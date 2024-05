Sinner inizia il “suo Roland Garros” con un allenamento sul Philippe Chatrier (Video)

Jannik Sinner, numero 2 del ranking mondiale, ha dato il via ufficialmente alla sua preparazione per il Roland Garros. L’altoatesino si è presentato alle 12 circa sui campi dello Slam francese, accompagnato dal suo staff, per disputare il suo primo allenamento dalle 12.30 sul prestigioso Philippe Chatrier. Nonostante l’arrivo della pioggia, il tetto del Centrale di Parigi è stato chiuso per consentire il regolare svolgimento del training, previsto fino alle 14.00. Sinner ha avuto l’opportunità di allenarsi con il giapponese Kei Nishikori, mettendosi alla prova anche in un set di prova per verificare le sue condizioni fisiche che sono apparse buone. I colleghi presenti sul campo parlano di un Sinner piuttosto sciolto e mobile. “Sinner sembra in buona forma nel set di allenamento” scrive il collega britannico Carayol. “Si muove bene, scivola tranquillamente sulla terra battuta in open stance da entrambi i lati e ha rincorso due discreti drop shot senza alcun problema colpendo in sicurezza belle contro smorzate”. Sensazioni quindi incoraggianti per questo primo contatto col rosso parigino.

Ricordiamo che Sinner è stato costretto a ritirarsi durante il Masters1000 di Madrid e a rinunciare agli Internazionali d’Italia a causa di problemi all’anca. Dopo aver trascorso una settimana presso il J Medical di Torino per curare questa infiammazione, l’altoatesino è tornato ad allenarsi sui campi di Montecarlo il 17 maggio. La decisione di partire per Parigi è arrivata dopo l’avallo dei medici e una risonanza magnetica che ha dato responso positivo.

Here we are We are in Paris pic.twitter.com/ky2m1eit8t — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) May 22, 2024

Alcune foto dell’allenamento di oggi sul Centrale di Roland Garros, scatti di Patrick Boren

In questa foto Sinner con il suo team sul campo parigino.

L’allenamento odierno aveva come obiettivo principale quello di verificare la tenuta fisica di Sinner, soprattutto in vista dei match al meglio dei cinque set che lo attendono sulla terra rossa parigina, una superficie particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico. Durante il training, il pubblico presente ha potuto apprezzare alcuni dei colpi caratteristici del repertorio del numero 2 del mondo, applaudendo con entusiasmo. Ora non resta che attendere l’inizio del Roland Garros per capire se Sinner sarà in grado di esprimersi al meglio delle sue possibilità e di competere per il titolo nel secondo Slam della stagione.



Marco Rossi