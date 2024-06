WTA 250 Birmingham: Il Tabellone Principale. Due azzurre al via

WTA 250 Birmingham – Tabellone Principale – erba

(1) Jelena Ostapenko vs Elisabetta Cocciaretto

Yue Yuan vs (WC) Sloane Stephens

Diana Shnaider vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(WC) Heather Watson vs (8) Marie Bouzkova

(4) Katie Boulter vs Anhelina Kalinina

Yulia Putintseva vs Clara Burel

Karolina Pliskova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(WC) Caroline Wozniacki vs (5) Elise Mertens

(6) Leylah Fernandez vs Sara Sorribes Tormo

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Ajla Tomljanovic vs Anna Blinkova

Lin Zhu vs (3) Sorana Cirstea

(7) Anastasia Potapova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Lucia Bronzetti vs Magdalena Frech

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (WC) Harriet Dart

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (2) Barbora Krejcikova