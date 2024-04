Challenger 175 Aix-en-Provence: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Aix-en-Provence – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Mannarino, Adrian vs Bye

(Alt) Mayot, Harold vs (Alt) Gasquet, Richard

Kovacevic, Aleksandar vs Qualifier

Qualifier vs (8) Vukic, Aleksandar

(3) Tabilo, Alejandro vs Bye

Gaston, Hugo vs (WC) Atmane, Terence

Qualifier vs Ruusuvuori, Emil

(Alt) Goffin, David vs (7) Shevchenko, Alexander

(6) Martinez, Pedro vs Nakashima, Brandon

(Alt) Comesana, Francisco vs Qualifier

(WC) Wawrinka, Stan vs (Alt) Ramos-Vinolas, Albert

Bye vs (4) Safiullin, Roman

(5) Giron, Marcos vs Munar, Jaume

(Alt) Muller, Alexandre vs (Alt) Garin, Cristian

van de Zandschulp, Botic vs Rinderknech, Arthur

Bye vs (2) Etcheverry, Tomas Martin

(1) Barrere, Gregoire vs (Alt) Virtanen, Otto

(WC) Chidekh, Clement vs (6) Bagnis, Facundo

(2) Meligeni Alves, Felipe vs (Alt) Blanchet, Ugo

(Alt) Kuzmanov, Dimitar vs (7) Herbert, Pierre-Hugues

(3) Kukushkin, Mikhail vs (Alt) Bourgue, Mathias

(Alt) Bonzi, Benjamin vs (8) Llamas Ruiz, Pablo

(4) Medjedovic, Hamad vs (WC) Lokoli, Laurent

(WC) Debru, Gabriel vs (5) Vacherot, Valentin

1. [Alt] Dimitar Kuzmanovvs [7] Pierre-Hugues Herbert2. [Alt] Benjamin Bonzivs [8] Pablo Llamas Ruiz3. [1] Gregoire Barrerevs [Alt] Otto Virtanen

Court Nissan Couriant – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Felipe Meligeni Alves vs [Alt] Ugo Blanchet

2. [4] Hamad Medjedovic vs [WC] Laurent Lokoli

3. [WC] Clement Chidekh vs [6] Facundo Bagnis

Court Eiffage – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Gabriel Debru vs [5] Valentin Vacherot

2. [3] Mikhail Kukushkin vs [Alt] Mathias Bourgue