Olimpiadi di Parigi 2024: La lotta serrata per i quattro posti nel tennis italiano. Il prossimo 10 giugno ci sarà l’entry list definitiva

Il tennis italiano si prepara a brillare alle Olimpiadi di Parigi 2024, con diversi giocatori in lizza per rappresentare il Paese ai Giochi.

Jannik Sinner comanda con 8575 punti con quasi 800 punti di vantaggio da Novak Djokovic.

Le prossime settimane saranno decisive per definire la squadra italiana di tennis che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con Flavio Cobolli in ascesa, Luciano Darderi che cerca di mantenere la sua posizione e Lorenzo Sonego determinato a scalare la classifica, la lotta per alcuni posti disponibili si preannuncia appassionane.

La Federazione Internazionale Tennis (ITF) ha delineato le “guide maestre” che struttureranno la partecipazione al prestigioso torneo, che si svolgerà dal 27 luglio al 4 agosto.

Le “emtrate dirette” si baseranno sul ranking ATP con 56 posti assegnati, ma non necessariamente ai primi 56 del mondo, poiché vige una limitazione di quattro giocatori per nazione per promuovere la diversità. A questi si aggiungono sei posti tramite competizioni regionali, con due posti per il campione e il finalista dei Giochi Panamericani, una per il campione dei Giochi Asiatici, uno per i Giochi Africani e due per “campioni di oro olimpico e Grand Slam”, una categoria che potrebbe includere campioni come Rafael Nadal o Andy Murray, con la possibilità per Nadal di utilizzare il ranking protetto.

Tuttavia, questi posti saranno validi solo se i giocatori sono nel top-400 e se il loro paese non ha già raggiunto il limite di quattro giocatori.

Tra questi, spicca il nome di Flavio Cobolli, il giovane romano che sta facendo parlare di sé grazie alle sue recenti prestazioni. A Madrid, Cobolli ha dimostrato il suo valore, sconfiggendo per la seconda volta in questa stagione il temibile Nicolas Jarry e guadagnandosi l’accesso al terzo turno, dove affronterà un avversario di grande calibro come Karen Khachanov. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per Cobolli, essendo il suo primo terzo turno in un torneo di categoria “1000”, un successo che avrà un impatto positivo sia sulla sua classifica che sulle sue possibilità di partecipare alle Olimpiadi.

Nella corsa per la qualificazione olimpica, che prenderà in considerazione i primi quattro giocatori italiani, Cobolli occupa attualmente la quinta posizione, con 795 punti, seguendo da vicino Luciano Darderi, al momento l’ultimo italiano virtualmente qualificato per i Giochi, che si trova in 47ª posizione con 861 punti.

Bisognerà anche vedere se Darderi sarà eleggibile dato che non ha mai giocato in Davis Cup (non è nemmeno mai stato convocato) e potrebbe avere un’eccezione proprio per questo motivo.

La situazione è più complicata per Lorenzo Sonego, attualmente 58° nel ranking olimpico con 771 punti. Il tennista torinese cercherà di migliorare la sua posizione partecipando al Challenger 175 di Cagliari questa settimana e, in caso di un’uscita anticipata anche agli Internazionali d’Italia, prenderà parte al Challenger di Torino. Questi tornei saranno cruciali per Sonego, poiché potrebbero determinare chi sarà il quarto singolarista italiano alle Olimpiadi. Luciano Darderi, altro contendente per il posto, è anch’egli iscritto a entrambi i Challenger, rendendo la competizione ancora più serrata.

Il countdown è già iniziato e gli occhi sono puntati sul Roland Garros 2024, quando il 10 giugno verranno definiti i partecipanti per il ranking. L’attesa cresce, e con essa la speranza di vedere le stelle del tennis brillare sotto la Torre Eiffel. Parigi, ecco arrivare il tennis olimpico.

Ranking per Parigi 2024 🏳️‍🌈

1. Jannik Sinner 🇮🇹 – 8575

2. Novak Djoković 🇷🇸 – 7810

3. Carlos Alcaraz 🇪🇸 – 6430

4. Daniil Medvedev 🇷🇺 – 6035

5. Alexander Zverev 🇩🇪 – 4485

6. Andrey Rublev 🇷🇺 – 3610

7. Hubert Hurkacz 🇵🇱 – 3455

8. Alex de Minaur 🇦🇺 – 3345

9. Grigor Dimitrov 🇧🇬 – 3275

10. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 – 3125

11. Casper Ruud 🇳🇴 – 2880

12. Ben Shelton 🇺🇸 – 2440

13. Taylor Fritz 🇺🇸 – 2295

14. Holger Rune 🇩🇰 – 2280

15. Ugo Humbert 🇫🇷 – 2235

16. Tommy Paul 🇺🇸 – 2210

17. Alexander Bublik 🇰🇿 – 1950

18. Adrian Mannarino 🇫🇷 – 1845

19. Sebastián Báez 🇦🇷 – 1830

20. Karen Khachanov 🇷🇺 – 1580

21. Frances Tiafoe 🇺🇸 – 1505

22. Tallon Griekspoor 🇳🇱 – 1480

23. Sebastian Korda 🇺🇸 – 1445

24. Jiří Lehečka 🇨🇿 – 1270

25. Nicolás Jarry 🇨🇱 – 1245

26. Félix Auger-Aliassime 🇨🇦 – 1225

27. Francisco Cerúndolo 🇦🇷 – 1210

28. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 – 1180

29. Jordan Thompson 🇦🇺 – 1155

30. Mariano Navone 🇦🇷 – 1147

31. Gaël Monfils 🇫🇷 – 1100

32. Jack Draper 🇬🇧 – 1081

33. Cameron Norrie 🇬🇧 – 1080

34. Lorenzo Musetti 🇮🇹 – 1070

35. Alejandro Tabilo 🇨🇱 – 1070

36. Fábián Marozsán 🇭🇺 – 1062

37. Roman Safiullin 🇷🇺 – 1017

38. Christopher Eubanks 🇺🇸 – 997

39. Tomás Martín Etcheverry 🇦🇷 – 975

40. Jan Lennard Struff 🇩🇪 – 975

41. Arthur Fils 🇫🇷 – 972

42. Tomáš Macháč 🇨🇿 – 969

43. Matteo Arnaldi 🇮🇹 – 965

44. Laslo Djere 🇷🇸 – 950

45. Alexei Popyrin 🇦🇺 – 941

46. Marcos Giron 🇺🇸 – 870

47. Luciano Darderi 🇮🇹 – 861

48. Nuno Borges 🇵🇹 – 846

49. Márton Fucsovics 🇭🇺 – 842

50. Pedro Martínez 🇪🇸 – 825

51. Miomir Kecmanović 🇷🇸 – 820

52. ✓ Facundo Díaz Acosta 🇦🇷 – 818

53. Flavio Cobolli 🇮🇹 – 795

54. Sebastian Ofner 🇦🇹 – 795

55. Dušan Lajović 🇷🇸 – 791

56. Daniel Evans 🇬🇧 – 775

57. Alex Michelsen 🇺🇸 – 772

58. Lorenzo Sonego 🇮🇹 – 771

59. Pavel Kotov 🇷🇺 – 764

60. ✓ Zhiz hen Zhang 🇨🇳 – 756

61. Christopher O’Connell 🇦🇺 – 752

62. Alexander Shevchenko 🇰🇿 – 750

63. Arthur Cazaux 🇫🇷 – 725

64. Federico Coria 🇦🇷 – 720

65. Roberto Carballés Baena 🇪🇸 – 716

66. Mackenzie McDonald 🇺🇸 – 715

67. Emil Ruusuvuori 🇫🇮 – 710

68. Dominik Koepfer 🇩🇪 – 701

69. Jakub Menšík 🇨🇿 – 698

70. Luca Nardi 🇮🇹 – 695

71. Thiago Seyboth Wild 🇧🇷 – 692

72. Jaume Munar 🇪🇸 – 690

73. Rinky Hijikata 🇦🇺 – 677

74. Arthur Rinderknech 🇫🇷 – 674

75. Taro Daniel 🇯🇵 – 655

76. Brandon Nakashima 🇺🇸 – 655

77. Aleksandar Kovačević 🇺🇸 – 651

78. Roberto Bautista Agut 🇪🇸 – 645

79. Borna Ćorić 🇭🇷 – 644

80. Corentin Moutet 🇫🇷 – 635

81. Matteo Berrettini 🇮🇹 – 630

82. Constant Lestienne 🇫🇷 – 623

83. Aleksandar Vukic 🇦🇺 – 609

84. Aslan Karatsev 🇷🇺 – 605

85. Sumit Nagal 🇮🇳 – 603

86. Daniel Altmaier 🇩🇪 – 602

87. Andy Murray 🇬🇧 – 600

88. Hugo Gaston 🇫🇷 – 597

89. Maximilian Marterer 🇩🇪 – 592

90. Yannick Hanfmann 🇩🇪 – 591

91. Max Purcell 🇦🇺 – 590

92. James Duckworth 🇦🇺 – 577

93. Stan Wawrinka 🇨🇭 – 570

94. Luca Van Assche 🇫🇷 – 568

95. Cristian Garín 🇨🇱 – 563

96. Juncheng Shang 🇨🇳 – 555

97. Thiago Monteiro 🇧🇷 – 555

98. Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 – 551

99. Albert Ramos Viñolas 🇪🇸 – 548

100. Michael Mmoh 🇺🇸 – 547





Marco Rossi