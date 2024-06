ATP-WTA 250 s-Hertogenbosch, ATP 250 Stoccarda, WTA 250 Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Berrettini e Musetti (LIVE)

ATP e WTA 250 S-Hertogenbosch 🇳🇱 – Quarti di Finale, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [7] Sebastian Kordavs [2] Tommy Paul

2. [6] Tallon Griekspoor vs Aleksandar Vukic



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Naomi Osaka vs [WC] Bianca Andreescu (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Robin Montgomery vs [3] Ekaterina Alexandrova



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aleksandra Krunic vs [Q] Dalma Galfi



Il match deve ancora iniziare

2. Greet Minnen vs [2] Liudmila Samsonova (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Alex de Minaur vs [PR] Milos Raonic (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Ugo Humbert vs [Q] Gijs Brouwer



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs [WC] Suzan Lamens / Eva Vedder



Il match deve ancora iniziare

2. Ingrid Neel / Bibiane Schoofs vs [OSE] Liudmila Samsonova / Diana Shnaider (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Andreas Mies / John-Patrick Smith vs [2] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Stoccarda 🇩🇪 – Quarti di Finale, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Frances Tiafoevs [6] Jack Draper

2. Brandon Nakashima vs [7] Jan-Lennard Struff



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Matteo Berrettini vs [Q] James Duckworth (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Lorenzo Musetti vs [3] Alexander Bublik (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Julian Cash/ Robert Gallowayvs Yuki Bhambri/ Albano Olivetti

2. Constantin Frantzen / Hendrik Jebens vs Rafael Matos / Marcelo Melo (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA Nottingham Francesca Jones • Francesca Jones 30 6 4 6 Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 30 4 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Francesca Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 6-5 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Francesca Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Francesca Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Francesca Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Francesca Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Francesca Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Francesca Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Francesca Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Francesca Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Francesca Jonesvs Ashlyn Krueger

(5) Magdalena Frech vs (3) Katie Boulter



Il match deve ancora iniziare

vs Emma Raducanu



Il match deve ancora iniziare

vs (6) Karolina Pliskova



Il match deve ancora iniziare

Diane Parry vs Kimberly Birrell



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

(1) Ons Jabeur vs Linda Fruhvirtova



Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger / Shuai Zhang vs Magdalena Frech / Katarzyna Kawa



Il match deve ancora iniziare

Clara Burel / Camila Osorio vs Harriet Dart / Diane Parry



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Valencia 🇪🇸 – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

(1) Viktoriya Tomovavs (8) Darja Semenistaja

Angelica Moratelli / Renata Zarazua vs Yvonne Cavalle-Reimers / Leyre Romero Gormaz Non prima 13:00



Il match deve ancora iniziare

Laura Pigossi vs Iryna Shymanovich Non prima 17:00



Il match deve ancora iniziare

(7) Marina Bassols Ribera vs (2) Jessica Bouzas Maneiro



Il match deve ancora iniziare

Laura Pigossi / Sabrina Santamaria vs Charo Esquiva Banuls / Angela Fita Boluda



Il match deve ancora iniziare