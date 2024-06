Challenger Ilkley: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Napolitano e Bellucci al via nel Md. Sfida intrigante per Mattia

Challenger Ilkley – Tabellone Principale – erba

(1) Gaston, Hugo vs Qualifier

(WC) Peniston, Ryan vs Klein, Lukas

(SE) Broom, Charles vs Kukushkin, Mikhail

Qualifier vs (7) Svajda, Zachary

(4) Goffin, David vs Rodionov, Jurij

(WC) Gill, Felix vs Stricker, Dominic

Qualifier vs Albot, Radu

Atmane, Terence vs (5) Garin, Cristian

(8) Napolitano, Stefano vs Wong, Coleman

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Droguet, Titouan

Rocha, Henrique vs (3) Barrere, Gregoire

(6) Gasquet, Richard vs (SE) Bellucci, Mattia

Mayot, Harold vs Nava, Emilio

(WC) Fery, Arthur vs Ajdukovic, Duje

Meligeni Alves, Felipe vs (2) Harris, Lloyd

(1) Dzumhur, Damirvs De Loore, JorisZhukayev, Beibitvs (9) Faria, Jaime

(2) Kypson, Patrick vs Schoolkate, Tristan

(WC) Clarke, Jay vs (7) Bonzi, Benjamin

(3) Mochizuki, Shintaro vs (Alt) Shimabukuro, Sho

(WC) McHugh, Aidan vs (11) Grenier, Hugo

(4) Barrios Vera, Tomas vs (WC) Bonding, Oliver

Polmans, Marc vs (8) Moro Canas, Alejandro

(5) Diallo, Gabriel vs (Alt) Tu, Li

Bu, Yunchaokete vs (10) Martineau, Matteo

(6) Kudla, Denis vs (Alt) Jasika, Omar

(WC) Loffhagen, George vs (12) Cressy, Maxime

1. [6] Denis Kudlavs [Alt] Omar Jasika2. [1] Damir Dzumhurvs Joris De Loore3. [WC] Aidan McHughvs [11] Hugo Grenier

Show Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jay Clarke vs [7] Benjamin Bonzi

2. Marc Polmans vs [8] Alejandro Moro Canas

3. [5] Gabriel Diallo vs [Alt] Li Tu

Show Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] George Loffhagen vs [12] Maxime Cressy

2. [4] Tomas Barrios Vera vs [WC] Oliver Bonding

3. [3] Shintaro Mochizuki vs [Alt] Sho Shimabukuro

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Patrick Kypson vs Tristan Schoolkate

2. Beibit Zhukayev vs [9] Jaime Faria

3. Yunchaokete Bu vs [10] Matteo Martineau