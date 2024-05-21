Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Augsburg, Skopje e Kachreti: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

21/05/2024 08:23 1 commento
Andrea Picchione nella foto
Andrea Picchione nella foto

CHALLENGER Augsburg (🇩🇪 Germania) – 1° Turno, terra battuta

CENTER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Michael Geerts BEL vs Daniel Masur GER
ATP Augsburg
Michael Geerts
0
1
7
0
Daniel Masur
0
6
5
0
Mostra dettagli

2. [WC] Liam Gavrielides GER vs [4] Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Lucas Gerch GER vs [Q] Luca Giacomini ITA

Il match deve ancora iniziare

4. [4] Michael Geerts BEL / Alex Lawson USA vs [PR] Evan Furness FRA / Gabriel Roveri Sidney BRA (non prima ore: 15:00)

Il match deve ancora iniziare

5. Zvonimir Babic CRO / Hazem Naw SYR vs [WC] Michael Feucht GER / Christopher Frantzen GER (non prima ore: 17:30)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [Q] Daniel Dutra da Silva BRA vs [Q] Diego Dedura-Palomero GER

ATP Augsburg
Daniel Dutra da Silva
0
7
5
Diego Dedura-Palomero
0
6
5
Mostra dettagli

2. Daniel Michalski POL vs [6] August Holmgren DEN

Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Luca Potenza ITA vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [8] Elmer Moller DEN vs Marko Topo GER

ATP Augsburg
Elmer Moller [8]
6
7
Marko Topo
4
5
Vincitore: Moller
Mostra dettagli

2. [Q] Andrea Picchione ITA vs [Q] Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare

3. [LL] Mateus Alves BRA vs [2] Andrea Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare







CHALLENGER Kachreti (🇬🇪 Georgia) – 1° Turno, cemento

Center Court – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Martyn Pawelski POL vs [WC] Aleksandre Bakshi GEO
ATP Kachreti
Martyn Pawelski
2
4
Aleksandre Bakshi
6
6
Vincitore: Bakshi
Mostra dettagli

2. Matias Soto CHI vs [WC] Zura Tkemaladze GEO

ATP Kachreti
Matias Soto
6
6
Zura Tkemaladze
1
2
Vincitore: Soto
Mostra dettagli

3. [WC] Saba Purtseladze GEO vs [Q] Ulises Blanch USA

ATP Kachreti
Saba Purtseladze
1
6
6
Ulises Blanch
2*
7
6
Mostra dettagli

4. [3] Pruchya Isaro THA / Kelsey Stevenson CAN vs Grigoriy Lomakin KAZ / Vadym Ursu UKR

Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Saba Purtseladze GEO / Zura Tkemaladze GEO vs [WC] Aleksandre Bakshi GEO / Aleksandre Metreveli GEO

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [7] Giles Hussey GBR vs [Q] Nikolay Vylegzhanin

ATP Kachreti
Giles Hussey [7]
6
7
6
Nikolay Vylegzhanin
7
6
1
Vincitore: Hussey
Mostra dettagli

2. [Q] Ryuki Matsuda JPN vs [Q] Evgeny Karlovskiy

ATP Kachreti
Ryuki Matsuda
6
4
Evgeny Karlovskiy
7
6
Vincitore: Karlovskiy
Mostra dettagli

3. Yshai Oliel ISR vs [8] Ramkumar Ramanathan IND

ATP Kachreti
Yshai Oliel
0
0
Ramkumar Ramanathan [8]
0
0
Mostra dettagli

4. Egor Agafonov / Ilia Simakin vs [4] Alberto Barroso Campos ESP / Roberto Cid Subervi DOM

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Cem Ilkel TUR vs Altug Celikbilek TUR

ATP Kachreti
Cem Ilkel
7
4
3
Altug Celikbilek
6
6
6
Vincitore: Celikbilek
Mostra dettagli

2. Robert Strombachs LAT vs [Q] Alafia Ayeni USA

ATP Kachreti
Robert Strombachs
6
2
7
Alafia Ayeni
4
6
5
Vincitore: Strombachs
Mostra dettagli

3. [1] Philip Sekulic AUS vs [Q] Hamish Stewart GBR

ATP Kachreti
Philip Sekulic [1]
0
0
Hamish Stewart
0
0
Mostra dettagli

4. Menelaos Efstathiou CYP vs [3] Egor Gerasimov

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Skopje (🇲🇰 Macedonia del Nord) – 1° Turno, terra battuta

Central Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)
1. [Q] Neil Oberleitner AUT vs [WC] Bor Artnak SLO
ATP Skopje
Neil Oberleitner
6
7
Bor Artnak
4
5
Vincitore: Oberleitner
Mostra dettagli

2. [6] Samuel Vincent Ruggeri ITA vs [WC] Mirza Basic BIH

ATP Skopje
Samuel Vincent Ruggeri [6]
0
0
Mirza Basic
0
0
Mostra dettagli

3. [4] Dimitar Kuzmanov BUL vs [Q] Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare

4. [1] Guido Andreozzi ARG / Miguel Reyes-Varela MEX vs [WC] Federico Cina ITA / Amar Huseinovic MKD

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)
1. [WC] Alexandar Lazarov BUL vs Marco Cecchinato ITA

ATP Skopje
Alexandar Lazarov
6
1
Marco Cecchinato
7
6
Vincitore: Cecchinato
Mostra dettagli

2. [Q] Nikoloz Basilashvili GEO vs [Alt] Jonas Forejtek CZE

ATP Skopje
Nikoloz Basilashvili
0
2
0
Jonas Forejtek
0
6
0
Mostra dettagli

3. Andrew Paulson CZE vs Jiri Vesely CZE

Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Berk Bugarikj MKD / Dimitar Grabul MKD vs George Goldhoff USA / Alexandru Jecan ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)
1. Joel Schwaerzler AUT vs [Q] Sergey Fomin UZB

ATP Skopje
Joel Schwaerzler
0
5
7
3
Sergey Fomin
0
7
5
0
Mostra dettagli

2. [Q] Luka Mikrut CRO vs [2] Ergi Kirkin TUR

Il match deve ancora iniziare

3. Karol Drzewiecki POL / Szymon Walkow POL vs [2] Luis David Martinez VEN / Cristian Rodriguez COL (non prima ore: 14:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)
1. Giovanni Fonio ITA vs [3] Enrico Dalla Valle ITA

ATP Skopje
Giovanni Fonio
6
6
Enrico Dalla Valle [3]
2
1
Vincitore: Fonio
Mostra dettagli

2. [Q] Johan Nikles SUI vs Alexander Weis ITA

ATP Skopje
Johan Nikles
0
6
1
Alexander Weis
0
3
2
Mostra dettagli

3. Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Alexander Donski BUL vs Marco Bortolotti ITA / David Pel NED (non prima ore: 14:00)

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

1 commento

ospite (Guest) 21-05-2024 12:09

Dalla Valle si è ritirato, LL contro Fonio

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!