio con un altro break nel quinto, chiudendo il primo set sul 6-2.

Nel secondo set, Cocciaretto è partita fortissimo, ottenendo un break a zero e allungando fino al 5-2. Sembrava che l’azzurra fosse pronta a pareggiare i conti, ma Garcia è riuscita a ottenere il controbreak nel nono gioco e ad annullare due set point nel decimo, portando il set sul 5-5.

Il tie-break è stato decisivo, con la francese che è riuscita ad imporsi per 7-5, sfruttando al meglio la sua prima di servizio (84% di punti vinti contro il 63% dell’italiana). Nonostante la sconfitta, Cocciaretto può essere soddisfatta della sua prestazione, avendo dimostrato di poter competere ad alti livelli contro una giocatrice esperta come la transalpina.

L’avventura di Sara Errani (n.93 del ranking) agli Internazionali d’Italia a Roma si è conclusa al secondo turno per mano dell’ucraina Elina Svitolina (testa di serie n.16). Il match, terminato con il punteggio di 6-0 6-2, ha evidenziato la netta superiorità dell’ucraina, capace di imporre la propria maggiore velocità di palla, mettendo in difficoltà l’italiana soprattutto al servizio.

Nel primo set, Errani è stata travolta dall’aggressività di Svitolina, che ha conquistato due break portandosi sullo 0-3. Nonostante tre chance per il contro-break, l’italiana non è riuscita a concretizzarle, subendo un pesante 6-0.

Il secondo set ha visto Errani provare a reagire, portandosi avanti di un break nel secondo gioco. Tuttavia, le difficoltà al servizio (37% di punti vinti con la prima e 25% con la seconda) hanno permesso a Svitolina di piazzare due break consecutivi, vanificando anche le due opportunità di rientro per l’azzurra nel quarto gioco. L’ucraina ha poi chiuso la partita sul 6-2, annullando cinque palle break alla Errani nell’ottavo gioco.

Al terzo turno, Svitolina affronterà la russa Anna Kalinskaya (n.26 del ranking), con l’obiettivo di proseguire il suo cammino nel torneo romano.

Masters 1000 Roma – terra

