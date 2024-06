Berrettini supera Musetti e vola in finale a Stoccarda: “Non è facile sfidare un amico” (con sintesi video della semifinale ed il programma di domani)

Matteo Berrettini conquista la finale del torneo ATP 250 di Stoccarda, superando in semifinale il connazionale Lorenzo Musetti. Il tennista romano si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-0, dimostrando ancora una volta il suo feeling speciale con l’erba tedesca.

Dopo la vittoria, Berrettini ha commentato: “Vincere così velocemente è meglio per me, spreco meno energie. Non è mai facile sfidare un amico come Lorenzo, ci conosciamo molto bene e all’inizio c’era un po’ di tensione, ma poi sono stato bravo a tenere i nervi saldi”. Il derby italiano, sempre carico di emozioni e significati, ha visto prevalere l’esperienza e la solidità di Matteo, che ha saputo gestire al meglio i momenti chiave del match.

Il pubblico di Stoccarda, come sempre, ha riservato un’accoglienza calorosa a Berrettini, sostenendolo dall’inizio alla fine. “Il pubblico è incredibile, mi hanno supportato sin dalla prima volta che ho partecipato qui nel 2019. Sembra che dica sempre le stesse cose, ma sono stati degli anni davvero difficili con i tanti infortuni avuti e le cose che sono successe, quindi non do nulla per scontato”, ha dichiarato il romano, ricordando le tante difficoltà affrontate negli ultimi tempi.

In finale, Berrettini se la vedrà con il britannico Jack Draper, in un match inedito tra i due. “Contro Draper non ho mai giocato, non ci siamo mai neanche allenati insieme, so però che è un grande giocatore su erba e sta servendo davvero bene questa settimana”, ha ammesso Matteo, consapevole delle qualità del suo prossimo avversario.

La sfida tra Berrettini e Draper, in programma domani alle ore 13, si preannuncia come un incontro spettacolare tra due giocatori che esprimono un tennis di altissimo livello sull’erba. Il romano, già trionfatore a Stoccarda nel 2019, cercherà di conquistare il suo quinto titolo in carriera su questa superficie, confermandosi come uno dei migliori interpreti del tennis su prato.

Dall’altra parte, Jack Draper proverà a coronare la sua splendida settimana con la conquista del primo titolo ATP della carriera. Con il suo servizio potente e il suo gioco aggressivo, il mancino di Sutton ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà Berrettini e regalare al pubblico di Stoccarda una finale emozionante.

Comunque vada, per Matteo Berrettini la finale di Stoccarda rappresenta un passo importante nel suo percorso di ritorno ai vertici del tennis mondiale dopo i tanti problemi fisici. La sua classe e il suo talento, uniti alla grande determinazione e alla voglia di rivalsa, lo rendono uno dei protagonisti più attesi della stagione sull’erba, che culminerà con il torneo di Wimbledon, dove il romano cercherà di ripetere l’exploit del 2021, quando raggiunse la sua prima finale Slam.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Rafael Matos / Marcelo Melo vs Julian Cash / Robert Galloway

2. [6] Jack Draper vs [PR] Matteo Berrettini (non prima ore: 13:00)





Francesco Paolo Villarico