Masters e WTA 1000 Roma: I risultati con il dettaglio del Day 4. Nessun problema per Novak Djokovic. Forfait di Elena Rybakina vincitrice dello scorso anno

Novak Djokovic, numero uno del mondo, ha fatto un rientro positivo nel circuito dopo alcune settimane di assenza, superando con decisione un disorientato Corentin Moutet con il punteggio di 6-3, 6-1 in 1 ora e 24 minuti. Un tempo sufficiente per dimostrare il suo grande tennis e vincere il suo match d’esordio all’ATP Roma 2024.

Nonostante un inizio di match un po’ strano, con Djokovic inizialmente irriconoscibile e la folla fredda, il serbo è riuscito rapidamente a riprendere il controllo del duello. G Alcuni colpi sbagliati di Nole portavano il francese avanti per 3 a 1, con un Moutet però che finiva per perdere il vantaggio.

Anche se il primo set si è concluso con lo stesso numero di vincenti (8) e di errori non forzati (11) per entrambi i giocatori, era Djokovic a prendere il controllo totale del match di fronte a un avversario che cercava scuse per giustificare i suoi errori inopportuni. Non era ancora il suo miglior livello, ma Djokovic mostrava abbastanza per rimontare nel primo parziale e lanciare un avvertimento al tennista francese conquistando la frazione per 6 a 3 con un parziale di cinque giochi consecutivi.

Moutet, in lotta con tutti, dalla sua squadra all’arbitro di sedia, vagava da un lato all’altro del Centrale del Foro Italico, senza trovare la formula per portarsi in vantaggio nel punteggio. L’unico momento in cui il francese si è mostrato rilassato è stato quando il suo stesso cellulare ha interrotto l’incontro. Tuttavia, la pace non è durata a lungo con un Novak sempre più a suo agio in campo.

Mentre Moutet continuava il suo spettacolo, Djokovic rimaneva serio in ogni momento, guidando in un duello un po’ strano, ma migliorando costantemente la sua padronanza del campo. Con piena fiducia in tutti i suoi colpi, Novak ha completato il compito con pazienza dall’altra parte della rete, leggendo perfettamente le intenzioni del suo avversario. Un ritorno alla fine perfetto per Nole, che non giocava da Montecarlo e che riprende la competizione sulla terra battuta con un match per guadagnare fiducia e iniziare con il piede giusto il torneo di Roma. Il suo prossimo avversario sarà Alejandro Tabilo.

Elena Rybakina si è ritirata dalla WTA 1000 di Roma a causa di una forma influenzale.

“Sono delusa di dovermi ritirare da Roma quest’anno, ma purtroppo non mi sento abbastanza bene per competere. Ho dei bellissimi ricordi dell’anno scorso e non vedevo l’ora di difendere il mio titolo. Roma è così speciale per me e non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo per riconquistare il mio titolo e giocare di fronte ai tifosi italiani.”

🎾 Masters e WTA 1000 Roma (🇮🇹 Italia) – 1° Turno M – 2° Turno F – 🏟️ Terra battuta

ATP Rome Lorenzo Musetti [26] • Lorenzo Musetti [26] 0 5 0 Terence Atmane Terence Atmane 0 7 1 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Musetti 0-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Atmane 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

1. [26] Lorenzo Musettivs [Q] Terence Atmane

2. Irina-Camelia Begu vs Oceane Dodin (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 0 5 Oceane Dodin • Oceane Dodin 0 2 Vincitore: Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Oceane Dodin 5-2 Oceane Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Oceane Dodin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Oceane Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Elisabetta Cocciaretto vs [22] Caroline Garcia



WTA Rome Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 2 6 0 Caroline Garcia [22] Caroline Garcia [22] 0 6 7 0 Vincitore: Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [1] Novak Djokovic vs [LL] Corentin Moutet (non prima ore: 19:00)



ATP Rome Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Corentin Moutet Corentin Moutet 3 1 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

5. Mayar Sherif vs [11] Jasmine Paolini (non prima ore: 20:30)



WTA Rome Mayar Sherif Mayar Sherif 7 2 6 Jasmine Paolini [11] Jasmine Paolini [11] 6 6 4 Vincitore: Sherif Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Maria Sakkari vs [Q] Varvara Gracheva



WTA Rome Maria Sakkari [5] • Maria Sakkari [5] 0 6 6 0 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 0 2 2 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Sakkari 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Luciano Darderi vs [28] Mariano Navone



ATP Rome Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Mariano Navone [28] Mariano Navone [28] 3 2 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Navone 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 M. Navone 0-15 0-30 df 0-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Flavio Cobolli vs [24] Sebastian Korda



ATP Rome Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 4 Sebastian Korda [24] Sebastian Korda [24] 7 4 6 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-2 → 3-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Korda 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* ace 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [11] Taylor Fritz vs [WC] Fabio Fognini



ATP Rome Taylor Fritz [11] Taylor Fritz [11] 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 3 4 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fritz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. K. Volynets vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 18:00)



WTA Rome Katie Volynets Katie Volynets 6 3 2 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 4 6 6 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Danielle Collins vs Anna Blinkova



WTA Rome Danielle Collins [13] Danielle Collins [13] 0 6 0 Anna Blinkova Anna Blinkova 0 4 0 Vincitore: Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Danielle Collins 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Danielle Collins 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Danielle Collins 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [8] Ons Jabeur vs Sofia Kenin (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Ons Jabeur [8] Ons Jabeur [8] 5 6 4 Sofia Kenin Sofia Kenin 7 2 6 Vincitore: Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Ons Jabeur 15-0 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [3] Alexander Zverev vs Aleksandar Vukic



ATP Rome Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 6 6 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 0 4 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-0 → 6-0 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-0 → 5-0 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 1-0

4. [16] Elina Svitolina vs [WC] Sara Errani



WTA Rome Elina Svitolina [16] • Elina Svitolina [16] 0 6 6 0 Sara Errani Sara Errani 0 0 2 0 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elina Svitolina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

5. [20] Francisco Cerundolo vs [WC] Matteo Gigante



ATP Rome Francisco Cerundolo [20] Francisco Cerundolo [20] 6 6 Matteo Gigante Matteo Gigante 1 3 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Gigante 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-1 → 5-1 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Gigante 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nuno Borges vs [15] Alexander Bublik



ATP Rome Nuno Borges Nuno Borges 6 6 Alexander Bublik [15] Alexander Bublik [15] 4 4 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Bublik 0-15 df 15-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Borges 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 5-3 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Borges 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Yoshihito Nishioka vs [8] Grigor Dimitrov



ATP Rome Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 5 4 Grigor Dimitrov [8] Grigor Dimitrov [8] 7 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace ace 4-4 → 4-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

3. [24] Victoria Azarenka vs Magda Linette



WTA Rome Victoria Azarenka [24] Victoria Azarenka [24] 6 6 6 Magda Linette Magda Linette 7 4 3 Vincitore: Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. Miomir Kecmanovic vs [5] Casper Ruud



ATP Rome Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 0 6 6 Casper Ruud [5] Casper Ruud [5] 6 4 4 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Kecmanovic 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-5 → 0-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 0-4 → 0-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [Q] Rebecca Sramkova vs [26] Katie Boulter



WTA Rome Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 0 6 7 0 Katie Boulter [26] Katie Boulter [26] 0 4 6 0 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 4-4* 5-4* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 8-8* 9-8* 6-6 → 7-6 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [27] Elise Mertens vs Katerina Siniakova



WTA Rome Elise Mertens [27] • Elise Mertens [27] 0 6 6 0 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 1 4 0 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Anastasia Potapova vs [9] Jelena Ostapenko (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Anastasia Potapova • Anastasia Potapova 0 4 2 0 Jelena Ostapenko [9] Jelena Ostapenko [9] 0 6 6 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Potapova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [32] Jordan Thompson vs [Q] Thiago Monteiro



ATP Rome Jordan Thompson [32] Jordan Thompson [32] 1 3 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 6 6 Vincitore: Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Thompson 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Monteiro 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [3] Coco Gauff / Erin Routliffe vs [OSE] Anna Blinkova / Liudmila Samsonova (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Angelica Moratelli / Camilla Rosatello vs Hanyu Guo / Xinyu Jiang



WTA Rome Angelica Moratelli / Camilla Rosatello Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 6 6 11 Hanyu Guo / Xinyu Jiang Hanyu Guo / Xinyu Jiang 7 4 9 Vincitore: Moratelli / Rosatello Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 11-9 1-0 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 8-9 9-9 9-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Robin Haase / Stefanos Tsitsipas



ATP Rome Wesley Koolhof / Nikola Mektic [7] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [7] 5 6 11 Robin Haase / Stefanos Tsitsipas Robin Haase / Stefanos Tsitsipas 7 2 9 Vincitore: Koolhof / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 R. Haase / Tsitsipas 1-0 ace 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 ace 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 R. Haase / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 5-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 R. Haase / Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-1 → 4-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Haase / Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Haase / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 R. Haase / Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-5 → 5-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Haase / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 R. Haase / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Haase / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 R. Haase / Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 1-1 → 2-1 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Haase / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [12] Ben Shelton vs Pavel Kotov



ATP Rome Ben Shelton [12] Ben Shelton [12] 4 6 6 Pavel Kotov Pavel Kotov 6 3 4 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Kotov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Lesia Tsurenko vs [30] Anhelina Kalinina



WTA Rome Lesia Tsurenko Lesia Tsurenko 0 0 Anhelina Kalinina [30] • Anhelina Kalinina [30] 0 2 Vincitore: Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Anhelina Kalinina 0-2 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lesia Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [23] Tallon Griekspoor vs [Q] Francesco Passaro



ATP Rome Tallon Griekspoor [23] Tallon Griekspoor [23] 6 3 6 Francesco Passaro Francesco Passaro 4 6 7 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Passaro 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 F. Passaro 0-15 0-30 df 0-40 df df 0-0 → 1-0

5. Giuliana Olmos / Alexandra Panova vs [4] Demi Schuurs / Luisa Stefani



WTA Rome Giuliana Olmos / Alexandra Panova Giuliana Olmos / Alexandra Panova 6 6 10 Demi Schuurs / Luisa Stefani [4] Demi Schuurs / Luisa Stefani [4] 4 7 8 Vincitore: Olmos / Panova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Demi Schuurs / Luisa Stefani 8-10 1-0 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [20] Anastasia Pavlyuchenkova vs Sara Sorribes Tormo



WTA Rome Anastasia Pavlyuchenkova [20] Anastasia Pavlyuchenkova [20] 3 6 5 Sara Sorribes Tormo Sara Sorribes Tormo 6 1 7 Vincitore: Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Clara Tauson vs [23] Anna Kalinskaya



WTA Rome Clara Tauson Clara Tauson 0 1 2 0 Anna Kalinskaya [23] • Anna Kalinskaya [23] 0 6 6 0 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Kalinskaya 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [8] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs [OSE] Sloane Stephens / Marketa Vondrousova



WTA Rome Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [8] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [8] 0 6 6 0 Sloane Stephens / Marketa Vondrousova Sloane Stephens / Marketa Vondrousova 0 2 3 0 Vincitore: Dolehide / Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Sloane Stephens / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Sloane Stephens / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Sloane Stephens / Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Sloane Stephens / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sloane Stephens / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Sloane Stephens / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Sloane Stephens / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-30 2-1 → 2-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sloane Stephens / Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Alexander Shevchenko vs [16] Karen Khachanov



ATP Rome Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 4 4 Karen Khachanov [16] Karen Khachanov [16] 6 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-3 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A df 4-4 → 4-5 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi



WTA Rome Eri Hozumi / Makoto Ninomiya Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0 6 6 0 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi • Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0 2 2 0 Vincitore: Hozumi / Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-0 → 5-0 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alex de Minaur / Alexei Popyrin vs [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz



ATP Rome Alex de Minaur / Alexei Popyrin Alex de Minaur / Alexei Popyrin 7 3 1 Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] 5 6 10 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-10 K. Krawietz / Puetz 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 7-1 8-1 9-1 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 A. de Minaur / Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 A. de Minaur / Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. de Minaur / Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. de Minaur / Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. de Minaur / Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 6-5 A. de Minaur / Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 A. de Minaur / Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 A. de Minaur / Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. de Minaur / Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur / Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Zhizhen Zhang vs [19] Adrian Mannarino



ATP Rome Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 6 Adrian Mannarino [19] Adrian Mannarino [19] 1 3 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 6-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 5-1 → 6-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [32] Dayana Yastremska vs [Q] Laura Siegemund



WTA Rome Dayana Yastremska [32] Dayana Yastremska [32] 4 7 6 Laura Siegemund Laura Siegemund 6 5 2 Vincitore: Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. Yannick Hanfmann vs [29] Alejandro Tabilo



ATP Rome Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 3 6 Alejandro Tabilo [29] Alejandro Tabilo [29] 6 7 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Tabilo 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 5-4 → 5-5 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Y. Hanfmann 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. Leylah Fernandez / Arantxa Rus vs Monica Niculescu / Alycia Parks



WTA Rome Leylah Fernandez / Arantxa Rus Leylah Fernandez / Arantxa Rus 0 6 7 0 Monica Niculescu / Alycia Parks • Monica Niculescu / Alycia Parks 0 2 5 0 Vincitore: Fernandez / Rus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Monica Niculescu / Alycia Parks 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Monica Niculescu / Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Leylah Fernandez / Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Monica Niculescu / Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez / Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Monica Niculescu / Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez / Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Monica Niculescu / Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Leylah Fernandez / Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Monica Niculescu / Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Leylah Fernandez / Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Monica Niculescu / Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Leylah Fernandez / Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Monica Niculescu / Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Leylah Fernandez / Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Monica Niculescu / Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Leylah Fernandez / Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Monica Niculescu / Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez / Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Monica Niculescu / Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez / Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs Jamie Murray / Michael Venus



ATP Rome Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer 4 3 Jamie Murray / Michael Venus Jamie Murray / Michael Venus 6 6 Vincitore: Murray / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Murray / Venus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-2 → 1-3 J. Murray / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-5 → 4-6 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Murray / Venus 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Glasspool / Rojer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Murray / Venus 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [OSE] Lucia Bronzetti / Linda Noskova vs [WC] Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi



WTA Rome Lucia Bronzetti / Linda Noskova Lucia Bronzetti / Linda Noskova 0 5 4 0 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi • Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 0 7 6 0 Vincitore: Abbagnato / Zantedeschi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti / Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Lucia Bronzetti / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Lucia Bronzetti / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Lucia Bronzetti / Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti / Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

3. Heather Watson / Yifan Xu vs Xinyu Wang / Saisai Zheng



WTA Rome Heather Watson / Yifan Xu Heather Watson / Yifan Xu 3 6 8 Xinyu Wang / Saisai Zheng Xinyu Wang / Saisai Zheng 6 1 10 Vincitore: Wang / Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Heather Watson / Yifan Xu 8-10 0-1 Xinyu Wang / Saisai Zheng 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Heather Watson / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-0 → 5-1 Heather Watson / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Heather Watson / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Heather Watson / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Heather Watson / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Heather Watson / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Heather Watson / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Heather Watson / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [WC] Jacopo Bilardo / Giorgio Ricca vs Sander Gille / Joran Vliegen



ATP Rome Jacopo Bilardo / Giorgio Ricca Jacopo Bilardo / Giorgio Ricca 4 2 Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 6 6 Vincitore: Gille / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 J. Bilardo / Ricca 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Bilardo / Ricca 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Bilardo / Ricca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Bilardo / Ricca 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Bilardo / Ricca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Bilardo / Ricca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Bilardo / Ricca 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Bilardo / Ricca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Bilardo / Ricca 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Anna Danilina / Ingrid Neel vs [9] Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova