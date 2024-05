Roland Garros: Dominic Thiem spiazza tutti per la mancata wild card “ho avuto abbastanza tempo per risalire nel ranking, ma non ci sono riuscito, quindi non me lo meritavo ed è giusto così” (Video del gran punto di Agamenone)

Dominic Thiem è a due turni dall’accesso al tabellone principale del Roland Garros dopo aver ottenuto la sua prima vittoria nelle qualificazioni contro il nostro Franco Agamenone. Un successo particolarmente speciale grazie al grande sostegno ricevuto in un luogo dove ha raggiunto la finale in due occasioni (2018, 2019). Tuttavia, nonostante ciò, a Thiem non è stata concessa una wild card per accedere direttamente al tabellone principale. Cosa ha da dire a riguardo? “Onestamente, ho avuto molto tempo per ottenere una buona classifica. Ho disputato un numero sufficiente di tornei e ho avuto abbastanza tempo per risalire nel ranking, ma non ci sono riuscito, quindi non me lo meritavo ed è giusto così. Sono stato presente in 10 tabelloni principali negli ultimi anni, il che è più che sufficiente”, ha dichiarato ai media.