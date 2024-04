Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Rafael Nadal gioca per 3 ore ed accede agli ottavi di finale. Domani test importante contro Lehecka. In campo Cobolli (LIVE)

Si discuteva spesso se Rafael Nadal fosse in condizioni di competere per due o tre ore. Ebbene, sembra proprio di sì! L’ex numero uno al mondo ha dovuto superare una battaglia intensa, simile a un giro su montagne russe, per mantenere viva la sua partecipazione al Masters 1000 di Madrid, sconfiggendo Pedro Cachín (n. 91 nel ranking) in poco più di tre ore e avanzando agli ottavi di finale.

Rafa ha preso l’iniziativa sin dall’inizio, immergendosi nella lotta e uscendo vincitore quando le cose potevano complicarsi, mettendo fine ai dubbi con i parziali di 6-1, 6-7(5) 6-3. Lo spagnolo ha diminuito l’intensità nel secondo set, ma è riuscito a rimontare due break, da 1-4 a forzare il tie-break, dal quale è nuovamente uscito da una situazione di 1-4.

Tuttavia, nei momenti decisivi, Cachín ha tenuto i nervi saldi e ha portato la partita al terzo set. Alla prova decisiva, c’erano dubbi su se Nadal avesse l’energia per combattere fino alla fine. In realtà, ha iniziato subito con un break, ha perso il vantaggio, ma lo ha riguadagnato e ha chiuso con un trionfo. Ora rimane un’altra incognita: come risponderà fisicamente all’incontro di martedì contro Jiri Lehecka? La risposta sarà chiarita dalla Caja Mágica già domani.

WTA Madrid Jelena Ostapenko [9] Jelena Ostapenko [9] 0 0 4 0 Ons Jabeur [8] • Ons Jabeur [8] 0 6 6 0 Vincitore: Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ons Jabeur 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. [9] Jelena Ostapenkovs [8] Ons Jabeur

2. [1] Iga Swiatek vs Sara Sorribes Tormo



WTA Madrid Iga Swiatek [1] • Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Sara Sorribes Tormo Sara Sorribes Tormo 0 1 0 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [PR] Rafael Nadal vs Pedro Cachin (non prima ore: 16:00)



ATP Madrid Rafael Nadal Rafael Nadal 6 6 6 Pedro Cachin Pedro Cachin 1 7 3 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Cachin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 P. Cachin 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 P. Cachin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [1] Jannik Sinner vs Pavel Kotov (non prima ore: 20:00)



ATP Madrid Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Pavel Kotov Pavel Kotov 2 5 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. [13] Danielle Collins vs [2] Aryna Sabalenka



WTA Madrid Danielle Collins [13] • Danielle Collins [13] 30 2 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 2-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [17] Alexander Bublik vs [14] Ben Shelton



ATP Madrid Alexander Bublik [17] Alexander Bublik [17] 3 7 6 Ben Shelton [14] Ben Shelton [14] 6 6 4 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Bublik 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Bublik 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Bublik 15-0 30-0 2-5 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Bublik 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [3] Daniil Medvedev vs [25] Sebastian Korda



ATP Madrid Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 5 7 6 Sebastian Korda [25] Sebastian Korda [25] 7 6 3 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* ace 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Korda 15-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [3] Coco Gauff vs [18] Madison Keys (non prima ore: 16:00)



WTA Madrid Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 6 6 4 Madison Keys [18] Madison Keys [18] 7 4 6 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [Q] Sara Bejlek vs [4] Elena Rybakina



WTA Madrid Sara Bejlek Sara Bejlek 0 1 3 0 Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Sara Bejlek 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Sara Bejlek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sara Bejlek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sara Bejlek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Sara Bejlek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sara Bejlek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

5. Flavio Cobolli vs [16] Karen Khachanov



ATP Madrid Flavio Cobolli • Flavio Cobolli 30 5 3 Karen Khachanov [16] Karen Khachanov [16] 30 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 3-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-40 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 F. Cobolli 0-15 df 0-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Beatriz Haddad Maia vs [5] Maria Sakkari



WTA Madrid Beatriz Haddad Maia [11] • Beatriz Haddad Maia [11] 0 6 6 0 Maria Sakkari [5] Maria Sakkari [5] 0 4 4 0 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Beatriz Haddad Maia 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Maria Sakkari 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [30] Jiri Lehecka vs [Q] Thiago Monteiro (non prima ore: 13:00)



ATP Madrid Jiri Lehecka [30] Jiri Lehecka [30] 6 7 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 4 6 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* df 5-3* df 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Monteiro 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 3-3 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Lehecka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 J. Lehecka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Mirra Andreeva vs [12] Jasmine Paolini



WTA Madrid Mirra Andreeva Mirra Andreeva 0 7 6 0 Jasmine Paolini [12] • Jasmine Paolini [12] 0 6 4 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 4-1* 5*-1 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [29] Cameron Norrie vs [5] Casper Ruud



ATP Madrid Cameron Norrie [29] Cameron Norrie [29] 2 4 Casper Ruud [5] Casper Ruud [5] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 1-3 C. Ruud 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 0-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Yulia Putintseva vs [10] Daria Kasatkina



WTA Madrid Yulia Putintseva Yulia Putintseva 3 6 6 Daria Kasatkina [10] Daria Kasatkina [10] 6 2 2 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs Heather Watson / Yifan Xu



Il match deve ancora iniziare

2. Jakub Mensik vs Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 17:00)



ATP Madrid Jakub Mensik Jakub Mensik 0 1 0 Felix Auger-Aliassime • Felix Auger-Aliassime 0 6 1 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Auger-Aliassime 0-1 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 J. Mensik 0-15 0-30 1-4 → 1-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [OSE] Xinyu Wang / Saisai Zheng vs [3] Demi Schuurs / Luisa Stefani



WTA Madrid Xinyu Wang / Saisai Zheng Xinyu Wang / Saisai Zheng 7 2 10 Demi Schuurs / Luisa Stefani [3] Demi Schuurs / Luisa Stefani [3] 6 6 5 Vincitore: Wang / Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 4-9 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-3 → 1-3 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 4-1* 4*-2 4*-3 5-3* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [OSE] Mirra Andreeva / Vera Zvonareva vs [6] Barbora Krejcikova / Laura Siegemund (non prima ore: After Suitable Rest)