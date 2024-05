Laver Cup: Agassi sarà capitano del team world dal 2025 (video)

Le indiscrezioni che avevamo riportato alcune settimane fa erano corrette: dall’edizione 2025 sarà Andre Agassi il capitano del team world in Laver Cup al posto di John McEnroe. L’annuncio è arrivato oggi attraverso il sito ufficiale dell’evento, che quest’anno si svolgerà a Berlino (20-22 settembre) e l’anno prossimo a San Francisco. Il mitico “kid di Las Vegas”, icona della disciplina e 8 volte campione Slam, debutterà quindi in casa nella Bay Area.

“Sono davvero onorato di accettare l’invito a diventare il Capitano del team mondo della Laver Cup”, ha affermato Agassi, che parteciperà all’evento di quest’anno a Berlino per prepararsi al suo nuovo ruolo ed essere presentato formalmente come il prossimo Capitano. “In soli sette anni dall’inizio della Laver Cup, è stato davvero divertente per i fan, me compreso, vedere i grandi del gioco fare squadra e competere uno contro l’altro in questo incredibile ambiente che si crea nella tre giorni di gara. Il livello competitivo della Laver Cup è altissimo ed è facile capirne il motivo. Sei lì con la squadra, i tuoi colleghi, ragazzi che rispetti e tutti hanno una responsabilità. Per me la chiave sarà comprendere e gestire le esigenze dei giocatori durante tutto l’anno e conoscerli davvero in modo da poter selezionare gli abbinamenti che ci daranno le migliori possibilità di ottenere vittorie e portare a casa la Laver Cup. Spero di poter costruire un rapporto, rispetto e fiducia con i giocatori come ha fatto John e non vedo l’ora di assumere questo ruolo, che non prendo alla leggera”.

Andre Agassi (@AndreAgassi) is ready to lead Team World to victory when he takes over as Captain for Laver Cup 2025. pic.twitter.com/wd2QW8bcmm — Laver Cup (@LaverCup) May 22, 2024

McEnroe ritiene che Agassi sia l’uomo giusto per l’incarico dopo l’edizione di Berlino del prossimo settembre.”Voglio congratularmi con Andre per essere diventato il prossimo Capitano del Team World, so che è l’uomo giusto” commenta McEnroe. “La Laver Cup è molto speciale per me, una competizione davvero incredibile di cui amo far parte. Farò il tifo per lui e per il Team World e lo sosterrò come posso”.

Visto il cambio in panchina nel team “rosso”, che anche Bjorn Borg sia all’ultima edizione come capitano degli europei? Alcuni sostengono che anche la squadra azzurra vedrà nel 2025 un nuovo leader, più giovane, magari proprio Roger Federer, ideatore dell’evento insieme al suo team manageriale. Molti appassionati sperano ancora in un suo colpo di teatro, ritrovandolo magicamente in campo in doppio nella tre giorni di Laver Cup… ma forse questo resterà solo un sogno.

Marco Mazzoni