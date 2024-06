ATP-WTA 250 s-Hertogenbosch, ATP 250 Stoccarda, WTA 250 Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali (LIVE)

ATP e WTA 250 S-Hertogenbosch 🇳🇱 – Quarti di Finale e Semifinali, erba

ATP 's-Hertogenbosch Tallon Griekspoor [6] Tallon Griekspoor [6] 2 4 Sebastian Korda [7] Sebastian Korda [7] 6 6 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Korda 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Korda 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [1] Alex de Minaur vs [3] Ugo Humbert OR [Q] Gijs Brouwer (non prima ore: 13:00)



ATP 's-Hertogenbosch Alex de Minaur [1] Alex de Minaur [1] 7 6 Ugo Humbert [3] Ugo Humbert [3] 6 3 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* ace 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 ace 6-6 → 7-6 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 4-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. de Minaur 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. [Q] Dalma Galfi vs [WC] Bianca Andreescu (non prima ore: 15:00)



WTA 'S-Hertogenbosch Dalma Galfi Dalma Galfi 0 0 Bianca Andreescu Bianca Andreescu 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. R. Montgomery or E. Alexandrova vs [2] Liudmila Samsonova



5. Ingrid Neel / Bibiane Schoofs vs [OSE] Liudmila Samsonova / Diana Shnaider (non prima ore: After Suitable Rest)



WTA 'S-Hertogenbosch Ingrid Neel / Bibiane Schoofs • Ingrid Neel / Bibiane Schoofs 0 6 3 Liudmila Samsonova / Diana Shnaider Liudmila Samsonova / Diana Shnaider 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ingrid Neel / Bibiane Schoofs 3-1 Ingrid Neel / Bibiane Schoofs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Liudmila Samsonova / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Ingrid Neel / Bibiane Schoofs 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Liudmila Samsonova / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ingrid Neel / Bibiane Schoofs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Liudmila Samsonova / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Ingrid Neel / Bibiane Schoofs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Liudmila Samsonova / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Ingrid Neel / Bibiane Schoofs 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Liudmila Samsonova / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Ingrid Neel / Bibiane Schoofs 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Liudmila Samsonova / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Ingrid Neel / Bibiane Schoofs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Liudmila Samsonova / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Ugo Humbert vs [Q] Gijs Brouwer



ATP 's-Hertogenbosch Ugo Humbert [3] Ugo Humbert [3] 4 6 6 Gijs Brouwer Gijs Brouwer 6 3 3 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Brouwer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 G. Brouwer 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Brouwer 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Brouwer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Brouwer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Brouwer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Brouwer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 G. Brouwer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 U. Humbert 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Brouwer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 G. Brouwer 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 G. Brouwer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 G. Brouwer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 G. Brouwer 15-0 15-15 15-30 30-40 ace 1-0 → 2-0 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Robin Montgomery vs [3] Ekaterina Alexandrova (non prima ore: 12:00)



WTA 'S-Hertogenbosch Robin Montgomery • Robin Montgomery 0 4 3 0 Ekaterina Alexandrova [3] Ekaterina Alexandrova [3] 0 6 6 0 Vincitore: Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Robin Montgomery 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Robin Montgomery 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Robin Montgomery 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [1] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs [2] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (non prima ore: 14:00)



ATP 's-Hertogenbosch Wesley Koolhof / Nikola Mektic [1] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [1] 2* 6 6 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [2] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [2] 3 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 6-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* ace 3*-4 4*-4 4-5* df 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Lammons / Withrow 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Stoccarda 🇩🇪 – Semifinali, erba

ATP Stuttgart Brandon Nakashima Brandon Nakashima 3 3 Jack Draper [6] Jack Draper [6] 6 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 J. Draper 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 2-4 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Draper 15-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Draper 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 3-6 J. Draper 0-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Draper 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df ace 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Draper 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [5] Lorenzo Musetti vs [PR] Matteo Berrettini (non prima ore: 14:00)



ATP Stuttgart Lorenzo Musetti [5] Lorenzo Musetti [5] 4 0 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Musetti 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

WTA Nottingham Ons Jabeur [1] Ons Jabeur [1] 15 1 Karolina Pliskova [6] • Karolina Pliskova [6] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Karolina Pliskova 0-15 1-0 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA Nottingham Francesca Jones Francesca Jones 0 0 Emma Raducanu Emma Raducanu 0 0 Vincitore: Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

WTA 125 Valencia 🇪🇸 – Semifinali, terra battuta

WTA Valencia 125 Viktoriya Tomova [1] Viktoriya Tomova [1] 2 6 6 Iryna Shymanovich Iryna Shymanovich 6 3 4 Vincitore: Tomova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

WTA Valencia 125 Ann Li Ann Li 0 3 5 Jessica Bouzas Maneiro [2] • Jessica Bouzas Maneiro [2] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Jessica Bouzas Maneiro 5-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

