Musetti e Berrettini pronti per il derby italiano a Stoccarda: “Sarà una bella sfida” (con il programma di domani)

Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini si preparano ad affrontarsi nella semifinale tutta italiana dell’ATP 250 di Stoccarda. I due tennisti azzurri hanno espresso le loro sensazioni in vista del match che li vedrà opposti sui prati tedeschi.

Musetti, reduce dalla vittoria ai quarti di finale contro Alexander Bublik, ha commentato così l’inatteso epilogo dell’incontro: “Spero che riesca a rimettersi presto, stava giocando davvero bene questa settimana. Sono comunque contento di come ho giocato dopo aver perso il primo set, ma sicuramente non è il modo in cui avrei voluto vincere questa partita”. Il toscano ha poi aggiunto: “È sempre difficile trovare ritmo e concentrazione contro di lui, con tutte le palle corte, le variazioni, gli ace di seconda e le battute dal basso che fa. Volevo prendermi la rivincita dopo le sconfitte contro di lui, ma non in questo modo, quindi spero che avremo l’occasione di rigiocare presto e gli mando un abbraccio”.

Parlando del prossimo avversario in semifinale, Matteo Berrettini, Musetti ha dichiarato: “È bello rivederlo sul circuito dopo un bel po’ di tempo in cui era stato fermo per infortunio. Fa parte del gioco tornare e trovare difficoltà nel riacquisire la forma, lo apprezzo molto e ci siamo allenati molte volte insieme, anche questa settimana. Oggi non l’ho visto dopo la sua vittoria, ma qui a Stoccarda ha giocato sempre bene e ha vinto due volte. Sarà una bella sfida nonché una grande opportunità per il tennis italiano”.

Dall’altra parte, Matteo Berrettini è tornato a brillare con l’inizio della stagione sull’erba, raggiungendo subito la semifinale a Stoccarda. Dopo aver superato nei primi turni Roman Safiullin e Denis Shapovalov, il romano si è imposto oggi sul qualificato australiano James Duckworth con il punteggio di 6-4, 7-5. “Penso sia stato un match veramente solido, specialmente al servizio. Credo di non aver concesso palle break e mi sembrava di avere un ritmo molto buono in battuta. Sull’erba è davvero importante. Nei momenti giusti ho messo i piedi in campo e ho giocato in maniera più aggressiva. È importante tenere in campo tante risposte, ed è quello che ho provato a fare. Ha funzionato, quindi sono contento”, ha dichiarato il finalista di Wimbledon 2021.

Interrogato sul suo ottimo rendimento sull’erba, Berrettini ha risposto scherzosamente: “Dovresti chiederlo ai miei avversari”. Poi ha aggiunto: “Penso sicuramente per le mie armi, in particolare il servizio. Sull’erba giocare aggressivo dà i suoi frutti ed è quello che mi piace fare. Uso inoltre lo slice dalla parte del rovescio e credo sia importante giocare bene nei momenti decisivi, oltre a mettere pressione sull’avversario quando è in battuta. Questa è la chiave. Poi non lo so, quando metto i piedi sui campi in erba mi sento bene e vorrei giocare per ore ed ore, quindi sono qui”.

Il derby italiano tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini si preannuncia dunque come una sfida avvincente, con entrambi i giocatori determinati a dare il massimo per conquistare un posto in finale. Sarà un match tutto da seguire, che conferma ancora una volta la crescita e il valore dei tennisti azzurri sulla scena internazionale.

