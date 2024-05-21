Challenger Augsburg, Skopje e Kachreti: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Andrea Picchione nella foto
CHALLENGER Augsburg (🇩🇪 Germania) – 1° Turno, terra battuta
CENTER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Michael Geerts
vs Daniel Masur
ATP Augsburg
Michael Geerts•
0
1
7
0
Daniel Masur
0
6
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Geerts
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
D. Masur
15-40
0-15
0-30
15-30
15-40
df
4-5 → 5-5
D. Masur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-4 → 3-5
D. Masur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
D. Masur
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-1 → 2-2
M. Geerts
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Masur
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-5 → 1-6
M. Geerts
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
D. Masur
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
0-4 → 0-5
M. Geerts
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
D. Masur
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
2. [WC] Liam Gavrielides vs [4] Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
3. [Alt] Lucas Gerch vs [Q] Luca Giacomini
Il match deve ancora iniziare
4. [4] Michael Geerts / Alex Lawson vs [PR] Evan Furness / Gabriel Roveri Sidney (non prima ore: 15:00)
Il match deve ancora iniziare
5. Zvonimir Babic / Hazem Naw vs [WC] Michael Feucht / Christopher Frantzen (non prima ore: 17:30)
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [Q] Daniel Dutra da Silva vs [Q] Diego Dedura-Palomero
ATP Augsburg
Daniel Dutra da Silva•
0
7
5
Diego Dedura-Palomero
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dedura-Palomero
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
D. Dutra da Silva
40-A
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
D. Dedura-Palomero
0-15
15-15
15-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Dutra da Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-2 → 4-3
D. Dedura-Palomero
4-1 → 4-2
D. Dutra da Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
D. Dedura-Palomero
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
D. Dutra da Silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-0 → 3-0
D. Dedura-Palomero
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
1-0 → 2-0
D. Dutra da Silva
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
D. Dutra da Silva
5-6 → 6-6
D. Dedura-Palomero
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
D. Dutra da Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
D. Dedura-Palomero
5-3 → 5-4
D. Dutra da Silva
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-3 → 5-3
D. Dedura-Palomero
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
D. Dutra da Silva
4-1 → 4-2
D. Dedura-Palomero
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
4-0 → 4-1
D. Dutra da Silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
D. Dedura-Palomero
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
D. Dutra da Silva
1-0 → 2-0
D. Dedura-Palomero
0-0 → 1-0
2. Daniel Michalski vs [6] August Holmgren
Il match deve ancora iniziare
3. [Q] Luca Potenza vs Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [8] Elmer Moller vs Marko Topo
ATP Augsburg
Elmer Moller [8]
6
7
Marko Topo
4
5
Vincitore: Moller
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Topo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
6-5 → 7-5
M. Topo
0-15
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
ace
40-40
40-A
3-4 → 4-4
M. Topo
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
E. Moller
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
E. Moller
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Topo
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
5-4 → 6-4
E. Moller
15-0
15-15
15-30
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
M. Topo
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Topo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
E. Moller
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Moller
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Topo
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-1 → 1-1
E. Moller
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
2. [Q] Andrea Picchione vs [Q] Norbert Gombos
Il match deve ancora iniziare
3. [LL] Mateus Alves vs [2] Andrea Collarini
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Kachreti (🇬🇪 Georgia) – 1° Turno, cemento
Center Court – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Martyn Pawelski
vs [WC] Aleksandre Bakshi
ATP Kachreti
Martyn Pawelski
2
4
Aleksandre Bakshi
6
6
Vincitore: Bakshi
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Pawelski
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
A. Bakshi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
M. Pawelski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
A. Bakshi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
M. Pawelski
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-1 → 3-1
A. Bakshi
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Pawelski
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Bakshi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Pawelski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
A. Bakshi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Pawelski
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-3 → 2-4
A. Bakshi
15-0
15-15
15-30
df
15-40
1-3 → 2-3
M. Pawelski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
M. Pawelski
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
2. Matias Soto vs [WC] Zura Tkemaladze
ATP Kachreti
Matias Soto
6
6
Zura Tkemaladze
1
2
Vincitore: Soto
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Tkemaladze
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Z. Tkemaladze
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
M. Soto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Z. Tkemaladze
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
Z. Tkemaladze
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Tkemaladze
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 6-1
M. Soto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
M. Soto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Z. Tkemaladze
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Soto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
3. [WC] Saba Purtseladze vs [Q] Ulises Blanch
ATP Kachreti
Saba Purtseladze
1
6
6
Ulises Blanch
2*
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Blanch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
U. Blanch
15-40
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
4-4 → 4-5
S. Purtseladze
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
df
A-40
ace
2-3 → 3-3
U. Blanch
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
S. Purtseladze
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
1-2 → 2-2
S. Purtseladze
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
U. Blanch
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
2-4*
2*-5
3*-5
ace
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
U. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
S. Purtseladze
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
U. Blanch
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
S. Purtseladze
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
U. Blanch
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
5-2 → 5-3
S. Purtseladze
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
4-2 → 5-2
U. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
S. Purtseladze
0-15
0-30
15-30
40-30
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
S. Purtseladze
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
2-0 → 3-0
U. Blanch
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-0 → 2-0
S. Purtseladze
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
4. [3] Pruchya Isaro / Kelsey Stevenson vs Grigoriy Lomakin / Vadym Ursu
Il match deve ancora iniziare
5. [WC] Saba Purtseladze / Zura Tkemaladze vs [WC] Aleksandre Bakshi / Aleksandre Metreveli
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [7] Giles Hussey vs [Q] Nikolay Vylegzhanin
ATP Kachreti
Giles Hussey [7]
6
7
6
Nikolay Vylegzhanin
7
6
1
Vincitore: Hussey
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Vylegzhanin
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
G. Hussey
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
2-1 → 3-1
N. Vylegzhanin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
G. Hussey
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
N. Vylegzhanin
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
df
6-6 → 7-6
G. Hussey
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
N. Vylegzhanin
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
30-40
df
4-5 → 5-5
G. Hussey
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
N. Vylegzhanin
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 3-5
G. Hussey
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
N. Vylegzhanin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-4 → 2-4
G. Hussey
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
N. Vylegzhanin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 1-3
N. Vylegzhanin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
N. Vylegzhanin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
G. Hussey
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
N. Vylegzhanin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
N. Vylegzhanin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
N. Vylegzhanin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
G. Hussey
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Hussey
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
N. Vylegzhanin
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
2. [Q] Ryuki Matsuda vs [Q] Evgeny Karlovskiy
ATP Kachreti
Ryuki Matsuda
6
4
Evgeny Karlovskiy
7
6
Vincitore: Karlovskiy
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Karlovskiy
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
R. Matsuda
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
R. Matsuda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
R. Matsuda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
2-2 → 2-3
E. Karlovskiy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
E. Karlovskiy
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
R. Matsuda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
E. Karlovskiy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
5-5 → 5-6
E. Karlovskiy
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
E. Karlovskiy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
E. Karlovskiy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
R. Matsuda
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-3 → 1-3
E. Karlovskiy
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 0-3
E. Karlovskiy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
3. Yshai Oliel vs [8] Ramkumar Ramanathan
ATP Kachreti
Yshai Oliel
0
0
Ramkumar Ramanathan [8]
0
0
4. Egor Agafonov / Ilia Simakin vs [4] Alberto Barroso Campos / Roberto Cid Subervi
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Cem Ilkel vs Altug Celikbilek
ATP Kachreti
Cem Ilkel
7
4
3
Altug Celikbilek
6
6
6
Vincitore: Celikbilek
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Ilkel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
C. Ilkel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
C. Ilkel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Ilkel
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
C. Ilkel
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ilkel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
A. Celikbilek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
C. Ilkel
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Celikbilek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
ace
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
C. Ilkel
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
C. Ilkel
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
A. Celikbilek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
C. Ilkel
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
C. Ilkel
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
C. Ilkel
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
0-1 → 0-2
A. Celikbilek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
2. Robert Strombachs vs [Q] Alafia Ayeni
ATP Kachreti
Robert Strombachs
6
2
7
Alafia Ayeni
4
6
5
Vincitore: Strombachs
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Strombachs
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
A. Ayeni
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
df
5-5 → 6-5
R. Strombachs
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
A. Ayeni
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Ayeni
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 3-4
R. Strombachs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Strombachs
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
A. Ayeni
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-4 → 2-5
R. Strombachs
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
A. Ayeni
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Ayeni
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Ayeni
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Strombachs
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Ayeni
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Ayeni
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Ayeni
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
3. [1] Philip Sekulic vs [Q] Hamish Stewart
ATP Kachreti
Philip Sekulic [1]
0
0
Hamish Stewart
0
0
4. Menelaos Efstathiou vs [3] Egor Gerasimov
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Skopje (🇲🇰 Macedonia del Nord) – 1° Turno, terra battuta
Central Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)
1. [Q] Neil Oberleitner
vs [WC] Bor Artnak
ATP Skopje
Neil Oberleitner
6
7
Bor Artnak
4
5
Vincitore: Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Artnak
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
N. Oberleitner
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
B. Artnak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
B. Artnak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
N. Oberleitner
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
ace
40-A
df
40-40
40-A
4-2 → 4-3
B. Artnak
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
N. Oberleitner
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
B. Artnak
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. Oberleitner
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 2-1
B. Artnak
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Artnak
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
B. Artnak
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
N. Oberleitner
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. Artnak
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
N. Oberleitner
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
B. Artnak
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
N. Oberleitner
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
1-1 → 2-1
2. [6] Samuel Vincent Ruggeri vs [WC] Mirza Basic
ATP Skopje
Samuel Vincent Ruggeri [6]
0
0
Mirza Basic
0
0
3. [4] Dimitar Kuzmanov vs [Q] Ryan Seggerman
Il match deve ancora iniziare
4. [1] Guido Andreozzi / Miguel Reyes-Varela vs [WC] Federico Cina / Amar Huseinovic
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)
1. [WC] Alexandar Lazarov vs Marco Cecchinato
ATP Skopje
Alexandar Lazarov
6
1
Marco Cecchinato
7
6
Vincitore: Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-4 → 1-5
A. Lazarov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Lazarov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
df
6-6 → 6-7
A. Lazarov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 6-6
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
A. Lazarov
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
4-4 → 4-5
A. Lazarov
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
A-40
3-1 → 3-2
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Cecchinato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
2. [Q] Nikoloz Basilashvili vs [Alt] Jonas Forejtek
ATP Skopje
Nikoloz Basilashvili•
0
2
0
Jonas Forejtek
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-4 → 2-5
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
J. Forejtek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
3. Andrew Paulson vs Jiri Vesely
Il match deve ancora iniziare
4. [WC] Berk Bugarikj / Dimitar Grabul vs George Goldhoff / Alexandru Jecan
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)
1. Joel Schwaerzler vs [Q] Sergey Fomin
ATP Skopje
Joel Schwaerzler•
0
5
7
3
Sergey Fomin
0
7
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Fomin
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Fomin
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
J. Schwaerzler
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-5 → 5-5
S. Fomin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
S. Fomin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
J. Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
30-40
1-2 → 1-3
S. Fomin
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Fomin
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Fomin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
S. Fomin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Schwaerzler
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-3 → 3-3
S. Fomin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Schwaerzler
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-2 → 2-2
S. Fomin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
J. Schwaerzler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
S. Fomin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
2. [Q] Luka Mikrut vs [2] Ergi Kirkin
Il match deve ancora iniziare
3. Karol Drzewiecki / Szymon Walkow vs [2] Luis David Martinez / Cristian Rodriguez (non prima ore: 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)
1. Giovanni Fonio vs [3] Enrico Dalla Valle
ATP Skopje
Giovanni Fonio
6
6
Enrico Dalla Valle [3]
2
1
Vincitore: Fonio
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Dalla Valle
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
G. Fonio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
G. Fonio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
G. Fonio
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-1 → 4-1
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
2. [Q] Johan Nikles vs Alexander Weis
ATP Skopje
Johan Nikles•
0
6
1
Alexander Weis
0
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Weis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Weis
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Weis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. Weis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
J. Nikles
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Weis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Weis
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 0-2
J. Nikles
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
3. Constantin Bittoun Kouzmine / Alexander Donski vs Marco Bortolotti / David Pel (non prima ore: 14:00)
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Dalla Valle si è ritirato, LL contro Fonio