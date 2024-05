Challenger Augsburg, Skopje e Kachreti: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Augsburg (🇩🇪 Germania) – 1°-2° Turno, terra battuta

ATP Augsburg Lucas Gerch Lucas Gerch 6 7 Luca Giacomini Luca Giacomini 4 5 Vincitore: Gerch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Gerch 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 L. Giacomini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Gerch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Giacomini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 L. Gerch 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-4 → 3-5 L. Giacomini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Gerch 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-2 → 3-3 L. Giacomini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Gerch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Giacomini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Gerch 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 L. Giacomini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Gerch 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Giacomini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Gerch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Giacomini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Gerch 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Giacomini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Gerch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 L. Giacomini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Gerch 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Giacomini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [Alt] Lucas Gerchvs [Q] Luca Giacomini

2. Carlos Taberner vs [4] Michael Vrbensky



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Diego Dedura-Palomero vs Riccardo Bonadio



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Vilius Gaubas vs Daniel Masur



Il match deve ancora iniziare

5. Zvonimir Babic / Hazem Naw vs [WC] Michael Feucht / Christopher Frantzen (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP Augsburg Luca Potenza Luca Potenza 1 0 Federico Agustin Gomez Federico Agustin Gomez 6 6 Vincitore: Gomez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 F. Agustin Gomez 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Potenza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 F. Agustin Gomez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Potenza 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Agustin Gomez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 L. Potenza 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 L. Potenza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 L. Potenza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. [Q] Luca Potenzavs Federico Agustin Gomez

2. Daniel Michalski vs [6] August Holmgren



ATP Augsburg Daniel Michalski Daniel Michalski 6 6 August Holmgren [6] August Holmgren [6] 2 2 Vincitore: Michalski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Holmgren 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Michalski 15-0 15-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Holmgren 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Michalski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Holmgren 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [8] Elmer Moller vs [WC] Tom Gentzsch



ATP Augsburg Elmer Moller [8] Elmer Moller [8] 15 2 Tom Gentzsch • Tom Gentzsch 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Gentzsch 0-15 2-0 E. Moller 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Gentzsch 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. [Alt] Lucas Gerch OR [Q] Luca Giacomini vs Daniel Michalski OR [6] August Holmgren



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Luca Potenza OR Federico Agustin Gomez vs [LL] Mateus Alves OR [2] Andrea Collarini



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Mateus Alves vs [2] Andrea Collarini



ATP Augsburg Mateus Alves Mateus Alves 3 1 Andrea Collarini [2] Andrea Collarini [2] 6 6 Vincitore: Collarini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 1-6 M. Alves 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 0-3 M. Alves 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Collarini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Alves 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Alves 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Andrea Picchione vs [Q] Norbert Gombos



ATP Augsburg Andrea Picchione • Andrea Picchione 30 4 7 2 Norbert Gombos Norbert Gombos 0 6 5 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Picchione 15-0 30-0 2-4 N. Gombos 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Picchione 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Picchione 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Picchione 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Gombos 0-15 0-30 df 0-40 15-40 6-5 → 7-5 A. Picchione 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 A. Picchione 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Picchione 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Picchione 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Picchione 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Picchione 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Gombos 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Picchione 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-5 → 4-5 N. Gombos 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Picchione 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Picchione 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Picchione 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Picchione 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [Alt] Toby Kodat vs Rodrigo Pacheco Mendez



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Timofey Skatov vs [Q] Andrea Picchione OR [Q] Norbert Gombos



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Michael Geerts / Alex Lawson vs [PR] Evan Furness / Gabriel Roveri Sidney



Il match deve ancora iniziare

ATP Kachreti Philip Sekulic [1] Philip Sekulic [1] 7 7 Robert Strombachs Robert Strombachs 6 6 Vincitore: Sekulic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* ace 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* ace 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Sekulic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 R. Strombachs 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Sekulic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 P. Sekulic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Strombachs 15-0 15-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Strombachs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Strombachs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Strombachs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Strombachs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 1-3 → 2-3 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Sekulic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 R. Strombachs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Sekulic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

1. [1] Philip Sekulicvs Robert Strombachs

2. [Q] Ulises Blanch vs [8] Ramkumar Ramanathan



ATP Kachreti Ulises Blanch Ulises Blanch 1 4 Ramkumar Ramanathan [8] Ramkumar Ramanathan [8] 6 6 Vincitore: Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 U. Blanch 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Ramanathan 15-0 40-0 3-4 → 3-5 U. Blanch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 U. Blanch 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 U. Blanch 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 U. Blanch 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 U. Blanch 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-4 → 1-5 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 U. Blanch 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 U. Blanch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Ramanathan 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

3. [WC] Aleksandre Bakshi vs [6] Vadym Ursu



ATP Kachreti Aleksandre Bakshi Aleksandre Bakshi 0 6 0 Vadym Ursu [6] • Vadym Ursu [6] 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Ursu 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Bakshi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Ursu 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Bakshi 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 V. Ursu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Bakshi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Ursu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Bakshi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 V. Ursu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Bogdan Bobrov / Aleksandr Lobanov vs Yanki Erel / Ramkumar Ramanathan



Il match deve ancora iniziare

5. [Alt] Daniil Glinka / Karl Kiur Saar vs James Davis / Giles Hussey



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Paul Jubb vs Altug Celikbilek



ATP Kachreti Paul Jubb [5] Paul Jubb [5] 6 7 Altug Celikbilek Altug Celikbilek 4 5 Vincitore: Jubb Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Jubb 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Celikbilek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Celikbilek 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 P. Jubb 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Celikbilek 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 A. Celikbilek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Celikbilek 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Celikbilek 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 P. Jubb 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-0 → 1-1 A. Celikbilek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [7] Giles Hussey vs Robin Bertrand



ATP Kachreti Giles Hussey [7] Giles Hussey [7] 5 4 Robin Bertrand Robin Bertrand 7 6 Vincitore: Bertrand Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Hussey 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 R. Bertrand 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Hussey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Bertrand 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 G. Hussey 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Bertrand 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Hussey 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bertrand 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Hussey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bertrand 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Hussey 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Bertrand 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 G. Hussey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Bertrand 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Hussey 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Bertrand 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Hussey 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Bertrand 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 G. Hussey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Bertrand 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Hussey 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Bertrand 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Matias Soto vs [3] Egor Gerasimov



ATP Kachreti Matias Soto Matias Soto 0 0 Egor Gerasimov [3] Egor Gerasimov [3] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. Evgeny Karlovskiy / Evgenii Tiurnev vs Robin Bertrand / Ryuki Matsuda



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniil Glinka vs [2] Charles Broom



ATP Kachreti Daniil Glinka Daniil Glinka 6 6 Charles Broom [2] Charles Broom [2] 2 3 Vincitore: Glinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Glinka 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 C. Broom 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Glinka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Broom 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Glinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 C. Broom 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Glinka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Broom 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Glinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Broom 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Glinka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Broom 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 D. Glinka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Broom 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Glinka 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 C. Broom 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 D. Glinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Blake Mott vs [Q] Evgeny Karlovskiy



ATP Kachreti Blake Mott Blake Mott 6 2 7 Evgeny Karlovskiy Evgeny Karlovskiy 4 6 6 Vincitore: Mott Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 E. Karlovskiy 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Mott 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Mott 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 E. Karlovskiy 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 B. Mott 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Mott 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-0 → 3-1 B. Mott 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 B. Mott 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 B. Mott 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 2-4 → 2-5 E. Karlovskiy 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-4 → 2-4 B. Mott 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 B. Mott 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 B. Mott 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Karlovskiy 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 B. Mott 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 B. Mott 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Karlovskiy 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 B. Mott 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Mott 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Mott 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Charles Broom / Ben Jones vs Martyn Pawelski / Robert Strombachs (non prima ore: 11:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Altug Celikbilek / Cem Ilkel vs [2] Finn Reynolds / Rubin Statham



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Skopje (🇲🇰 Macedonia del Nord) – 2° Turno, terra battuta

ATP Skopje Mirza Basic Mirza Basic 0 3 Andrew Paulson • Andrew Paulson 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Paulson 3-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Paulson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Basic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Paulson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Basic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Paulson 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [WC] Mirza Basicvs Andrew Paulson

2. [Alt] Jonas Forejtek vs [Alt] Kamil Majchrzak



Il match deve ancora iniziare

3. Andrew Paulson / Patrik Rikl vs [4] Anirudh Chandrasekar / Arjun Kadhe



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [7] Filip Cristian Jianu vs Marco Cecchinato



ATP Skopje Filip Cristian Jianu [7] Filip Cristian Jianu [7] 3 2 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Cristian Jianu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Cristian Jianu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Joel Schwaerzler vs [2] Ergi Kirkin



ATP Skopje Joel Schwaerzler Joel Schwaerzler 0 0 Ergi Kirkin [2] Ergi Kirkin [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Vladyslav Manafov / Patrik Niklas-Salminen vs Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Ryan Seggerman vs [Alt] Matej Dodig



ATP Skopje Ryan Seggerman Ryan Seggerman 1 0 6 Matej Dodig Matej Dodig 0* 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 1-0* 6-6 M. Dodig 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Seggerman 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Seggerman 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 R. Seggerman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Seggerman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Dodig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Seggerman 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 M. Dodig 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Seggerman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 R. Seggerman 0-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-4 → 0-5 M. Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 0-4 R. Seggerman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Seggerman 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [PR] Nicolas Alvarez Varona vs Alexander Weis



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Niki Kaliyanda Poonacha / Marcelo Zormann vs Ryan Seggerman / Patrik Trhac



Il match deve ancora iniziare

ATP Skopje Gerard Campana Lee Gerard Campana Lee 6 6 Giovanni Fonio Giovanni Fonio 1 2 Vincitore: Campana Lee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Campana Lee 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Fonio 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 G. Campana Lee 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Campana Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 G. Fonio 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 G. Campana Lee 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 G. Fonio 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Campana Lee 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-1 → 6-1 G. Fonio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 G. Campana Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 G. Fonio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 G. Campana Lee 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Fonio 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Campana Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Gerard Campana Leevs Giovanni Fonio

2. [Q] Neil Oberleitner vs [5] Maks Kasnikowski



ATP Skopje Neil Oberleitner • Neil Oberleitner 15 0 Maks Kasnikowski [5] Maks Kasnikowski [5] 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Oberleitner 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0

3. Orlando Luz / Petros Tsitsipas vs Ray Ho / Calum Puttergill



Il match deve ancora iniziare