Roland Garros – Qualificazioni Italiani: I risultati con il dettaglio del Day 3. Vavassori (annulla 2 match point), Maestrelli, Errani, Gigante, Bellucci e Zeppieri al turno decisivo. Fuori Pellegrino e Napolitano

Nel secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros,(n.206) ha ottenuto l’accesso al turno decisivo grazie al ritiro del suo avversario, lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.203). Maestrelli aveva vinto il primo set con il punteggio di 6-1 prima che Zapata Miralles decidesse di abbandonare il match. Nel turno decisivo, l’italiano affronterà il kazako, ex numero 39 del mondo, che ha vinto l’unico precedente tra i due giocato due anni fa nel Challenger di Maiorca.L’impresa di giornata porta la firma di, che ha sconfitto il tedescoal terzo set dopo aver annullato due match point nel decimo game del secondo parziale, poi vinto dall’italiano al tie-break. Nel terzo e decisivo set, Hussan non è riuscito a fare segnare alcun game sul tabellone, con Vavassori che si è imposto con il punteggio finale di 6-7(5), 7-6(2), 6-0. Nell’ultimo turno, l’azzurro sfiderà un altro tedesco,(n.211), che non ha mai affrontato in carriera.Le vittorie di Maestrelli e Vavassori rappresentano un passo importante verso l’accesso al tabellone principale del Roland Garros. I due tennisti italiani dovranno ora dimostrare tutto il loro valore nel turno decisivo, cercando di conquistare un posto nel main draw dello Slam parigino.

Stefano Napolitano, dopo aver mostrato una rinnovata fiducia e un tennis di qualità agli Internazionali BNL d’Italia, non è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato dal giapponese Shintaro Mochizuki (n.163) nel secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros. Il piemontese si è arreso con il punteggio di 6-3 6-2, interrompendo così il suo cammino verso il main draw del prestigioso Slam parigino.

Sorride, invece, Mattia Bellucci, che ha centrato l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni grazie a una vittoria sul sudafricano Lloyd Harris, ex numero 31 del mondo attualmente scivolato alla posizione 138 del ranking ATP. Bellucci si è imposto con il punteggio di 6-1 7-6(9) al termine di un secondo set ricco di emozioni e colpi di scena.

Dopo aver dominato il primo set, Bellucci ha dovuto fare i conti con un Harris più combattivo nel secondo parziale. L’azzurro ha recuperato uno svantaggio di 1-3 e ha annullato una palla set sul 4-5, trovandosi al servizio. Bellucci ha dovuto fronteggiare altri tre set point consecutivi sul 5-6 0-40 e due ulteriori set point nel tiebreak prima di chiudere la contesa per 11-9.

Al turno decisivo delle qualificazioni, Mattia Bellucci affronterà per la prima volta in carriera lo spagnolo Moro Canas Alejandro, numero 190 del ranking mondiale. Una sfida cruciale per il giovane azzurro, che cercherà di conquistare un posto nel tabellone principale del Roland Garros e di proseguire la sua crescita.

Nel secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros, il tennista italiano Matteo Gigante (n.137) ha vinto in tre set dal 21enne ceco Dalibor Svrcina (n.193) con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5. Al turno finale sfiderà Gustavo Heide classe 2002 e n.174 ATP.

Sul Campo 3 Giulio Zeppieri (148 ATP) ha ottenuto una vittoria contro il bulgaro Adrian Andreev (n.236) nel loro primo confronto in carriera. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 e affronterà ora nel turno decisivo il finlandese Otto Virtanen, numero 156 del mondo. Zeppieri aveva già battuto Virtanen nel 2019 nei quarti di finale degli Australian Open Juniores.

Eliminato invece Andrea Pellegrino (n.160), battuto dal trentenne francese n.108 del mondo Gregoire Barrere – alla sua terza partecipazione alle qualificazioni del torneo parigino dopo quelle del 2015 e del 2017 dove non aveva superato neanche un turno – col punteggio di 62 36 64.

Nel tabellone femminile, Sara Errani, finalista a Parigi nel 2012 e semifinalista nel 2013, nonché testa di serie numero uno delle qualificazioni, ha conquistato l’accesso all’ultimo turno grazie al successo in due set contro la francese 23enne Alice Tubello (n.374). L’italiana si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-1, ripetendo la vittoria ottenuta nell’unico precedente tra le due, disputato l’anno scorso nelle qualificazioni a Lione. Errani attende ora Elena Gabriela Ruse.

Roland Garros (🇫🇷 Francia) – 2° Turno Qualificazione, terra battuta

