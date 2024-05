Muller e la malattia di Crohn: “Quando perdi all’improvviso due o tre kg, è difficile avere energia”

Il francese Alexandre Muller è una delle sorprese del Masters 1000 di Roma. Il francese, entrato nel main draw passando le qualificazioni, affronta al Foro Italico Jarry per un posto nei quarti di finale. Ha fatto scalpore la sua vittoria contro Rublev nel terzo turno, più importante successo in carriera per il 27enne di Poissy. Intervistato dal quotidiano francese L’Equipe, Muller ha rivelato di soffrire della malattia di Crohn, una malattia infiammatoria dell’intestino, caratterizzate da un’attivazione immunitaria cronica o recidivante nel tratto gastrointestinale. La risposta immunitaria continua, che si scatena contro l’intestino, a sua volta provoca una forte infiammazione che debilita pesantemente la persona.

Muller racconta la difficoltà del convivere con questa malattia da sportivo professionista: “Non importa come finirò la mia carriera, avrei potuto fare un po’ meglio senza questa malattia” afferma il francese. “Non posso essere sempre al 100%, sono più fragile. Prima di una sessione di tennis o di allenamento con i pesi, penso solo al mio corpo, mi chiedo ‘Devo andare in bagno?’ Ormai è tutto come automatico, il mio cervello ragiona così. Prima di una partita vado in bagno almeno cinque, sei volte. Quando ti svuoti e perdi due o tre chili, parti con un handicap energetico. E quando, dopo tre ore di partita, non riesco a bere più di quattro sorsi d’acqua senza avere la sensazione di vomitare in campo, inevitabilmente ne pago le conseguenze”.

Davvero difficile convivere con questo problema e riuscire a dare il meglio in campo in uno sport molto fisico come il tennis. Muller, attualmente n.109 ATP, ha raggiunto il best ranking lo scorso gennaio al n.71, ma con i punti di Roma è già sicuro di tornare tra i primi cento (provvisoriamente 89 nel ranking Live).