Pre Quali Roma 2024: Sorteggiati i tabelloni. Si parte domani. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Il Settore Tecnico degli Internazionali BNL d’Italia ha annunciato il completamento del quadro dei partecipanti per la fase finale delle pre-qualificazioni del torneo, in programma a partire dal 30 aprile. La lista include i giocatori ammessi tramite le prequalificazioni regionali e coloro che hanno ricevuto una wild card.

Quest’anno, il numero di wild card distribuite è stato superiore al minimo di dieci previsto dal regolamento, a causa di alcune rinunce tra i 22 giocatori originariamente qualificati. Due ulteriori wild card sono state necessarie dopo che Alessandro Ingarao e Cristiana Ferrando hanno ottenuto la qualificazione sia attraverso le competizioni in Sicilia sia per meriti accumulati in classifica.

Cosa si ottiene:

In palio ci sono due wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia in singolare maschile; due per il main draw e due per le qualificazioni in singolare femminile; una per il main draw in doppio maschile e una in doppio femminile.

Partecipanti Maschili

Tra i nomi notevoli nel singolare maschile che hanno beneficiato di una wild card ci sono Enrico Dalla Valle, Marcello Serafini, e Lorenzo Rottoli. Altri giocatori come Gabriele Pennaforti, Luca Potenza, e Federico Arnaboldi si uniscono a loro grazie agli inviti del Settore Tecnico. La lista prosegue con Lorenzo Carboni, Gabriele Piraino, Massimo Giunta, Mariano Tammaro, Raul Brancaccio e Fabrizio Andaloro.

Biagio Gramaticopolo e Daniel Bagnolini sono stati indicati come possibili sostituti in caso di forfait il giorno dell’inizio delle competizioni.

Partecipanti Femminili

Nel singolare femminile, giocatrici come Dalila Spiteri e Aurora Zantedeschi si fanno notare tra le beneficiarie delle wild card. Insieme a loro parteciperanno Diletta Cherubini, Anastasia Emanuela Abbagnato, e Beatrice Ricci. Completano il quadro Eleonora Alvisi, Federica Urgesi, Vittoria Paganetti, Noemi Basiletti, Virginia Ferrara, Denise Valente, e Chiara Girelli.

Beatrice Stagno è stata designata come possibile alternata del Settore Tecnico in caso di assenze all’ultimo momento.

L’appuntamento è quindi fissato per domani, quando questi tennisti avranno l’opportunità di competere per un posto nella fase principale di uno dei tornei più prestigiosi del circuito mondiale.

– (1) Dalla Valle 🇮🇹 vs Zanada 🇮🇹– Tammaro 🇮🇹 vs Piraino 🇮🇹– Pecci 🇮🇹 vs Mazza 🇮🇹– Giacomini 🇮🇹 vs (5) Serafini 🇮🇹

– (4) Oradini 🇮🇹 vs Baroni 🇮🇹

– Noce 🇮🇹 vs Massara 🇮🇹

– Baldoni 🇮🇹 vs Di Mauro 🇮🇹

– Juarez 🇮🇹 vs (8) Pennaforti 🇮🇹

– (7) Rottoli 🇮🇹 vs Andaloro 🇮🇹

– Ragazzi 🇮🇹 vs Guerrieri 🇮🇹

– Giunta 🇮🇹 vs Ingarao 🇮🇹

– Tomasetto 🇮🇹 vs (3) Brancaccio 🇮🇹

– (6) Picchione 🇮🇹 vs Campana 🇮🇹

– Carboni 🇮🇹 vs Potenza 🇮🇹

– Bronzetti 🇮🇹 vs Calvano 🇮🇹

– Arnaboldi 🇮🇹 vs (2) Bonadio 🇮🇹

– (1) Spiteri 🇮🇹 vs Basiletti 🇮🇹– Gori 🇮🇹 vs Fornasieri 🇮🇹– Viviani 🇮🇹 vs Bertoldo 🇮🇹– Ivaldo 🇮🇹 vs (5) Di Sarra 🇮🇹

– (4) Abbagnato 🇮🇹 vs Arcidiacono 🇮🇹

– Grymalska 🇮🇹 vs Ghirardato 🇮🇹

– Serban 🇮🇹 vs Squarcialupi 🇮🇹

– Gennaro 🇮🇹 vs (8) Alvisi 🇮🇹

– (6) Ricci 🇮🇹 vs Ferrara 🇮🇹

– Milanese 🇮🇹 vs Girelli 🇮🇹

– Valente 🇮🇹 vs Maduzzi 🇮🇹

– Ceschi 🇮🇹 vs (3) Cherubini 🇮🇹

– (7) E. Chiesa 🇮🇹 vs Visentin 🇮🇹

– Paganetti 🇮🇹 vs Salvi 🇮🇹

– Piangerelli 🇮🇹 vs Urgesi 🇮🇹

– Mariani 🇮🇹 vs (2) Zantedeschi 🇮🇹





Francesco Paolo Villarico