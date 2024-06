Challenger Perugia, Nottingham 2, Bratislava, Lione e Lima: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Perugia (🇮🇹 Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

Sumit Nagalvs Maks Kasnikowski

Bernabe Zapata Miralles vs Laslo Djere (Non prima 15:00)



Daniel Altmaier vs Francesco Passaro (Non prima 18:00)



Luciano Darderi vs Fabio Fognini (Non prima 20:30)



Campo 3 – Court 3 – ore 13:00

Guido Andreozzi / Miguel Reyes-Varela vs Fernando Romboli / Marcelo Zormann



N.Sriram Balaji / Andre Begemann vs Federico Cina / Francesco Maestrelli



CHALLENGER Bratislava (🇸🇰 Slovacchia) – Quarti di Finale, terra battuta

Jakob Schnaitter/ Mark Wallnervs JiSung Nam/ Patrik Niklas-Salminen

Norbert Gombos vs Henrique Rocha (Non prima 12:30)



Martin Landaluce vs Jozef Kovalik (Non prima 15:00)



Pedro Cachin vs Jerome Kym



Campo 2 – COURT 8 – ore 1:00

Denys Molchanov / Philipp Oswald vs Milos Karol / Tomas Lanik



Dmitry Popko vs Kamil Majchrzak



CHALLENGER Lyon (🇫🇷 Francia) – Quarti di Finale, terra battuta

1. [Alt] Filip Cristian Jianuvs [2] Alexandre Muller

2. [Q] Raphael Collignon vs [3] Luca Van Assche (non prima ore: 12:30)



3. Kyrian Jacquet vs Quentin Halys (non prima ore: 13:30)



4. [1] Hugo Gaston vs [Q] Nikoloz Basilashvili (non prima ore: 17:30)



Court 23 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. David Jorda Sanchis / David Vega Hernandez vs [Alt] Markos Kalovelonis / Vladyslav Orlov



2. [4] Filip Bergevi / Mick Veldheer vs [2] Manuel Guinard / Gregoire Jacq (non prima ore: 16:00)



CHALLENGER Nottingham (🇬🇧 Regno Unito) – Quarti di Finale, erba

1. [Q] Charles Broomvs [2] Daniel Evans

2. Joao Fonseca OR [Alt] Billy Harris vs Mikhail Kukushkin (non prima ore: 15:00)



Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Joao Fonseca vs [Alt] Billy Harris



2. [3] Juncheng Shang vs [Q] Jacob Fearnley



3. Gabriel Diallo / Emilio Nava vs Duje Ajdukovic / Damir Dzumhur



4. Harold Mayot / Luke Saville OR [4] Rithvik Choudary Bollipalli / Niki Kaliyanda Poonacha vs [2] Andre Goransson / Sem Verbeek



5. [1] John Peers / Marcus Willis OR [WC] Aidan McHugh / Jack Pinnington Jones vs Gabriel Diallo / Emilio Nava OR Duje Ajdukovic / Damir Dzumhur



Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Jack Pinnington Jones vs Mattia Bellucci



2. Harold Mayot / Luke Saville vs [4] Rithvik Choudary Bollipalli / Niki Kaliyanda Poonacha



3. [1] John Peers / Marcus Willis vs [WC] Aidan McHugh / Jack Pinnington Jones



CHALLENGER Lima (🇵🇪 Peru) – Quarti di Finale, terra battuta

1. [Alt] Pedro Boscardin Diasvs [Q] Karue Sell

2. Hernan Casanova vs [Q] Diego Augusto Barreto Sanchez (non prima ore: 21:30)



3. [1] Juan Manuel Cerundolo vs Matheus Pucinelli De Almeida (non prima ore: 00:00)



4. Juan Bautista Torres vs Facundo Mena (non prima ore: 02:30)



CANCHA 9 – Ora italiana: 22:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [1] Luis Britto / Gonzalo Villanueva vs [4] Pedro Boscardin Dias / Pedro Sakamoto



2. Matheus Pucinelli De Almeida / Nicolas Zanellato vs Hady Habib / Trey Hilderbrand (non prima ore: 00:00)



