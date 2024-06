WTA 500 Berlino: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana

WTA 500 Berlino – Il Tabellone di Qualificazione – erba

(1) Dayana Yastremska vs Zeynep Sonmez

Ella Seidel vs (9) Emina Bektas

(2) Katerina Siniakova vs (WC) Noma Noha Akugue

Yuliia Starodubtseva vs (7) Tamara Korpatsch

(3) Veronika Kudermetova vs (WC) Anica Stabel

Kayla Day vs (12) Arina Rodionova

(4) Xinyu Wang vs (WC) Mara Guth

Aleksandra Krunic vs (10) Aliaksandra Sasnovich

(5) Arantxa Rus vs Fiona Ferro

Suzan Lamens vs (8) Nao Hibino

(6) Clara Tauson vs Sara Bejlek

(WC) Lena Papadakis vs (11) Rebeka Masarova

