Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 7: Bolelli e Vavassori si prendono la rivincita su Bopanna/Ebeden agli Internazionali d’Italia. Oggi si giocano tutti gli ottavi di finale maschili e due quarti femminili più i doppi

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato una dolce rivincita negli ottavi di finale del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2024. Sotto il sole di Roma e davanti a un Pietrangeli gremito, la coppia azzurra ha sconfitto Rohan Bopanna e Matthew Ebeden, teste di serie n.2, con il punteggio di 6-2 6-4, vendicando così la sconfitta subita in finale agli Australian Open 2024.

Bolelli e Vavassori hanno dimostrato una maggiore affinità con la terra rossa rispetto ai loro avversari, con Bolelli in particolare che ha impressionato per il suo rendimento. Nei quarti di finale, gli azzurri affronteranno Koolhof/Mektic, teste di serie n.7, in quella che si preannuncia una sfida complicata.

Nel primo set, Simone e Andrea hanno imposto da subito il loro gioco aggressivo, mettendo in difficoltà Bopanna sulla mobilità e sfruttando le imprecisioni di Ebden. Dopo aver ottenuto un doppio break, gli italiani hanno chiuso il set sul 6-2.

Nel secondo parziale, Bolelli e Vavassori hanno nuovamente strappato il servizio agli avversari, ma hanno faticato a gestire il vantaggio. Tuttavia, grazie a un altro break nel quinto gioco (avanti per 4 a 1 con due break) e a un solido turno di servizio di Bolelli sul 5-4, hanno chiuso l’incontro sul 6-4.

La vittoria di Bolelli e Vavassori agli Internazionali d’Italia rappresenta una rivincita importante dopo la delusione della finale persa agli Australian Open e dimostra la crescita della coppia azzurra sulla terra rossa.

