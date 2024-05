Bronzetti si impone nel derby italiano e vola ai quarti a Rabat

Lucia Bronzetti ha conquistato i quarti di finale del WTA 250 di Rabat 2024, aggiudicandosi il derby italiano contro Martina Trevisan. L’allieva dei fratelli Piccari ha dimostrato ancora una volta il suo feeling con il torneo marocchino, dove per il terzo anno consecutivo raggiunge i quarti e prosegue la difesa del titolo conquistato dodici mesi fa.

La sfida tra le due atlete del team azzurro di Billie Jean King Cup, entrambe vincitrici dell’evento in passato (Trevisan nel 2022 e Bronzetti nel 2023), non ha avuto storia. Lucia si è imposta con un perentorio 6-2 6-3, mettendo in mostra un tennis solido e convincente.

Dopo un avvio equilibrato, Bronzetti ha piazzato il primo allungo dal 3-2, strappando il servizio a Trevisan nel sesto gioco e annullando tre palle dell’immediato controbreak sul 4-2. Una Trevisan un po’ demoralizzata e in un periodo di scarsa fiducia ha ceduto nuovamente la battuta, perdendo il primo set per 6-2.

Nel secondo parziale, Trevisan ha provato a reagire, portandosi avanti due volte di un break, ma in entrambi i casi Bronzetti è riuscita a recuperare. Sul 4-3, l’allungo decisivo di Lucia è arrivato con un break a quindici, seguito da un game di chiusura che ha sancito il 6-3 finale.

Nei quarti di finale, Bronzetti attende ora la vincente del match tra Wang e Stearns, pronta a giocarsi le sue chance per continuare il cammino verso la difesa del titolo conquistato l’anno scorso sulla terra rossa di Rabat.

WTA Rabat Martina Trevisan Martina Trevisan 0 2 3 0 Lucia Bronzetti [4] Lucia Bronzetti [4] 0 6 6 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico