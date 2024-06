Luca Nardi eliminato nelle qualificazioni del Queen’s: Kokkinakis si impone in tre set

Si ferma al primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 500 del Queen’s l’avventura di Luca Nardi. Il giovane tennista italiano, classe 2003, è stato sconfitto dall’australiano Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-2, 6-7(3), 7-5 dopo una battaglia durata due ore e 22 minuti.

Nardi ha faticato a entrare in partita, cedendo nettamente il primo set per 6-2. Tuttavia, il pesarese non si è perso d’animo e, alzando il livello del suo gioco, è riuscito a strappare il tie-break del secondo parziale, prolungando la sfida al terzo e decisivo set.

Nel set finale, Nardi ha mostrato carattere e determinazione, portandosi avanti di un break nel quinto gioco. Kokkinakis, però, ha reagito prontamente, recuperando lo svantaggio nel game successivo. Quando ormai il tie-break sembrava inevitabile, l’australiano ha piazzato il break decisivo nel dodicesimo gioco, chiudendo l’incontro sul punteggio di 7-5.

Nonostante la sconfitta, Luca Nardi può trarre indicazioni positive dalla sua prestazione sull’erba londinese. Dopo un avvio difficile, il giovane azzurro ha saputo reagire e mettere in difficoltà un avversario esperto come Kokkinakis, dimostrando di poter competere ad alti livelli anche su una superficie non propriamente congeniale alle sue caratteristiche.

Per Thanasi Kokkinakis, invece, la vittoria contro Nardi rappresenta un primo passo importante nel suo percorso di qualificazione al tabellone principale del Queen’s. L’australiano, ex numero 69 del mondo e dotato di un tennis potente e aggressivo, cercherà di sfruttare al meglio la sua esperienza sull’erba per superare l’ostacolo rappresentato dal giapponese Taro Daniel nel turno successivo.

ATP London / Queen's Club Luca Nardi [4] Luca Nardi [4] 2 7 5 Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 6 6 7 Vincitore: Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 T. Kokkinakis 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 L. Nardi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 ace 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Nardi 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Nardi 15-0 30-0 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Nardi 30-0 40-0 ace ace 1-5 → 2-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 1-2 → 1-3 L. Nardi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Luca Nardi 🇦🇺 Thanasi Kokkinakis Punteggio servizio 268 297 Ace 7 21 Doppi falli 2 7 Percentuale prime di servizio 64% (66/103) 65% (66/101) Punti vinti con la prima 68% (45/66) 79% (52/66) Punti vinti con la seconda 59% (22/37) 54% (19/35) Palle break salvate 71% (10/14) 80% (4/5) Giochi di servizio giocati 16 16 Punteggio risposta 93 126 Punti vinti in risposta sulla prima 21% (14/66) 32% (21/66) Punti vinti in risposta sulla seconda 46% (16/35) 41% (15/37) Palle break convertite 20% (1/5) 29% (4/14) Giochi di risposta giocati 16 16 Punti vinti a rete 55% (6/11) 50% (5/10) Vincenti 29 37 Errori non forzati 15 15 Punti vinti al servizio 65% (67/103) 70% (71/101) Punti vinti in risposta 30% (30/101) 35% (36/103) Punti totali vinti 48% (97/204) 52% (107/204) Velocità massima servizio 217 km/h 215 km/h Velocità media prima di servizio 176 km/h 184 km/h Velocità media seconda di servizio 158 km/h 173 km/h





Marco Rossi