Jannik Sinner giocherà il Roland Garros. Poi l’incontro con Rafael Nadal

Jannik Sinner, numero 2 del ranking mondiale, ha ufficialmente confermato la sua presenza al Roland Garros, secondo Slam della stagione. La notizia è stata comunicata dall’agente del giocatore alla Gazzetta dello Sport dopo che l’altoatesino ha svolto questa mattina il suo primo allenamento sui campi parigini.

Sinner, che era stato costretto a saltare gli Internazionali di Roma a causa di un problema all’anca destra, ha disputato una sessione di due ore sul prestigioso campo Philippe Chatrier in compagnia di Kei Nishikori, ex top 5 del ranking ATP. Dopo l’allenamento, è arrivata la decisione definitiva riguardo alla sua partecipazione al torneo francese.

La presenza di Sinner al Roland Garros rappresenta una notizia positiva per il tennis italiano e per tutti i suoi tifosi, che sperano di vederlo protagonista sulla terra rossa parigina. L’altoatesino, grazie al suo talento e alla sua determinazione, si candida ad essere uno dei favoriti per la conquista del titolo.

Ora non resta che attendere il sorteggio del tabellone principale per scoprire quale sarà il cammino di Jannik Sinner nel secondo Slam della stagione. Il giovane talento azzurro cercherà di esprimere il suo miglior tennis e di ottenere un risultato di prestigio, consapevole di poter competere con i migliori giocatori del circuito sulla superficie parigina.

Ricordiamo che Sinner è stato costretto a ritirarsi durante il Masters1000 di Madrid e a rinunciare agli Internazionali d’Italia a causa di problemi all’anca. Dopo aver trascorso una settimana presso il J Medical di Torino per curare questa infiammazione, l’altoatesino è tornato ad allenarsi sui campi di Montecarlo il 17 maggio. La decisione di partire per Parigi è arrivata dopo l’avallo dei medici e una risonanza magnetica che ha dato responso positivo.