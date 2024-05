Partiti i match del main-draw nel torneo Itf Men’s Future della Polisportiva 2000 Cervia. A segno Alessandro Pecci, Federico Bondioli e Lorenzo Rottoli

Si giocano i match del tabellone principale nel torneo Itf Men’s Future della Polisportiva 2000 Cervia (15.000 dollari di montepremi). La prima parte del programma si è giocata sui campi in terra del Ten Sport di Pinarella, vista l’impraticabilità dei campi della Polisportiva, ancora morbidi dopo l’abbondante pioggia di martedì.

Nei primi match si confermano protagonisti i giocatori locali. Esordio sul velluto per il riccionese Alessandro Pecci che ha lasciato le briciole ad Andrea Meduri, proveniente dalle qualificazioni. Successo certamente più sofferto per Lorenzo Rottoli. Il portacolori del Ct Massa è dovuto ricorrere al terzo set per eliminare Filiberto Fumagalli, ripescato in tabellone come lucky-loser. E negli ottavi vedremo domani (giovedì) un bel confronto tra Rottoli e Pecci.

Niente da fare per Daniel Bagnolini, uno dei due cervesi doc del lotto dei partecipanti (l’altro è Pietro Ricci). L’allievo della Galimberti Tennis Academy, seguito da coach Federico Bertuccioli, è stato battuto con un doppio 6-3 da Giuseppe La Vela, uno dei favoriti del seeding. Nel tardo pomeriggio è arrivato anche il convincente successo del ravennate Federico Bondioli su Massimo Giunta, testa di serie n.8. Notevole la qualità del gioco, davvero molto solido, messo in mostra da Bondioli, che ora affronta Niccolò Catini per un posto nei quarti. Sempre in un match andato in scena nel tardo pomeriggio il giovanissimo cervese Pietro Ricci (è ancora Under 16) ha reso la vita difficile al giapponese Rei Sakamoto, altro giovane in grande progresso, vincitore pochi mesi fa degli Australian Open Juniores. Il tennista nipponico nel secondo set è dovuto ricorrere al tie-break per aver ragione del romagnolo.

In serata è andata in scena l’attesa sfida tra Federico Gaio, testa di serie n.1, e Carlo Alberto Caniato.

Per domani il programma prevede la disputa degli ottavi in singolare ed il completamento dei quarti in doppio.

Risultati, 1° turno singolare: Tommaso Compagnucci (n.3)-Iannis Miletich (wild-card) 6-3, 6-2, Juan Bautista Otegui (Arg)-Gianluca Cadenasso 7-5, 6-2, Nicolò Catini-Umberto Maria Giovannini 6-0, 6-1, Stefano Baldoni-Daniele Minighini 7-5, 6-3, Luciano Carraro-Pasquale De Giorgio 6-4, 6-4, Alessandro Pecci-Andrea Meduri 6-0, 6-1, Lorenzo Rottoli (n.6)-Filiberto Fumagalli (lucky-loser) 6-4, 3-6, 7-5, Michele Ribecai-Filippo Speziali 7-5, 7-5, Samuele Pieri-Gabriele Vulpitta (Junior Reserved) 7-6 (0), 6-4, Giuseppe La Vela (n.4)-Daniel Bagnolini 6-3, 6-3, Federico Bondioli-Massimo Giunta (n.8) 6-2, 6-3, Rei Sakamoto (Junior Reserved)-Pietro Ricci (wild-card) 6-2, 7-6 (1).

1° turno doppio: Meduri-Vulpitta b. Zanuccoli-Valli 6-0, 6-3.