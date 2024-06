Challenger Perugia, Nottingham 2, Bratislava, Lione e Lima: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (ci sono anche le quali di Ilkey – LIVE)

CHALLENGER Perugia (🇮🇹 Italia) – Semifinali, terra battuta

ATP Perugia Guido Andreozzi / Miguel Reyes-Varela [1] • Guido Andreozzi / Miguel Reyes-Varela [1] 30 6 3 N.Sriram Balaji / Andre Begemann N.Sriram Balaji / Andre Begemann 30 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Andreozzi / Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 df 3-2 N. Balaji / Begemann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 3-2 G. Andreozzi / Reyes-Varela 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 N. Balaji / Begemann 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Balaji / Begemann 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Andreozzi / Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 5-4 → 6-4 N. Balaji / Begemann 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Andreozzi / Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 N. Balaji / Begemann 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Andreozzi / Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Balaji / Begemann 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Andreozzi / Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Balaji / Begemann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 G. Andreozzi / Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 N. Balaji / Begemann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0

Guido Andreozzi/ Miguel Reyes-Varelavs N.Sriram Balaji/ Andre Begemann

Sumit Nagal vs Bernabe Zapata Miralles (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi vs Daniel Altmaier (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Bratislava (🇸🇰 Slovacchia) – Semifinali, terra battuta

ATP Bratislava 1 Milos Karol / Tomas Lanik Milos Karol / Tomas Lanik 4 4 Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 6 6 Vincitore: Schnaitter / Wallner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Karol / Lanik 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 M. Karol / Lanik 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Karol / Lanik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 1-3 → 2-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Karol / Lanik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Karol / Lanik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Schnaitter / Wallner 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Karol / Lanik 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-5 → 4-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Karol / Lanik 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 3-3 → 3-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Karol / Lanik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Karol / Lanik 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / Wallner 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Karol / Lanik 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 1-0

Milos Karol/ Tomas Lanikvs Jakob Schnaitter/ Mark Wallner

Jozef Kovalik vs Henrique Rocha (Non prima 13:00)



ATP Bratislava 1 Jozef Kovalik [4] Jozef Kovalik [4] 3 4 Henrique Rocha Henrique Rocha 6 6 Vincitore: Rocha Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 H. Rocha 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 H. Rocha 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Rocha 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 H. Rocha 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 H. Rocha 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-3 → 1-3 H. Rocha 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Rocha 15-0 15-15 df 15-30 15-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Jerome Kym vs Kamil Majchrzak



ATP Bratislava 1 Jerome Kym • Jerome Kym 15 4 0 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Kym 15-0 0-1 K. Majchrzak 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Kym 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 4-5 → 4-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Kym 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Kym 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Kym 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Kym 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CHALLENGER Lyon (🇫🇷 Francia) – Semifinali, terra battuta

ATP Lyon Markos Kalovelonis / Vladyslav Orlov Markos Kalovelonis / Vladyslav Orlov 6 3 6 Manuel Guinard / Gregoire Jacq [2] Manuel Guinard / Gregoire Jacq [2] 4 6 10 Vincitore: Guinard / Jacq Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 M. Kalovelonis / Orlov 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 3-7 4-7 5-7 5-8 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Guinard / Jacq 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 M. Kalovelonis / Orlov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 M. Guinard / Jacq 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 M. Kalovelonis / Orlov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Guinard / Jacq 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Kalovelonis / Orlov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Guinard / Jacq 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Kalovelonis / Orlov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Guinard / Jacq 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kalovelonis / Orlov 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 M. Guinard / Jacq 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 M. Kalovelonis / Orlov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 M. Guinard / Jacq 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Kalovelonis / Orlov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 M. Guinard / Jacq 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. Kalovelonis / Orlov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Guinard / Jacq 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Kalovelonis / Orlov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Guinard / Jacq 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [Alt] Markos Kalovelonis/ Vladyslav Orlovvs [2] Manuel Guinard/ Gregoire Jacq

2. [Q] Raphael Collignon vs [2] Alexandre Muller (non prima ore: 14:30)



ATP Lyon Raphael Collignon • Raphael Collignon 40 6 2 Alexandre Muller [2] Alexandre Muller [2] 40 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Collignon 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 2-4 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 R. Collignon 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 1-2 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Collignon 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Muller 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 R. Collignon 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Hugo Gaston vs Kyrian Jacquet



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Nottingham (🇬🇧 Regno Unito) – Quarti di Finale e Semifinali, erba

ATP Nottingham 2 Charles Broom • Charles Broom 15 0 Daniel Evans [2] Daniel Evans [2] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Broom 15-0 0-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [Q] Charles Broomvs [2] Daniel Evans

2. Harold Mayot / Luke Saville vs [2] Andre Goransson / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Billy Harris OR Mikhail Kukushkin vs [Q] Charles Broom OR [2] Daniel Evans



Il match deve ancora iniziare

4. [1] John Peers / Marcus Willis vs Harold Mayot / Luke Saville OR [2] Andre Goransson / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Juncheng Shang vs [Q] Jacob Fearnley



ATP Nottingham 2 Juncheng Shang [3] Juncheng Shang [3] 0 0 Jacob Fearnley Jacob Fearnley 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [Alt] Billy Harris vs Mikhail Kukushkin (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Jack Pinnington Jones OR Mattia Bellucci vs [3] Juncheng Shang OR [Q] Jacob Fearnley



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Jack Pinnington Jones vs Mattia Bellucci QF



ATP Nottingham 2 Jack Pinnington Jones • Jack Pinnington Jones 40 4 5 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 40 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Pinnington Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 J. Pinnington Jones 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

CHALLENGER Lima (🇵🇪 Peru) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Pedro Boscardin Diasvs Hernan Casanova

2. [1] Juan Manuel Cerundolo vs Juan Bautista Torres



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Pedro Boscardin Dias / Pedro Sakamoto vs Hady Habib / Trey Hilderbrand



Il match deve ancora iniziare

Challenger Ilkley 🇬🇧 (Regno Unito) – 1° Turno Qualificazione, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [6] Denis Kudlavs [Alt] Omar Jasika

2. [1] Damir Dzumhur vs Joris De Loore



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Aidan McHugh vs [11] Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jay Clarke vs [7] Benjamin Bonzi



ATP Ilkley Jay Clarke • Jay Clarke 40 0 Benjamin Bonzi [7] Benjamin Bonzi [7] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0

2. Marc Polmans vs [8] Alejandro Moro Canas



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Gabriel Diallo vs [Alt] Li Tu



Il match deve ancora iniziare

Show Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] George Loffhagen vs [12] Maxime Cressy



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Tomas Barrios Vera vs [WC] Oliver Bonding



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Shintaro Mochizuki vs [Alt] Sho Shimabukuro



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Patrick Kypson vs Tristan Schoolkate



Il match deve ancora iniziare

2. Beibit Zhukayev vs [9] Jaime Faria



Il match deve ancora iniziare

3. Yunchaokete Bu vs [10] Matteo Martineau



Il match deve ancora iniziare