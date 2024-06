Challenger Blois: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. 4 azzurri nelle quali

Challenger Blois – Tabellone Principale – terra

(1) Hemery, Calvin vs Qualifier

Echargui, Moez vs Ursu, Vadym

Qualifier vs (Alt) Denolly, Corentin

Geerts, Michael vs (6) Gaubas, Vilius

(4) Kirkin, Ergi vs Taberner, Carlos

(PR) Alvarez Varona, Nicolas vs Qualifier

(Alt) Krumich, Martin vs Qualifier

Bourgue, Mathias vs (5) Kachmazov, Alibek

(7) Lamasine, Tristan vs Qualifier

Blanch, Darwin vs Debru, Gabriel

Sanchez Jover, Carlos vs Bertola, Remy

Lock, Benjamin vs (3/WC) Marie, Jules

(8) Moller, Elmer vs Qualifier

Naw, Hazem vs Berankis, Ricardas

(WC) Gea, Arthur vs (WC) Faurel, Thomas

Landaluce, Martin vs (2) Tabur, Clement

(1) Merida, Danielvs (Alt) Beauge, MaxenceBax, Florentvs (9) Zheng, Michael

(2) Pacheco Mendez, Rodrigo vs Potenza, Luca

(WC) Inchauspe, Paul vs (7) Berrettini, Jacopo

(3) Butvilas, Edas vs (WC) Setodji, Thomas

(Alt) Statham, Rubin vs (10) Gombos, Norbert

(4) Karlovskiy, Evgeny vs Ojakaar, Oliver

Privara, Peter Benjamin vs (11) Guerrieri, Andrea

(5) Iannaccone, Federico vs (WC) Ghibaudo, Antoine

(Alt) Fancutt, Thomas vs (12) Hoang, Antoine

(6) Zakharov, Alexey vs (Alt) Bouquet, Lucas

(WC) Lhomond, Isaac vs (8) De Schepper, Kenny

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Isaac Lhomond vs [8] Kenny De Schepper

2. [1] Daniel Merida vs [Alt] Maxence Beauge

3. [5] Federico Iannaccone vs [WC] Antoine Ghibaudo

4. [Alt] Rubin Statham vs [10] Norbert Gombos

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Alexey Zakharov vs [Alt] Lucas Bouquet

2. Florent Bax vs [9] Michael Zheng

3. [Alt] Thomas Fancutt vs [12] Antoine Hoang

4. [WC] Paul Inchauspe vs [7] Jacopo Berrettini

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Evgeny Karlovskiy vs Oliver Ojakaar

2. Peter Benjamin Privara vs [11] Andrea Guerrieri

3. [2] Rodrigo Pacheco Mendez vs Luca Potenza

4. [3] Edas Butvilas vs [WC] Thomas Setodji