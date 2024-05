Challenger Francavilla, Mauthausen, Praga, Wuxi e Santos: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Francavilla (Italia 🇮🇹), terra battuta – Quarti di Finale

ATP Francavilla al Mare Nick Hardt Nick Hardt 7 6 Andrea Pellegrino [4] Andrea Pellegrino [4] 6 3 Vincitore: Hardt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Hardt 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 N. Hardt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 N. Hardt 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 N. Hardt 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Hardt 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 N. Hardt 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Hardt 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Hardt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 N. Hardt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Hardt 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Hardt 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

– 11:00 🇩🇴 Hardt N. (Dom) – 🇮🇹 Pellegrino A. (Ita)

– 12:30 🇩🇰 Moeller E. (Den) – 🇮🇹 Berrettini J. (Ita)



ATP Francavilla al Mare Elmer Moller Elmer Moller 40 6 6 3 Jacopo Berrettini • Jacopo Berrettini A 4 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-5 E. Moller 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Berrettini 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-5 → 2-5 E. Moller 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 E. Moller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Moller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 J. Berrettini 0-15 df 0-30 0-40 5-6 → 6-6 E. Moller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Moller 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 E. Moller 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Moller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

– 14:00 🇳🇱 Nijboer R. (Ned) – 🇮🇹 Agamenone F. (Ita)



Il match deve ancora iniziare

– 15:30 🇫🇷 Droguet T. (Fra) – 🇮🇹 Piraino G. (Ita)



Il match deve ancora iniziare

– 13:30 🇳🇱 Arends S./🇳🇱 Middelkoop M. – 🇮🇳 Balaji N. S./🇩🇪 Begemann A.



ATP Francavilla al Mare Sander Arends / Matwe Middelkoop [1] Sander Arends / Matwe Middelkoop [1] 5 6 10 N.Sriram Balaji / Andre Begemann N.Sriram Balaji / Andre Begemann 7 3 7 Vincitore: Arends / Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 S. Arends / Middelkoop 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 df 7-4 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Balaji / Begemann 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-3 → 6-3 S. Arends / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 N. Balaji / Begemann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 3-3 → 4-3 S. Arends / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Balaji / Begemann 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Arends / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Balaji / Begemann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 S. Arends / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Balaji / Begemann 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Arends / Middelkoop 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-6 → 5-7 N. Balaji / Begemann 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 S. Arends / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 N. Balaji / Begemann 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Arends / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Balaji / Begemann 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Arends / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 N. Balaji / Begemann 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Arends / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 N. Balaji / Begemann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 S. Arends / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 N. Balaji / Begemann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

– 15:00 🇫🇷 Eysseric J./🇳🇱 Stevens B. – 🇫🇷 Arribage T./🇷🇴 Cornea V. V.



ATP Francavilla al Mare Jonathan Eysseric / Bart Stevens [3] Jonathan Eysseric / Bart Stevens [3] 3 4 Theo Arribage / Victor Cornea [2] Theo Arribage / Victor Cornea [2] 6 6 Vincitore: Arribage / Cornea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Eysseric / Stevens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 T. Arribage / Cornea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Eysseric / Stevens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Arribage / Cornea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Eysseric / Stevens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Arribage / Cornea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 J. Eysseric / Stevens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 T. Arribage / Cornea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Eysseric / Stevens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 T. Arribage / Cornea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Eysseric / Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 3-5 → 3-6 T. Arribage / Cornea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-4 → 3-5 J. Eysseric / Stevens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Arribage / Cornea 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Eysseric / Stevens 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Arribage / Cornea 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Eysseric / Stevens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Arribage / Cornea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 J. Eysseric / Stevens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CHALLENGER Mauthausen (Austria 🇦🇹), terra battuta – Quarti di Finale

ATP Mauthausen Jozef Kovalik [6] Jozef Kovalik [6] 7 6 Gerald Melzer Gerald Melzer 6 3 Vincitore: Kovalik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Melzer 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Melzer 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Melzer 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 df 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* df 6-6 → 7-6 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 G. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-0 → 4-1 G. Melzer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Kovalik 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 G. Melzer 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

1. [6] Jozef Kovalikvs [Q] Gerald Melzer

2. [WC] Joel Josef Schwaerzler vs [Alt] Dimitar Kuzmanov



ATP Mauthausen Joel Schwaerzler Joel Schwaerzler 2 3 Dimitar Kuzmanov Dimitar Kuzmanov 6 6 Vincitore: Kuzmanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Kuzmanov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Kuzmanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 J. Schwaerzler 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 D. Kuzmanov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Kuzmanov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Schwaerzler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Kuzmanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Schwaerzler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 D. Kuzmanov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Kuzmanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Kuzmanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 D. Kuzmanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [1] Francisco Comesana vs Filip Misolic



ATP Mauthausen Francisco Comesana [1] Francisco Comesana [1] 7 6 Filip Misolic Filip Misolic 5 4 Vincitore: Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Comesana 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Comesana 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Misolic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [WC] Neil Oberleitner / Joel Josef Schwaerzler vs [2] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens



ATP Mauthausen Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler • Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler 30 1 Constantin Frantzen / Hendrik Jebens [2] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens [2] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Oberleitner / Schwaerzler 0-15 0-30 15-30 30-30 1-2 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Oberleitner / Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Frantzen / Jebens 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ugo Blanchet / Matteo Martineau vs Ryan Seggerman / Patrik Trhac



ATP Mauthausen Ugo Blanchet / Matteo Martineau Ugo Blanchet / Matteo Martineau 4 6 Ryan Seggerman / Patrik Trhac Ryan Seggerman / Patrik Trhac 6 7 Vincitore: Seggerman / Trhac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 U. Blanchet / Martineau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 U. Blanchet / Martineau 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 U. Blanchet / Martineau 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 U. Blanchet / Martineau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 U. Blanchet / Martineau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Seggerman / Trhac 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 U. Blanchet / Martineau 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Seggerman / Trhac 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 U. Blanchet / Martineau 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 U. Blanchet / Martineau 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 U. Blanchet / Martineau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 U. Blanchet / Martineau 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Seggerman / Trhac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 U. Blanchet / Martineau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [Q] Max Hans Rehberg vs Lucas Pouille



ATP Mauthausen Max Hans Rehberg Max Hans Rehberg 2 3 Lucas Pouille Lucas Pouille 6 6 Vincitore: Pouille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Hans Rehberg 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Hans Rehberg 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Hans Rehberg 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 M. Hans Rehberg 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Hans Rehberg 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Hans Rehberg 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Hans Rehberg 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Pouille 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Hans Rehberg 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Prague 2 Alex Molcan [8] Alex Molcan [8] 6 6 Rudolf Molleker [4] Rudolf Molleker [4] 4 2 Vincitore: Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Molleker 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 R. Molleker 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 R. Molleker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 R. Molleker 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df df 1-0 → 2-0 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Molleker 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Molleker 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-4 → 3-4 R. Molleker 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 R. Molleker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Molleker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1. [8] Alex Molcanvs [4] Rudolf Molleker

2. Henrique Rocha vs [WC] Toby Kodat



ATP Prague 2 Henrique Rocha Henrique Rocha 1 6 Toby Kodat Toby Kodat 6 7 Vincitore: Kodat Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 T. Kodat 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 T. Kodat 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Kodat 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 4-4 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Kodat 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 T. Kodat 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Kodat 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Rocha 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Kodat 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 H. Rocha 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Kodat 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Rocha 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Kodat 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 H. Rocha 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Kodat 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. [Alt] Jiri Vesely vs [LL] Giovanni Fonio



ATP Prague 2 Jiri Vesely Jiri Vesely 40 2 6 0 Giovanni Fonio • Giovanni Fonio 40 6 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Fonio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-0 → 5-0 G. Fonio 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace ace 2-0 → 3-0 G. Fonio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Vesely 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 G. Fonio 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 1-5 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-4 → 1-4 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 J. Vesely 0-15 df 0-30 0-40 0-2 → 0-3 G. Fonio 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [4] Petr Nouza / Patrik Rikl vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Gauthier Onclin vs Javier Barranco Cosano



ATP Prague 2 Gauthier Onclin Gauthier Onclin 6 2 7 Javier Barranco Cosano Javier Barranco Cosano 3 6 5 Vincitore: Onclin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 J. Barranco Cosano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 G. Onclin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Barranco Cosano 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-4 → 5-4 G. Onclin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 J. Barranco Cosano 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Onclin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Barranco Cosano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Onclin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 J. Barranco Cosano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 G. Onclin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 J. Barranco Cosano 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Onclin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Barranco Cosano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Barranco Cosano 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 J. Barranco Cosano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Onclin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Barranco Cosano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Onclin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Barranco Cosano 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Barranco Cosano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Onclin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Barranco Cosano 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Onclin 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Barranco Cosano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Onclin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Jaime Faria / Henrique Rocha vs [WC] Jiri Barnat / Jan Hrazdil (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Wuxi (Cina 🇨🇳), cemento – Quarti di Finale

ATP Wuxi Calum Puttergill / Reese Stalder [1] Calum Puttergill / Reese Stalder [1] 7 2 11 JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen [3] JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen [3] 6 6 9 Vincitore: Puttergill / Stalder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 C. Puttergill / Stalder 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 5-2 5-3 5-4 df 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Nam / Niklas-Salminen 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 C. Puttergill / Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 J. Nam / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 C. Puttergill / Stalder 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Nam / Niklas-Salminen 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 C. Puttergill / Stalder 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Nam / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 C. Puttergill / Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 C. Puttergill / Stalder 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 J. Nam / Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 C. Puttergill / Stalder 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Nam / Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Puttergill / Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Nam / Niklas-Salminen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Puttergill / Stalder 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Nam / Niklas-Salminen 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Puttergill / Stalder 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 J. Nam / Niklas-Salminen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-1 → 1-2 C. Puttergill / Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Nam / Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [1] Calum Puttergill/ Reese Staldervs [3] JiSung Nam/ Patrik Niklas-Salminen

2. [Alt] Egor Gerasimov vs [Q] Jie Cui



ATP Wuxi Egor Gerasimov Egor Gerasimov 3 6 7 Jie Cui Jie Cui 6 4 5 Vincitore: Gerasimov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 7-5 J. Cui 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Cui 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 J. Cui 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Cui 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Cui 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cui 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 J. Cui 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Cui 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 3-3 → 4-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 J. Cui 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Cui 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Cui 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 J. Cui 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 J. Cui 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Cui 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Cui 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Tung-Lin Wu vs [4] Yunchaokete Bu



ATP Wuxi Tung-Lin Wu Tung-Lin Wu 4 3 Yunchaokete Bu [4] Yunchaokete Bu [4] 6 6 Vincitore: Bu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Wu 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 T. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 T. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Wu 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 T. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 T. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Wu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs [2] Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios



ATP Wuxi Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [4] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [4] 6 4 10 Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios [2] Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios [2] 3 6 7 Vincitore: Matsui / Uesugi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 P. Matuszewski / Christopher Romios 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 ace 2-4 2-5 2-6 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 3-4 → 4-4 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 P. Matuszewski / Christopher Romios 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-3 → 2-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 5-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 2-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [3] Adam Walton vs Alibek Kachmazov



ATP Wuxi Adam Walton [3] Adam Walton [3] 3 6 2 Alibek Kachmazov Alibek Kachmazov 6 1 6 Vincitore: Kachmazov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Walton 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Kachmazov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Walton 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Kachmazov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Walton 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Kachmazov 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Walton 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Kachmazov 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Walton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 A. Kachmazov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Walton 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 A. Kachmazov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Kachmazov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Walton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Kachmazov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Walton 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 A. Kachmazov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Walton 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Kachmazov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 A. Walton 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Kachmazov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Walton 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kachmazov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [Q] Remy Bertola vs Philip Sekulic



ATP Wuxi Remy Bertola Remy Bertola 6 6 5 Philip Sekulic Philip Sekulic 7 2 7 Vincitore: Sekulic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 P. Sekulic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 R. Bertola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 P. Sekulic 0-15 df 0-30 df 0-40 df df 4-5 → 5-5 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 R. Bertola 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bertola 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Bertola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Sekulic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bertola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Sekulic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Sekulic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bertola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 P. Sekulic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Bertola 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Sekulic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Bertola 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Sekulic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

CHALLENGER Santos (Brasile 🇧🇷), terra battuta – Quarti di Finale

ATP Santos Hady Habib [4] Hady Habib [4] 0 0 Bruno Kuzuhara Bruno Kuzuhara 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [4] Hady Habibvs Bruno Kuzuhara

2. [Q] Alejo Lorenzo Lingua Lavallen vs [3] Renzo Olivo



ATP Santos Alejo Lorenzo Lingua Lavallen • Alejo Lorenzo Lingua Lavallen 0 7 3 Renzo Olivo [3] Renzo Olivo [3] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Lorenzo Lingua Lavallen 3-0 R. Olivo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-0 → 3-0 A. Lorenzo Lingua Lavallen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Olivo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 R. Olivo 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df df 5-6 → 6-6 A. Lorenzo Lingua Lavallen 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 R. Olivo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Lorenzo Lingua Lavallen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 R. Olivo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Lorenzo Lingua Lavallen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Lorenzo Lingua Lavallen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Olivo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Lorenzo Lingua Lavallen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Olivo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Lorenzo Lingua Lavallen 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

3. Hernan Casanova vs [Alt] Juan Bautista Torres



Il match deve ancora iniziare

4. Gonzalo Villanueva vs [2] Santiago Rodriguez Taverna



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Adolfo Daniel Vallejo vs [Q] Alejo Lorenzo Lingua Lavallen OR [3] Renzo Olivo (non prima ore: 22:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Luciano Emanuel Ambrogi/ Franco Roncadellivs [3] Roy Stepanov/ Andres Urrea

2. Leonardo Aboian / Valerio Aboian vs Hady Habib / Trey Hilderbrand



Il match deve ancora iniziare