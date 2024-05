Roland Garros – Qualificazioni Italiani: I risultati con il dettaglio del Day 2. Vavassori supera Ramos Vinolas dopo l’interruzione per maltempo e accede al secondo turno. Impresa Pellegrino che annulla 3 match point e vince. Avanza Maestrelli. Bene Errani

La partita tra Andrea Vavassori e Albert Ramos Vinolas, valida per le qualificazioni al Roland Garros 2024, era stata sospesa per maltempo sul punteggio di un set pari, con l’italiano che aveva vinto il primo e lo spagnolo che si era aggiudicato il secondo. Alla ripresa, con il terzo set ancora da iniziare, Vavassori ha piazzato subito un parziale di 4-0. Nonostante abbia subito un break nel quinto gioco, l’azzurro ha mantenuto i successivi turni di servizio e ha chiuso il match con il punteggio di 6-3 nel terzo set.

Grazie a questa vittoria, Andrea Vavassori si è guadagnato l’accesso al secondo turno delle qualificazioni, dove affronterà Benjamin Hassan, attualmente numero 149 del ranking ATP. L’italiano cercherà di sfruttare il momento positivo per proseguire il suo cammino verso il tabellone principale del prestigioso Slam parigino.

Sara Errani ha superato con successo il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2024, nonostante le fatiche accumulate a Roma, dove domenica ha conquistato il titolo di doppio insieme a Jasmine Paolini. L’azzurra, testa di serie numero 1 nel tabellone cadetto dello Slam parigino, ha battuto senza troppi patemi la statunitense Ann Li con il punteggio di 6-3 6-4. Al secondo turno, Errani affronterà la wild card francese Alice Tubello, che ha superato in rimonta Yang.

Meno fortunata l’altra azzurra impegnata nelle qualificazioni, Lucrezia Stefanini. La tennista toscana, sfortunata nel sorteggio, ha opposto poca resistenza contro Katie Volynets, n°8 del seeding e 109 del ranking WTA, cedendo con lo score di 6-2 6-1.

Nel tabellone maschile, Andrea Pellegrino, numero 160 del mondo, ha sconfitto dopo una durissima lotta lo statunitense Maxime Cressy, numero 176, con il risultato di 76 (4) 46 76 (11), annullando tre match point consecutivi nel super tiebreak quando si trovava sotto per 9-6. Al secondo turno, Pellegrino sfiderà il francese Gregoire Barrere.

Successo anche per Francesco Maestrelli (206), che ha superato lo svizzero Marc-Andrea Huesler, numero 196, con il punteggio di 67 (2) 62 64, piazzando il break decisivo nel decimo gioco del terzo set. Maestrelli se la vedrà con lo spagnolo Zapata Miralles al prossimo turno.

GS Roland Garros Sara Errani [1] Sara Errani [1] 6 6 Ann Li Ann Li 3 4 Vincitore: Sara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 4-1 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Albert Ramos-vinolas [4] Albert Ramos-vinolas [4] 3 6 3 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 4 6 Vincitore: Andrea Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Andrea Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Albert Ramos-vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Andrea Vavassori 15-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Andrea Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Andrea Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Albert Ramos-vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Albert Ramos-vinolas 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Albert Ramos-vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Maxime Cressy Maxime Cressy 6 6 6 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 7 4 7 Vincitore: Andrea Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 8*-6 9-6* 9-7* 9*-8 9*-9 9-10* 10-10* 10*-11 11*-11 11-12* 6-6 → 6-7 Maxime Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Maxime Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Maxime Cressy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Maxime Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Maxime Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Maxime Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Maxime Cressy 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Maxime Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Maxime Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Maxime Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Maxime Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Maxime Cressy 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Maxime Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Maxime Cressy 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Maxime Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Maxime Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Maxime Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 7 2 4 Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 6 6 6 Vincitore: Francesco Maestrelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Marc-Andrea Huesler 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Marc-Andrea Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Marc-Andrea Huesler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Francesco Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Francesco Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Marc-Andrea Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marc-Andrea Huesler 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Marc-Andrea Huesler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Marc-Andrea Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Francesco Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Marc-Andrea Huesler 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Francesco Maestrelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 Francesco Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Marc-Andrea Huesler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Francesco Maestrelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Marc-Andrea Huesler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Marc-Andrea Huesler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Francesco Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Marc-Andrea Huesler 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Francesco Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Katie Volynets [8] Katie Volynets [8] 6 6 Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 2 1 Vincitore: Katie Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

