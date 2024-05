Roland Garros: Sinner si allenerà oggi alle 12.30 sul Chatrier

Jannik Sinner ieri è arrivato a Parigi e oggi effettuerà la sua prima sessione di allenamento a Roland Garros. La conferma viene dal sito ufficiale del torneo: l’azzurro, campione agli Australian Open 2024 e fermo dal torneo di Madrid, è inserito nel programma di allenamenti sul campo centrale dell’impianto di Bois de Boulogne, alle 12.30 insieme al nipponico Kei Nishikori. Secondo il programma del torneo, il Centrale parigino sarà a disposizione di Jannik per un’ora e mezza. Alle 14 toccherà a Rune e Gasquet.

Dopo la settimana di trattamento a Torino presso la struttura J Medical per curare il problema all’anca destra, nei giorni scorsi Jannik è tornato a Monte Carlo ed ha ripreso gli allenamenti sulla terra battuta, come da lui mostrato in alcuni post social. Pochissime le indicazioni, tanto che al momento non è ancora sicura al 100% la sua presenza al via del torneo parigino, ma le indiscrezioni parlano di un Sinner rinfrancato e voglioso di giocare. La sessione di allenamento di oggi potrebbe essere decisiva per sciogliere definitivamente la riserva e dare il via libera alla sua partecipazione al secondo Slam stagionale.

Giovedì 23, alle ore 14, verrà effettuato il sorteggio del tabellone maschile presso le splendide Serres d’Auteuil. In caso Sinner decidesse di non prendere parte al torneo, sicuramente lo comunicherà entro l’ora di pranzo di domani.

Anche Carlos Alcaraz è atteso oggi a Parigi. L’ha scritto direttamente sui social, insieme a una foto sorridente scattata insieme al suo team. Quindi anche il giovane spagnolo sarà del torneo.

Mario Cecchi