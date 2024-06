WTA 250 Birmingham: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

WTA 250 Birmingham – Tabellone Qualificazione – erba

Ann Jones Centre Court – ore 12:00

Sarah Beth Grey vs (9) Katie Volynets

Jana Fett vs (7) Viktorija Golubic

(1) Ana Bogdan vs Linda Fruhvirtova Non prima 16:00

Court 1 – ore 12:00

(6) Yafan Wang vs Amelia Rajecki

(2) Caroline Dolehide vs Eden Silva

Naiktha Bains vs (8) Moyuka Uchijima

Court 2 – ore 12:00

Olivia Gadecki vs (12) Daria Saville

Emily Appleton vs (10) Elina Avanesyan

Mika Stojsavljevic vs (11) Camila Osorio

Court 3 – ore 12:00

(3) Cristina Bucsa vs Emiliana Arango

(5) Varvara Gracheva vs Tereza Martincova

(4) Ashlyn Krueger vs Anastasia Zakharova Non prima 16:00