ATP 250 Ginevra e Lione e WTA 250 Rabat e WTA 500 Strasburgo: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Djokovic festeggia il 37° compleanno con la 1100ª vittoria in carriera e l’approdo ai quarti a Ginevra. Camilla Rosatello si ritira da Rabat per un problema alla coscia

Novak Djokovic, numero uno al mondo e campione di 24 titoli del Grande Slam, ha celebrato questo mercoledì il suo 37° compleanno con una vittoria in campo e si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, dove sta gareggiando per la prima volta.

Il campionissimo serbo ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann, 85° nell’ATP, per 6-3 6-3, in un incontro in cui è arrivato ad essere in svantaggio per 0-3 e 30-40 nel secondo set, vincendo gli ultimi sei giochi con classe per chiudere l’incontro in due set. Questa è stata la 1100ª vittoria nella carriera di Novak Djokovic, che è solo il terzo giocatore nella storia a raggiungere questo traguardo, dopo Jimmy Connors (1274) e Roger Federer (1251). Nei quarti di finale di giovedì, Nole affronterà il vincitore dello scontro tra il canadese Denis Shapovalov e l’olandese Tallon Griekspoor.

L’avventura di Camilla Rosatello al WTA 250 di Rabat si è conclusa prematuramente agli ottavi di finale, dopo soli 21 minuti di gioco contro la russa Kamilla Rakhimova. La ventottenne di Saluzzo, sotto 0-4 nel punteggio, è stata costretta al ritiro a causa di un problema alla coscia destra che le ha impedito di proseguire il match.

Nonostante il punteggio nettamente a favore dell’avversaria, Rosatello ha lottato e dimostrato di poter competere con una giocatrice più abituata a questi palcoscenici. Tuttavia, durante il quinto gioco, che Rakhimova stava conducendo per 40-15, la piemontese ha chiamato un medical timeout per il dolore alla coscia destra. L’espressione sul volto di Rosatello lasciava presagire l’impossibilità di continuare la partita e, dopo pochi secondi, è arrivato il ritiro ufficiale.

Grazie a questo risultato, Kamilla Rakhimova affronterà Elisabetta Cocciaretto nei quarti di finale, in un match in programma domani come ultimo incontro di giornata. Sempre domani scenderà in campo anche Lucia Bronzetti, opposta all’americana Peyton Stearns.

ATP 250 Geneva (🇨🇭 Svizzera) – 2° Turno, terra battuta

ATP Geneva Sebastian Baez [5] Sebastian Baez [5] 6 6 Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 3 0 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 4-0 → 5-0 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 S. Baez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Carballes Baena 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 S. Baez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. [5] Sebastian Baezvs Roberto Carballes Baena

2. [3] Taylor Fritz vs Alex Michelsen



ATP Geneva Taylor Fritz [3] Taylor Fritz [3] 4 6 5 Alex Michelsen Alex Michelsen 6 4 7 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 T. Fritz 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 3-5 → 4-5 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace ace 2-4 → 3-4 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [Q] Sebastian Ofner vs [2] Casper Ruud



ATP Geneva Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 2 2 Casper Ruud [2] Casper Ruud [2] 4 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Ofner 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Ofner 0-40 15-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Ofner 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [1/WC] Novak Djokovic vs Yannick Hanfmann (non prima ore: 18:00)



ATP Geneva Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 3 3 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 N. Djokovic 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Djokovic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. [WC] Denis Shapovalov vs [6] Tallon Griekspoor



ATP Geneva Denis Shapovalov • Denis Shapovalov 15 7 3 Tallon Griekspoor [6] Tallon Griekspoor [6] 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Shapovalov 15-0 3-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* df 6-6 → 7-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Julian Cash / Robert Galloway vs Alexander Erler / Lucas Miedler



ATP Geneva Julian Cash / Robert Galloway Julian Cash / Robert Galloway 6 6 Alexander Erler / Lucas Miedler Alexander Erler / Lucas Miedler 3 1 Vincitore: Cash / Galloway Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Cash / Galloway 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Erler / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 J. Cash / Galloway 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 A. Erler / Miedler 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Cash / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 J. Cash / Galloway 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 J. Cash / Galloway 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Cash / Galloway 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Cash / Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Cash / Galloway 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0

2. [Q] Nicolas Moreno De Alboran vs Tomas Machac



ATP Geneva Nicolas Moreno De Alboran Nicolas Moreno De Alboran 6 5 0 Tomas Machac Tomas Machac 4 7 6 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 T. Machac 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-5 → 0-6 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-4 → 0-5 T. Machac 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 df 0-40 5-5 → 5-6 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Moreno De Alboran 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 15-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 N. Moreno De Alboran 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 N. Moreno De Alboran 40-A 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Moreno De Alboran 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Moreno De Alboran 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs [2] Jamie Murray / Michael Venus



ATP Geneva Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer 5 6 10 Jamie Murray / Michael Venus [2] Jamie Murray / Michael Venus [2] 7 3 5 Vincitore: Glasspool / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 L. Glasspool / Rojer 1-0 df 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Murray / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 5-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 J. Murray / Venus 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Glasspool / Rojer 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Murray / Venus 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 ace 4-1 → 4-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Murray / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Glasspool / Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [1] Hugo Nys / Jan Zielinski vs Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov



ATP Geneva Hugo Nys / Jan Zielinski [1] Hugo Nys / Jan Zielinski [1] 7 1 14 Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov 6 6 12 Vincitore: Nys / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 14-12 G. Escobar / Nedovyesov 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 3-5 3-6 ace 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 ace 9-9 10-9 ace 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 12-13 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* ace df 6-6 → 7-6 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 6-6 H. Nys / Zielinski 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 2-1 → 3-1 H. Nys / Zielinski 0-15 df 0-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [3] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Rafael Matos / Marcelo Melo



ATP Geneva Marcelo Arevalo / Mate Pavic [3] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [3] 6 6 Rafael Matos / Marcelo Melo Rafael Matos / Marcelo Melo 2 3 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Matos / Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Matos / Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Matos / Melo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Matos / Melo 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 R. Matos / Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Matos / Melo 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

ATP Lyon Adrian Mannarino [3] Adrian Mannarino [3] 6 3 Luciano Darderi Luciano Darderi 7 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Darderi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

1. [3] Adrian Mannarinovs Luciano Darderi

2. [1] Ugo Humbert vs Dominik Koepfer



ATP Lyon Ugo Humbert [1] Ugo Humbert [1] 6 4 4 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 2 6 6 Vincitore: Koepfer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Koepfer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Koepfer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Arthur Rinderknech vs [5] Frances Tiafoe



ATP Lyon Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 7 6 Frances Tiafoe [5] Frances Tiafoe [5] 6 4 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* ace 6-6 → 7-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

4. [Q] Hugo Gaston vs [4] Francisco Cerundolo (non prima ore: 17:30)



ATP Lyon Hugo Gaston Hugo Gaston 6 2 6 Francisco Cerundolo [4] Francisco Cerundolo [4] 2 6 3 Vincitore: Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-40 3-3 → 4-3 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Gaston 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-0 → 2-1 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Gaston 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Thiago Seyboth Wild vs [6] Tomas Martin Etcheverry



ATP Lyon Thiago Seyboth Wild • Thiago Seyboth Wild 0 5 0 Tomas Martin Etcheverry [6] Tomas Martin Etcheverry [6] 15 7 3 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Seyboth Wild 0-15 0-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-6 → 5-7 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-5 → 4-5 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 2-5 → 3-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Yuki Bhambri / Albano Olivetti vs Sander Arends / Matwe Middelkoop



ATP Lyon Yuki Bhambri / Albano Olivetti Yuki Bhambri / Albano Olivetti 6 7 Sander Arends / Matwe Middelkoop Sander Arends / Matwe Middelkoop 3 6 Vincitore: Bhambri / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 df 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 S. Arends / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 S. Arends / Middelkoop 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 S. Arends / Middelkoop 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Arends / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Arends / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Arends / Middelkoop 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 5-3 → 6-3 S. Arends / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Arends / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Arends / Middelkoop 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 S. Arends / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Yoshihito Nishioka vs [WC] Giovanni Mpetshi Perricard



ATP Lyon Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 0 0 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 0 0 Vincitore: Mpetshi Perricard per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Diego Hidalgo / John Peers vs [2] Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Lyon Diego Hidalgo / John Peers Diego Hidalgo / John Peers 6 1 10 Maximo Gonzalez / Andres Molteni [2] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [2] 4 6 12 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 M. Gonzalez / Molteni 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 df 4-3 4-4 ace 4-5 ace 5-5 5-6 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 D. Hidalgo / Peers 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-5 → 1-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 D. Hidalgo / Peers 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Hidalgo / Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Hidalgo / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 D. Hidalgo / Peers 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Hidalgo / Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Hidalgo / Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-1 → 3-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. Hidalgo / Peers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. [1] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Nicolas Barrientos / Francisco Cabral



ATP Lyon Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [1] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [1] 6 7 Nicolas Barrientos / Francisco Cabral Nicolas Barrientos / Francisco Cabral 4 6 Vincitore: Gonzalez / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Barrientos / Cabral 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Barrientos / Cabral 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Barrientos / Cabral 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Barrientos / Cabral 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Barrientos / Cabral 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 N. Barrientos / Cabral 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 N. Barrientos / Cabral 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Barrientos / Cabral 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-2 → 4-2 N. Barrientos / Cabral 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Barrientos / Cabral 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 N. Barrientos / Cabral 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Luciano Darderi / Fernando Romboli vs Harri Heliovaara / Henry Patten



ATP Lyon Luciano Darderi / Fernando Romboli Luciano Darderi / Fernando Romboli 3 7 7 Harri Heliovaara / Henry Patten Harri Heliovaara / Henry Patten 6 6 10 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 H. Heliovaara / Patten 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 ace 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 4-1* 5-1* 5*-3 6*-5 6-6 → 7-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 L. Darderi / Romboli 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 L. Darderi / Romboli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 4-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Darderi / Romboli 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 3-3 → 4-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 3-2 → 3-3 L. Darderi / Romboli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 L. Darderi / Romboli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 L. Darderi / Romboli 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Darderi / Romboli 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Darderi / Romboli 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 L. Darderi / Romboli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Darderi / Romboli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA Rabat Martina Trevisan Martina Trevisan 0 2 3 0 Lucia Bronzetti [4] Lucia Bronzetti [4] 0 6 6 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Martina Trevisanvs (4) Lucia Bronzetti

(6) Xiyu Wang vs Peyton Stearns



WTA Rabat Xiyu Wang [6] Xiyu Wang [6] 0 3 1 0 Peyton Stearns Peyton Stearns 0 6 6 0 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Xiyu Wang 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Mayar Sherif vs Maria Lourdes Carle



WTA Rabat Mayar Sherif • Mayar Sherif 0 6 6 0 Maria Lourdes Carle Maria Lourdes Carle 0 3 2 0 Vincitore: Sherif Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mayar Sherif 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 3-3 → 4-3 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Camilla Rosatello vs Kamilla Rakhimova



WTA Rabat Camilla Rosatello Camilla Rosatello 0 0 Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 0 4 Vincitore: Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

WTA Rabat Yafan Wang • Yafan Wang 0 6 0 0 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 0 7 6 0 Vincitore: Tomova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yafan Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Yafan Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Yafan Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Yafan Wangvs Viktoriya Tomova

Camila Osorio vs Laura Siegemund



WTA Rabat Camila Osorio Camila Osorio 0 4 4 0 Laura Siegemund Laura Siegemund 0 6 6 0 Vincitore: Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Camila Osorio 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Lucia Bronzetti / Yafan Wang vs (3) Eri Hozumi / (3) Makoto Ninomiya



WTA Rabat Lucia Bronzetti / Yafan Wang • Lucia Bronzetti / Yafan Wang 0 2 2 0 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya [3] Eri Hozumi / Makoto Ninomiya [3] 0 6 6 0 Vincitore: Hozumi / Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti / Yafan Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Lucia Bronzetti / Yafan Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti / Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti / Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti / Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lucia Bronzetti / Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Lucia Bronzetti / Yafan Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-5 → 1-5 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Lucia Bronzetti / Yafan Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti / Yafan Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Harriet Dart / Xiyu Wang vs (2) Anna Danilina / (2) Yifan Xu



WTA Rabat Harriet Dart / Xiyu Wang Harriet Dart / Xiyu Wang 6 3 7 Anna Danilina / Yifan Xu [2] Anna Danilina / Yifan Xu [2] 0 6 10 Vincitore: Danilina / Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Harriet Dart / Xiyu Wang 7-10 0-1 Harriet Dart / Xiyu Wang 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anna Danilina / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 3-5 → 3-6 Harriet Dart / Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Anna Danilina / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 Harriet Dart / Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Anna Danilina / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Harriet Dart / Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Anna Danilina / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Harriet Dart / Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Anna Danilina / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Harriet Dart / Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Anna Danilina / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 5-0 Harriet Dart / Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 Anna Danilina / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Harriet Dart / Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anna Danilina / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

COURT 2 – ore 13:30

(4) Irina Khromacheva / (4) Yana Sizikova vs Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann



WTA Rabat Irina Khromacheva / Yana Sizikova [4] Irina Khromacheva / Yana Sizikova [4] 0 6 6 0 Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann • Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann 0 3 2 0 Vincitore: Khromacheva / Sizikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Irina Khromacheva / Yana Sizikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Irina Khromacheva / Yana Sizikova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Irina Khromacheva / Yana Sizikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Irina Khromacheva / Yana Sizikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Irina Khromacheva / Yana Sizikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Irina Khromacheva / Yana Sizikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Irina Khromacheva / Yana Sizikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Irina Khromacheva / Yana Sizikova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Oksana Kalashnikova / Kimberley Zimmermann 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(1) Hanyu Guo / (1) Xinyu Jiang vs Maia Lumsden / Anna Siskova



WTA Rabat Hanyu Guo / Xinyu Jiang [1] Hanyu Guo / Xinyu Jiang [1] 5 6 10 Maia Lumsden / Anna Siskova Maia Lumsden / Anna Siskova 7 2 6 Vincitore: Guo / Jiang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Maia Lumsden / Anna Siskova 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 4-8 4-9 5-9 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Maia Lumsden / Anna Siskova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Maia Lumsden / Anna Siskova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Maia Lumsden / Anna Siskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Maia Lumsden / Anna Siskova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Maia Lumsden / Anna Siskova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Maia Lumsden / Anna Siskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Maia Lumsden / Anna Siskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Maia Lumsden / Anna Siskova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Maia Lumsden / Anna Siskova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Maia Lumsden / Anna Siskova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

WTA 500 Strasburgo (🇫🇷 Francia) – 2° Turno, terra battuta

WTA Strasbourg Emma Navarro Emma Navarro 0 4 6 0 Beatriz Haddad Maia [2] • Beatriz Haddad Maia [2] 0 6 7 0 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Beatriz Haddad Maia 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 0*-6 1*-6 6-6 → 6-7 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Emma Navarrovs (2) Beatriz Haddad Maia

(1) Marketa Vondrousova vs Magdalena Frech



WTA Strasbourg Marketa Vondrousova [1] Marketa Vondrousova [1] 5 6 6 Magdalena Frech Magdalena Frech 7 1 0 Vincitore: Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Clara Burel vs (7) Elina Svitolina



WTA Strasbourg Clara Burel Clara Burel 7 4 6 Elina Svitolina [7] Elina Svitolina [7] 6 6 1 Vincitore: Burel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Clara Burel 0-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 5*-0 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Clara Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(3) Danielle Collins vs Katerina Siniakova Non prima 17:30



WTA Strasbourg Danielle Collins [3] • Danielle Collins [3] 0 6 6 0 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 1 2 0 Vincitore: Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Danielle Collins 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Danielle Collins 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-30 15-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

Xinyu Wang vs (4) Madison Keys



WTA Strasbourg Xinyu Wang • Xinyu Wang 0 5 0 0 Madison Keys [4] Madison Keys [4] 0 7 6 0 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Xinyu Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(6) Ekaterina Alexandrova vs Magda Linette



WTA Strasbourg Ekaterina Alexandrova [6] Ekaterina Alexandrova [6] 7 3 3 Magda Linette Magda Linette 6 6 6 Vincitore: Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 4-4* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Fiona Ferro vs Anhelina Kalinina



WTA Strasbourg Fiona Ferro Fiona Ferro 3 6 0 Anhelina Kalinina Anhelina Kalinina 6 3 6 Vincitore: Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Fiona Ferro 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Fiona Ferro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Fiona Ferro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Fiona Ferro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Fiona Ferro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Fiona Ferro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Fiona Ferro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Fiona Ferro 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Fiona Ferro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Fiona Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Fiona Ferro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi vs Ena Shibahara / Xinyu Wang



WTA Strasbourg Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0 6 6 0 Ena Shibahara / Xinyu Wang • Ena Shibahara / Xinyu Wang 0 3 3 0 Vincitore: Muhammad / Sutjiadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ena Shibahara / Xinyu Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ena Shibahara / Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Ena Shibahara / Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Ena Shibahara / Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Ena Shibahara / Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ena Shibahara / Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Ena Shibahara / Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 4-2 → 5-2 Ena Shibahara / Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Ena Shibahara / Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ena Shibahara / Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

WTA Strasbourg Diana Shnaider / Vera Zvonareva Diana Shnaider / Vera Zvonareva 0 3 5 0 Demi Schuurs / Luisa Stefani [2] • Demi Schuurs / Luisa Stefani [2] 0 6 7 0 Vincitore: Schuurs / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Diana Shnaider / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Diana Shnaider / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Diana Shnaider / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Diana Shnaider / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Diana Shnaider / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Diana Shnaider / Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Diana Shnaider / Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Diana Shnaider / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Diana Shnaider / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Diana Shnaider / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Diana Shnaider/ Vera Zvonarevavs (2) Demi Schuurs/ (2) Luisa Stefani

(1) Nicole Melichar-Martinez / (1) Ellen Perez vs Leylah Fernandez / Erin Routliffe Non prima 12:30



WTA Strasbourg Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [1] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [1] 4 7 4 Leylah Fernandez / Erin Routliffe Leylah Fernandez / Erin Routliffe 6 6 10 Vincitore: Fernandez / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-1 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 8-3 9-3 9-4 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 15-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Cristina Bucsa / Monica Niculescu vs Ashlyn Krueger / Sloane Stephens