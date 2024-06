WTA 500 Berlino: Il Tabellone Principale. Coco Gauff guida il seeding

WTA 500 Berlino – Tabellone Principale – erba

(1) Coco Gauff vs Bye

Beatriz Haddad Maia vs Ekaterina Alexandrova

Linda Noskova vs (WC) Angelique Kerber

Qualifier vs (8) Ons Jabeur

(4) Jessica Pegula vs Bye

(WC) Donna Vekic vs (WC) Jule Niemeier

Qualifier vs Emma Navarro

(WC) Naomi Osaka vs (6) Qinwen Zheng

(7) Maria Sakkari vs Victoria Azarenka

Caroline Garcia vs Qualifier

Qualifier vs Liudmila Samsonova

Bye vs (3) Elena Rybakina

(5) Marketa Vondrousova vs Qualifier

Qualifier vs Anna Kalinskaya

Marta Kostyuk vs Daria Kasatkina

Bye vs (2) Aryna Sabalenka